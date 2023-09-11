Günlük burç yorumları: 12 Eylül 2023 Salı

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sizi duraklamaya ve sahip olduklarınızın tadını çıkarmaya teşvik ediyor. İlerlemek için daha iyi zamanlar olacak. Yine de bir aşk ya da projeyle ilgili karar vermekte zorlanmak bir sorun olabilir. Bazen tuhaf veya rahatsız edici konular ortaya çıksa bile, arkadaşlarla bağlantılar bu hafta aydınlatıcı olabilir. İş, performans veya gelecek hakkındaki güvensizlik bugün ortaya çıkabilir ve üzerinde düşünülmesi gereken bazı şüpheler bırakabilir ancak bu geçicidir. Mevcut ve gelecekteki fırsatlardan yararlanmak için suçluluk duygunuzu gidermeye çalışın. Duygularınızı veya bir durumu daha iyi anlayabilirsiniz veya sizi geride tutan bir korkuyla temasa geçebilirsiniz ve kendinizin daha fazla farkında olmak harika bir duygu olabilir.