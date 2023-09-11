Günlük burç yorumları: 12 Eylül 2023 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, zor bir konuya cesaretle yaklaşmak, bu hafta size bir rahatlama hissi veren bir şeyi gün ışığına çıkarabilir. İlişki meselelerinin güçlü olması muhtemeldir ancak bazı rahatsızlıklar, özellikle bugün, ilerleme sürecinin ayrılmaz bir parçası olabilir. İdeal olarak, bazı güvensizliklerle veya korkularla karşı karşıya kalırsınız, böylece bu haftanın ilerleyen saatlerinde ortaya çıkacak fırsatlara kendinizi daha açık bırakırsınız. Arkadaşlık arzunuzu, işlemek ve sindirmek için kendinize biraz zaman ayırmaya yönelik güçlü bir ihtiyaçla bütünleştirmek zor olabilir. Kendi düşüncelerinizi duyamıyorsanız, istediğiniz şeyle temasa geçmek kolay değildir! Neyse ki, sizi dengeyi bulmaya iten sinyalleri görmenin zamanı geldi.
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