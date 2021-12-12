Günlük burç yorumları! (12 Aralık 2021 Pazar)

12 Aralık 2021 Pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
11 Aralık 2021 Cumartesi

  • Bugün profesyonel çabalar ve dünyadaki itibar konusunda yeniden eşleşmeler yaşayabilir. Bu dinamik sinerjinin genel yoğunluğunu göz önünde bulundurduğunda perde arkasında strateji geliştirenler yakın zamanda bir atak yapabilir. Başarısızlık bir seçenek değil. Zorlu mücadelelerde sezgiler ön plana çıkar ve güven duygusuna dayanan seçimler doğru taraftadır.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün ve yarın uzun vadeli hedeflerinizle ilgili bir engeli aşma şansı ortaya çıkabilir. Girdiğiniz bir yolda aidiyet duygunuzu pekiştirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Odağınızı doğru yönlendirmeniz, gerekli kaynakları kendinize çekmenizi sağlayacaktır. Yarım kalmış işleri birleştirmek, düşünmek, dinlenmek, duygularınızı sindirmek veya işlemek ve iyileşmek için iyi bir zaman.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir partnerle veya ilişki ihtiyaçlarınız ile bağlantı kurmak yoğun ve heyecan verici olabilir ya da kişisel bir inancı paylaşmak sizi birisine bağlayabilir. Kalıcı değişiklikler yapma arzusuyla dolu olabilirsiniz. Yeni fikirler, bilgiler ve yaşam deneyimi ile kendinizi yeniden keşfetme zamanı olabilir. Farklılıklarla çalışmak, taviz vermek ve bir denge bulmak bu zamanlar için önemli stratejilerdir, şu an yükselen tutkularınızı doğru yerlere yönlendirebilirseniz, büyük ve güçlü bir iç motivasyon edineceksiniz.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün daha yoğun duygularınızla ve derin arzularınızla bağlantı kurmaktan keyif alabilirsiniz, Bunlar sizi heyecan verici keşiflere götürebilir, ancak zor durumlar yaratma ihtimalleri de vardı. Size zevk veriyor olsa da her konuda dengeli ve sağlıklı sınırları korumaya çalışın. Maddi problemlerden veya ilişki sorunlarından kaçmak yerine onlarla yüzleşmeniz gerekiyor ve bugün, eğer kullanmayı bilirseniz bu konuda birçok yardım ve fırsat bulabilirsiniz.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün size kendinizi mutlu ve ödüllendirici bir arayışa sokmanız için size ilham verebilir. Macera arayışınız sizi yeni zirvelere ulaşmaya, hayal kurmaya ve arzulamaya teşvik eder. Duygusal bağ kurma arzunuz çok baskın olsa bile, hayatınızdaki özel biriyle daha derin bir bağ kurmak için güçlü bir zaman olabilir. Biri içinizde güçlü duygular uyandırıyorsa, bunu kendinizi daha iyi anlamanız için bir şans olarak değerlendirin.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kurduğunuz iletişimler normalden daha derin ve gergin bir enerji üzerinde ilerleyebilir fakat size olan faydası da bu ölçüde büyük olacaktır. Motivasyonlarını, isteklerini veya gündemlerini gözlemleyerek çevrenizdeki insanları daha iyi anlama şansınız olabilir. Bir engeli aşmak için heyecanlanabilirsiniz. Her zamankinden daha anlayışlısınız ve bugün hayatınızdaki projelere, girişimlerinize veya insanlara derin bir bağlılığın tadını çıkarabilirsiniz.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Odağınızı bulduğunuzda, gün iç görü ve keyif için büyük bir potansiyele sahiptir. İsteklerinize ve ihtiyaçlarınıza son derece yakınsınız, bu ilk başta rahatsız edici olabilir, ancak aydınlatıcı etkisi buna değecektir. Bir gerçekle yüzleşmek veya arzuları veya hırsları kabul etmek şimdi sizi güçlendiriyor ve bu olumlu bir dönüm noktası olabilir. Şu anda her ne yapıyorsanız bunun kalpten geliyor olması hem sonucun başarısı için hem de kişisel iyiliğiniz için mutlaka gerekli.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Romantik duygular yoğunlaşabilir ve eğer ilişkileriniz tatmin ediciyse, dünyanın zirvesinde hissedebilirsiniz, ancak aynı şekilde eksikliği de daha derinden hissedebilirsiniz. Ayrıca, gerçekten istediğiniz ve inandığınız bir şey için fazladan çaba harcamanızı gerektiren bazı aksilikler olabilir. Şimdi bir şeyler planlamaktan çok keyif alabilirsiniz ve kafanızda bir ana plan oturtmak çok rahatlatıcı olabilir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İstediğiniz mesajı iletmek için güçlü bir zaman ve önemli değişiklikler yapmanın veya gönlünüze göre bir hayalin peşinden koşmanın tadını çıkarabilirsiniz. Bir aşk ilişkisinde veya özel bir arayışla ilgili gerçek, yakın zamanda ortaya çıkabilir. İlişki ihtiyaçlarınız hakkında yeni bilgiler veya aşka karşı değişen bir tutum ortaya çıkabilir. İnsanlar size adeta bir mıknatısın demiri çekmesi gibi çekilirler. Bunlarla birlikte eğlenmenin veya kendinizi ifade etmenin benzersiz yollarını arıyor olacaksınız.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Para meselelerine dair yeni sorunlar veya yaklaşımlar ortaya çıkabilir, sahip olduğunuz ve olmadığınız şeylerle ilgili derin hisler duyabilirsiniz. Hayati ve anlamlı değişiklikler yapmaya hazır olduğunuz bir yere ulaşmanıza yardımcı olarak, gerçeği aramaya ve onunla yüzleşmeye daha isteklisiniz. Bir kaynağı veya yeteneği tam olarak kullanma veya sergileme fırsatı olabilir. Aile ve ev hayatınızda suları durgunlaştırmayı başarıyorsunuz.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişisel bir planı ileriye taşıyor veya bugün ve yarın kendinizi anlıyor olabilirsiniz. Neyi veya kimi istediğinizi anlayıp bunu çekmek biraz zaman alabilir. Günün rekabetçi, sahiplenici ve duygusal bir havası olabilir ve içsel bir değişim ihtiyacı sizinledir. Şimdi yaptığınız değişiklikler birçok konuda belirleyici olabilir. Bugün, benzer hedefleri ve vizyonları paylaşan başkalarıyla bağ kurmak için de ideal. Sizi yormayacak fakat ileriye götürecek bir hırs içindesiniz.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sezginizle bağlantı kuruyorsunuz ve ne istediğinize dair güçlü bir iç görüye sahipsiniz. Kişisel bir sorunu çözebilir veya iyileşmenize ve rahatlamanıza yardımcı olacak etkinliklere katılabilirsiniz. Sizi çeken bir konu olabilir veya özel bir aydınlanmanın, tatmin edici bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda duygularınızı anlamlı bir şekilde gözden geçirmek için de güçlü bir zaman. Sizi güvensiz veya suçlu hissettiren şeylerin gitmesi gerekiyor, ancak bunun için önce kaynaklarını ortaya çıkarmanız gerekiyor.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın zamanda önemli bir ilişkiniz olabilir veya bir amaç uğruna çalışmak için manevi bir bağlantı geliştirebilirsiniz. Sahip olduğunuzun farkında olmadığınız hırsları keşfedebilirsiniz. Takıntılı duygular baskın olabilir ve bu; bir kişi, fikir veya proje hakkında olabilir. Zaman zaman kaçma hissiyle karşılaşsanız da gönlünüzü hoş tutacak bir seviyedeki yoğunlukla karşı karşıyasınız. Duygularınızı iletmenin yeni yollarını keşfetme şansı şimdi ortaya çıkabilir.

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