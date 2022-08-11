Günlük burç yorumları: 12 Ağustos 2022 Cuma

12 Ağustos 2022 Cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
11 Ağustos 2022 10:21
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  • Bugün hafızaları zorlayacak şekilde anılar ortaya çıkabilir. Bazı şeyleri yanlış hatırlıyor olma ihtimalini de vererek eskilerin sizi sinirlendirmesine izin vermeyin. Bu duyguların etkisinde şimdiki zamana ayak uydurmakta sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi acıları gidermek için donanımlı olmanıza rağmen, onları iyileştirmek için muhtemelen yine de biraz ağrı hissetmeniz gerekecek.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dünyaya sunum şekliniz tamamen sizin kontrolünüz altında olmayabileceğinden, şu anda bedeniniz konusunda özellikle hassas olabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmek için çaba sarf etmek, başkalarına daha eksiksiz bir resim sunabilir ve karakterinizin parlamasına izin verebilir. İçinizdeki şeyin tüm hikâyeniz tarafından - hem inişler hem de çıkışlar - tarafından şekillendirildiğini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Olduğunuz karmaşık sanat eserini takdir etmeye çalışın.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda aklınızda bir aile sırrı olabilir ve belki de bildiğiniz kadarıyla başkalarının sizinle benzer zorluklarla uğraşmak zorunda kalmamasına kırgın hissediyorsunuz. Muhtemelen probleminiz konusunda hayal ettiğinizden daha az yalnız olsanız da, henüz insanlara bu konuda soru sormaya hazır olmayabilirsiniz ve bu bir sorun değil! Yine de konuyla ilgili bir şeyler okumaktan yararlanabilirsiniz. Anlamlı bir anlatı size işlerin nasıl ele alınacağı konusunda bazı fikirler verebilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir arkadaşınızla aranızda geçen bir yanlış anlaşılma bugün size yük olabilir. Neyse ki, onlarla konuşmaya çalışırsanız, başarılı olmanız muhtemeldir. Anlaşmazlığa neyin katkıda bulunabileceğini bir düşünün. Arkadaşınıza bir aile üyesi gibi başka biriyle olan kötü deneyimlerinizin merceğinden bakıyor olabilir misiniz? Derin, dürüst bir sohbete dalmak duygusal yakınlık oluşturabilir. Daha da önemlisi, bu kişiyi benzersiz bir birey olarak daha iyi tanımak, ilişkinizde ve kişisel gelişiminizde önemli bir noktadır.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Profesyonel hırs, şu anda sizi strese sokabilir, çünkü kendinizi sizin için iyi olmayan bir şekilde zorlama eğiliminde olabilirsiniz. Çabalarınız için hâlihazırda aldığınız maddi ödüllere yakından bakmaya çalışın. Belki de, bunun böyle olduğunu düşünmemiş olsanız bile, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar yeterli şeye sahipsiniz. Başarıyla ilgili önyargılarınız, durumunuzu mantıklı bir şekilde görmenizi engelliyor olabilir, bu nedenle size dışarıdan bir bakış açısı verebilecek biriyle konuşmayı düşünün.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınıza rehberlik edecek bir felsefe bulmak şu anda zor olabilir. Bildiğiniz manevi seçeneklerin hiçbirinin size çok iyi uymadığını hissedebilirsiniz ancak, kendi deneyiminiz muhtemelen düşündüğünüzden daha önemli. Şu an için, ilerlemek adına kendi en iyi kararınızı kullanmanız gerekebilir. Çevrenizdeki dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ilerleme kaydedebiliyorsanız, bu muhtemelen doğru yolda olduğunuzun bir işaretidir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişte dolandırıldığınıza dair anılarınız olabileceğinden, finansal kaynaklarınızı başka biriyle paylaşmak korkutucu olabilir ancak, normal yaşam yollarının biraz dışında olan bir durumda işbirliği yapmak muhtemelen en iyi yolunuz olduğundan, korkunuzla bugün yüzleşmeniz gerekebilir. Diğer kişinin yaptığı her şeyi kontrol edemeseniz de, sürecin her noktasında bir birey olarak kendinizi savunmak için çaba sarf edebilirsiniz. Artık şikâyet etmek yerine harekete geçmelisiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yalnızlık, şu anda en az riskli seçeneğiniz gibi görünebilir, çünkü başkalarıyla yakınlaştığınızda hiçbir şeyi doğru yapamıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, daha az yoğun bir sosyal ortama girmek aslında bir rahatlama olabilir. Bu sadece sanal ortamda olsa bile, küçük etkileşimlerin başarılı bir şekilde ilerlemesi, geçmişteki ilişki yaralarınız ne olursa olsun, diğer insanlarla olumlu bir şekilde bağlantı kurabileceğinizi gösterebilir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sağlığınız veya diyetiniz hakkında endişelenmenize engel olmak için bir fikrine önem verdiğiniz birine danışmanız gerekebilir. Sizi üzen durumu hiçbir şeyin iyileştirmeyeceğini düşünseniz de, neyin değiştirilip neyin değiştirilemeyeceği konusunda daha bilgili birinin size yardım etmesine izin vermek daha iyidir. Sadece bakış açınızı paylaşmak bile sizin için gerginliği giderebilir, bu yüzden değerli bir sırdaş bulmaya çalışın.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Zevk arayışı, bu günlerde sizin için bir suçluluk duygusuyla gelebilir ancak bu, potansiyel olarak sizi aşağı çeken temel fikirlere bakmak ve bir güncellemenin zamanının gelip gelmediğini görmek için uygun bir andır. Mali durumunuz, düşündüğünüz bir alışverişe devam edip etmeme konusunda son kararı vermenize yardımcı olabilir. Başka sorunlara yol açmadan hayatınızı daha keyifli hale getiren bir şeyi karşılayabiliyorsanız, buna değer olabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eviniz şu anda olmasını istediğiniz gibi olmayabilir, ancak olumlu değişiklikler yapmak için düşündüğünüzden daha fazla yatırım fırsatınız olabilir. İster büyük bir harcama yapmayı, ister diğer insanlarla daha az işbirliği yapmayı tercih edin, şu anda sahip olduğunuz kaynaklarla her şeyi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Başka kim dâhil olursa olsun, organizasyon becerileriniz projenin başarısı için hala faydalıdır ve bununla gurur duyabilirsiniz!

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Önemli bir sohbet başlatma düşüncesi şu anda sizin için endişe yaratabilir, ancak başladığınızda bunu beklediğinizden daha tatmin edici bulmanız olasıdır. Diğer kişinin söyleyecek çok şeyi olabilir, bu yüzden size pek sıra gelmeyebilir. Öyle olsa bile, normalde kendinize saklayacağınız bir bilgiyi paylaşmak için doğru zaman geliyorsa, muhtemelen bunu yapmalısınız. Duyulmanın ve onaylanmanın oldukça rahatlatıcı olduğunu göreceksiniz!

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gerçekten ne zaman yeterli paranız olduğunu bilmek bugün zor olabilir. Çevre baskısı muhtemelen denklemin bir parçasıdır ancak anılarınız da güçlü faktörler olabileceğinden, şu anda etkileşimde bulunduğunuz insanlarla sınırlı olmayabilir. Mali durumunuzu iyileştirmek için pratikte neler yapabileceğinizi görmek, beklentileriniz hakkında daha iyimser hissetmenizi sağlayabilir. Kendinizi üretkenliğe atarsanız, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak için daha az zamanınız olur!

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