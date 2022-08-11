Günlük burç yorumları: 12 Ağustos 2022 Cuma

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu anda aklınızda bir aile sırrı olabilir ve belki de bildiğiniz kadarıyla başkalarının sizinle benzer zorluklarla uğraşmak zorunda kalmamasına kırgın hissediyorsunuz. Muhtemelen probleminiz konusunda hayal ettiğinizden daha az yalnız olsanız da, henüz insanlara bu konuda soru sormaya hazır olmayabilirsiniz ve bu bir sorun değil! Yine de konuyla ilgili bir şeyler okumaktan yararlanabilirsiniz. Anlamlı bir anlatı size işlerin nasıl ele alınacağı konusunda bazı fikirler verebilir.