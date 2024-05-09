Günlük burç yorumları: 11 Mayıs 2024 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün duygusal düzeyde dışa dönük ve maceracı bir enerjiniz var. Ayrıntılara takılmadan hayatı deneyimlemek istiyorsunuz. Bu, katı bir programa uymanın değil, biraz risk almanın zamanıdır. Her zamanki rutinden kaçmak istiyorsunuz ve bir sonraki hamlenizin ne olması gerektiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Nitekim günün enerjileri zaman zaman biraz aksi olduğundan artan hassasiyetiniz, çok kolay bir şekilde hayal kırıklığına uğramanıza yol açabilir. Karmaşayı gidermek ve fikirlerin zihninizde özgürce dolaşmasına izin vermek için elinizden geleni yapın.
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