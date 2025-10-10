Günlük burç yorumları: 11 Ekim 2025 Cumartesi

11 EKİM 2025 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Ay bugün senin iş, rutinler ve kişisel bakım alanına geçiyor ve burada iki günden biraz fazla kalacak. İşlerini halletmeye hazırlanıyorsun ama bugünün enerjileri aynı zamanda yaratıcı fikirler üretmek için de güçlü. İlham verici bir konuşma ya da fikir bunun bir parçası olabilir. Yine de Venüs'ün Satürn'e karşıt konuma geçmesiyle gün ilerledikçe yönetmen gereken bir engel ortaya çıkabilir. Eleştirel veya duyarsız insanlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Bir anlaşmazlık veya gecikme yaşanabilir; günlük işlerin, sorumlulukların ya da görevlerin artabilir ya da daha belirgin hale gelebilir. Gerçekte çözüm olmayan bir şeye saplanıp kalmamaya dikkat et. Bunun yerine, ilerleyebilmek için sorunları çözmeye odaklanman en iyisi olacaktır. Eleştiri ya da olumsuz geri bildirim ne kadar sinir bozucu olsa da seni geliştirmeye motive edebilir, bunu unutma.