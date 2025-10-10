Günlük burç yorumları: 11 Ekim 2025 Cumartesi

11 EKİM 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, Ay bugün senin güneş on ikinci evine geçiyor, bu da enerjini yenileme, geri çekilme ve iyileşme ihtiyacına işaret ediyor. Yine de bugünün enerjileri yaratıcı hedefler belirlemek açısından da güçlü. Yeni bir hedefin peşine düşmek için uygun bir zaman olmasa da, uzun vadeli amaçlarını gözden geçirmek şu anda keyifli bir egzersiz olabilir. Gün ilerledikçe, iletişim ve ulaşım ekseninde gerçekleşen Venüs-Satürn karşıtlığı etkili olmaya başlıyor. Bu durum, dikkatini bir gecikmeye ya da zamanını alan bir değişiklik veya revizyon ihtiyacına çekebilir. Yararlı bir strateji olarak, uğraşlarının detaylarına daha fazla odaklanmak veya deyim yerindeyse ön hazırlığını iyi yapmak işe yarayabilir; böylece işini tamamlarken başkalarının faydasız fikirlerinden de uzak durmuş olursun. Kolay olmasa da, önceliklerini belirlemek mantıklı görünüyor. Bugün ne söylediğine, nasıl iletişim kurduğuna özellikle dikkat et.
