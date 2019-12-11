Günlük burç yorumları! (11 Aralık 2019 Çarşamba)

11 Aralık çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Platonik duygular beslediğiniz biriyle gerçek bir ilişki yaşamaya başlamanız an meselesi. Venüs’ün yaptığı açılar da bunu destekler nitelikte. Bugün ayrıca arkadaşlarınız tarafından da sevildiğinizi hissettiğiniz bir gündesiniz. Sizden şanslısı yok!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kafanızdaki kişi hakkında tam olarak net bir düşünceniz yok. Bugün bir arkadaşınızla yapacağınız görüşme sayesinde her şey daha netleşecek ve buna göre bir adım atacaksınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hayatınıza yeni birisi girecek. Bu kişi karanlık bir tarafı olan benmerkezci biri. Kimseyle uzlaşmaya çalışmaması ve burnunun dikine gitmesi sizi zorlayacak. Bu yüzden bu duruma hazırlıklı olun.

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