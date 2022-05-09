Günlük burç yorumları: 10 Mayıs Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşla yakınlaşmak genellikle uzun vadede iyi bir şeydir, ancak bugün bunun aniden gerçekleşmesi sarsıcı olabilir. Belki de uzun süredir yüzeysel düzeyde tanıdığınız birinin farklı bir yanını keşfetmekten heyecan duyacaksınız, ancak ilişkinizin yeni sınırlarının ne olduğunu hemen bilemeyebilirsiniz. Bu yeni duygusal yakınlık seviyesini keşfetme konusundaki duygularınızın karmaşıklığını kabul etmek, ikinizin de geçişi sorunsuz bir şekilde ele almasına yardımcı olabilir.
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