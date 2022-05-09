Günlük burç yorumları: 10 Mayıs Salı

Yıkıcı bir şey yapmak, bugün hiçbir şey yapmamaktan daha iyi görünebilir. Bazen bir şeyleri inşa etmeden önce eski olanı yıkmak gereklidir. Duygusal bir patlama, sizi rahatsız eden her şeyi iyileştirmenin en hızlı yolu gibi görünebilir. Daha kontrolcü ilerlemek isteseniz de bazen yapabileceğiniz en iyi şey durumu kabul etmektir.