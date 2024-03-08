Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, bugün size neyin değişmesi gerektiği konusunda daha iyi bir görüş sunsa da yine de kararları aceleye getirmemek iyi olabilir. Bugünlerde sınırlarınızı zorluyorsunuz, bu da hayatınıza hoş bir heyecan katıyor. Nitekim değişime direnen bir parçanız olabilir ve bu küçük ama yıkıcı şekillerde ortaya çıkabilir. En mantıklı olanı, dürtüsel eylemlerden ve kararlardan kaçınmaktır. Çevrenizdeki insanlar veya belki de hayat şartları tarafından sınırlandığınızı veya kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz ancak isyan etmek veya değişim ihtiyacınızı inkar etmek yerine, özgürlüğünüzü keşfetmenin ve savunmanın sağlıklı yollarını düşünün.
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