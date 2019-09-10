Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (10 Eylül 2019 Salı)

10 Eylül salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Ay Kova’ya giriyor. Kova burcunda doğanlar, neşe ve dinlence aktivitelerine açıktır. Sosyal yönler günümüzün konusudur. Şimdi başarılı bir girişime başlama zamanı geldi. Başak’taki Güneş, Balık’taki Neptün ile açıda. Bu açı, aşk ilişkisinde dezavantajlar doğurabilir. Yeterliliğe büyük bir alan verilir - genel bakışı korumalısınız. Risklerin hatalı değerlendirilmesi sorunların çözülmesine yardımcı olamaz. Geniş açıdan bakmaya çalışın. Sevgi ve romantizmle ilgili olarak kolayca bir yanılsama kurbanı olabilirsiniz. Güneş ve Neptün arasındaki muhalefet, yaratıcılığı ve ileri bilgiyi temsil ediyor. Bu da dünyayı daha dürüst ve huzur dolu hale getirir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bütün gün duygularınız sizi yönetecek. Ateşli bir argüman, şaşırtıcı bir duyum veya hatta basit bir haber haberi ile tetiklenen bu duygular sizi ele geçirecek ve hayatınızı bir süreliğine duraklatacak.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Belli birisine olan sevginiz, hızla artıyor. Onu biraz daha iyi tanımaya çabalarken tüm vaktinizi onunla geçirmek isteyebilirsiniz. Birlikte geçirdiğiniz zaman konusunda çok açgözlülük yapmayın, sakin yaklaşın.

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