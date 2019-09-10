Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Ay Kova’ya giriyor. Kova burcunda doğanlar, neşe ve dinlence aktivitelerine açıktır. Sosyal yönler günümüzün konusudur. Şimdi başarılı bir girişime başlama zamanı geldi. Başak’taki Güneş, Balık’taki Neptün ile açıda. Bu açı, aşk ilişkisinde dezavantajlar doğurabilir. Yeterliliğe büyük bir alan verilir - genel bakışı korumalısınız. Risklerin hatalı değerlendirilmesi sorunların çözülmesine yardımcı olamaz. Geniş açıdan bakmaya çalışın. Sevgi ve romantizmle ilgili olarak kolayca bir yanılsama kurbanı olabilirsiniz. Güneş ve Neptün arasındaki muhalefet, yaratıcılığı ve ileri bilgiyi temsil ediyor. Bu da dünyayı daha dürüst ve huzur dolu hale getirir.