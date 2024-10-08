Günlük burç yorumları: 10 Ekim 2024 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Jüpiter bugün yıllık dört aylık geri hareket döngüsüne başlıyor ve bu geri hareket 4 Şubat'a kadar devam edecek. Belirli uğraşlarda aşırıya kaçtıysan, başlangıçta doğal bir heyecan düşüşü yaşayabilirsin, ancak bu yalnızca Jüpiter'in içe dönük enerjisine uyum sağlayana kadar sürecektir. Bu döneme alıştıktan sonra, seni gerçekten neyin motive ettiğini ve heyecanlandırdığını anlamak için güçlü bir zaman olduğunu fark edeceksin. Bugüne kadar beslediğin inançların bir kısmı kayboluyor gibi görünse de, bu sadece planlarını farklı ve daha gerçekçi bir ışıkta görmeni sağlamak için olacaktır. İnanç sistemlerin, entelektüel uğraşların ve uzun vadeli hedeflerin konusunda içe dönüp, seni gerçekten neyin motive ettiğini keşfetmek için iyi bir zaman. Eski çalışmalarına ve projelerine geri dönmeyi seçebilirsin, bu da sana fayda sağlayabilir. Şu an kendini daha iyi bir tempoya oturtmak daha iyidir. Bugün, daha fazla insana ulaşabilir, bir takipçi kitlesi oluşturabilir, başkalarına öğretebilir ya da rehberlik edebilir ve önemli fikirlerini paylaşabilirsin.