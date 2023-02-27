Günlük burç yorumları: 1 Mart 2023 Çarşamba

B0ĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ruhsal veya siyasi görüşlerinizi paylaşan başkalarıyla bir toplulukta olmak, bu dönemde özellikle sizin için faydalı olabilir. Aksine, güçlü ortak amaç duygusu, küçük güç mücadeleleri ortaya çıktığında hayal kırıklığınızı da artırabilir. Belki de davanızın öneminin sizi bu yaygın hayal kırıklıklarından koruması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ne yazık ki, insanlar insandır be hata yaparlar! Herhangi bir dramayı çözmeye çalışırken, gerçek olana bağlı kalmak için mevcut gerçeklere ve rakamlara güvenin.
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