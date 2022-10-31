Günlük burç yorumları: 1 Kasım 2022 Salı

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Takıntı şu anda odaklanmanızı engelleyebilir. Belirli bir kişi veya arayış düşüncelerinizi tüketiyor olabilir ve bu potansiyel olarak uzun zamandır böyle olsa da etkileri ancak şimdi ortaya çıkmaya başlıyor. Bu, hayatınızı daha önce farkında olduğunuzdan daha fazla etkiliyor olabilir! Hayatınızdaki birini sevmek, belirli bir konuyla ilgilenmek ve bir hobiye sahip olmak harika seçeneklerdir, ancak bunlardan herhangi birine çok fazla ilgi göstermek muhtemelen çok masum olmayacak.