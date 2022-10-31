Günlük burç yorumları: 1 Kasım 2022 Salı

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birisi sizi kariyer hedeflerinizden uzaklaştırıyor olabilir. Kendiniz için gerçekleştirmek istediğiniz hayalleriniz olabilir, ancak şu anda zamanınızın ve dikkatinizin çoğunu başka biri alıyor olabilir. Bu romantik bir partner, profesyonel olarak imrendiğiniz biri veya hatta yakın bir arkadaş olabilir. Başkalarına zaman ayırmaya değer ve keyifli olsa da, bu, gelecekteki başarılarınız üzerinde çalışmak için kendinize biraz zaman ayırmanız için iyi bir dönem.
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