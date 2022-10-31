Günlük burç yorumları: 1 Kasım 2022 Salı

1 Kasım 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 31 Ekim 2022 10:22
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  • Bugün kartlar yeniden dağıtılıyor ve yeterince odaklanırsanız, bazı şeyleri lehinize çevirmeniz mümkün. Bunun olmaması halinde hayal kırıklığı hedeflerinize giden yolu engelleyip dengede kalmanızı zorlaştırabilir. Herkesin olayları kendi tarafına çekme çabası bu sabırsızlığa katkıda bulunabilir, aynı zamanda daha bencilce hareket eden insanları belirmenize de yardımcı olabilir. Bugün kimin yanınızda olduğuna ve kimin olmadığına dikkat edin.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda itibarınızdan dikkat dağıtıcılar ve hayal kırıklıkları ortaya çıkabilir. Çevrenizdeki insanlar, son zamanlarda sizin hakkınızda öğrendikleri bir şey nedeniyle size farklı davranabilirler ve aldıkları bilgiler doğru bile olmayabilir. Bu yanlış iletişim sizi haklı olarak öfkelendirebilir ancak intikamcı bir tutum sergilememeye özen gösterin. Bunun yerine, sizi nasıl gördüklerini değiştiremeyeceğinizi anlayın, bırakın zaman sizi haklı çıkarsın.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni bazı bilgiler, mevcut farkındalığınızı genişletebilir. Uzun bir süre belirli bir inanca sahip olabilirsiniz, ancak her zaman inandığınız şeylere karşı çıkan bilgiler size ilk kez sunulabilir. Belki geçmişte bu bilgilerin ipuçlarını fark etmişsinizdir, ancak eski zihniyetinizi korumak için görmezden gelmeyi veya kaçınmayı seçmiş olabilirsiniz. Bu yeni bilgiyi kabul etmek için elinizden gelenin en iyisini yapmak sizi ileriye doğru en iyi yola yönlendirecektir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Takıntı şu anda odaklanmanızı engelleyebilir. Belirli bir kişi veya arayış düşüncelerinizi tüketiyor olabilir ve bu potansiyel olarak uzun zamandır böyle olsa da etkileri ancak şimdi ortaya çıkmaya başlıyor. Bu, hayatınızı daha önce farkında olduğunuzdan daha fazla etkiliyor olabilir! Hayatınızdaki birini sevmek, belirli bir konuyla ilgilenmek ve bir hobiye sahip olmak harika seçeneklerdir, ancak bunlardan herhangi birine çok fazla ilgi göstermek muhtemelen çok masum olmayacak.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birisi sizi kariyer hedeflerinizden uzaklaştırıyor olabilir. Kendiniz için gerçekleştirmek istediğiniz hayalleriniz olabilir, ancak şu anda zamanınızın ve dikkatinizin çoğunu başka biri alıyor olabilir. Bu romantik bir partner, profesyonel olarak imrendiğiniz biri veya hatta yakın bir arkadaş olabilir. Başkalarına zaman ayırmaya değer ve keyifli olsa da, bu, gelecekteki başarılarınız üzerinde çalışmak için kendinize biraz zaman ayırmanız için iyi bir dönem.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başarısız olduğunuzu görmek isteyen insanlar şu anda başınıza üşüşüyor olabilir. Rekabetçi kıskançlıklarını artıracak şekilde dikkatlerini çekmiş olabilirsiniz ve sizden hoşlanmamaları veya sizi geri çevirmeleri için bir nedenleri olmadığını düşünseniz bile, karşınızdakiler aksini davranabilir. Öz disiplininiz ve bağlılığınız, koltuklarının sallandığını hissetmelerine neden olabilir ve bu nedenle, işleri düzeltmek için sizi geri bırakmaları gerektiğini hissedebilirler. Tuzaklara dikkat edin!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yapılan bir değişiklik veya yeni bir sayfadan hemen sonra bir dramayla karşılaşabilirsiniz. Sizi bir süredir tanıyan insanlar, itibarınız muhtemelen gözlerinin önünde değiştiği için yeteri kadar gururlu davranmayabilirler ve hatta siz olduğunuz kişiyle ne kadar rahat hissederseniz hissedin, eski sizi geri isteyebilirler. Kimse için geriye gitmek zorunda değilsiniz! Bırakın onlar sizi kaybetsin.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ailenizle çatışmanız sizin için oldukça rahatsız edici olabilir. Akrabalarınız veya birlikte yaşadığınız diğer kişiler, muhtemelen inançlarınız veya idealleriniz etrafında dönen sayısız soruna neden olabilir. Temel ahlakınız sorgulandığında veya başkaları kendi kişisel felsefelerini size empoze etmeye çalıştığında, özellikle önemsediğiniz birini içeriyorsa, nasıl yanıt vereceğinizi bilmek zor olabilir. Onların bakış açısına katılmıyorsanız kibarca bildirin ve nazikçe ilerlemeye çalışın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İletişimsizlik ve incinmiş duygular bugün birlikte ilerleyebilir. Hakaret içeren bir şey söylemek veya önemli bir duyguyu kaçırmak, sizinle hayatınızdaki biri arasında bir çatlağa neden olabilir veya var olanı daha da genişletebilir. Olumsuz sonuçlara atlamak tehlikeli derecede kolaydır! Herhangi bir iletişimden kaçınmak en iyi seçeneğiniz gibi görünebilir ancak bunun geçici bir önlem olduğundan emin olun.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir risk, umduğunuz şekilde karşılığını vermeyebilir. Bu kumarı çoktan oynamış ve başardığınızı düşünmüş olsanız bile, sonuçlar yine de sizi mutsuz edebilir. Özellikle konunu finansal bir yanı da varsa bu, benlik saygınızı da etkileyebilir ancak endişelenmeyin. Hayatın inişli çıkışlı bir yol olduğunu hatırlayın ve şimdi yaşadığınız şeyden çıkarmanız gereken dersi almaya bakın.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Davranışlarınız sizi izole ediyor olabilir. Sosyal etkileşim eksikliğinden yakınıyor veya kendi başınıza istediğinizden daha fazla zaman harcamak zorunda kalıyorsanız, olası nedenleri düşünmeye çalışın. Duvarlar içerisinde yeni birilerini beklemek pek de mantıklı değil. Her zaman takılacak birinin olmaması anlaşılabilir olsa da, davranışlarınız sizi gizli tutan ve yalnızlığınızı şiddetlendiren ana şey olabilir. Bunu kırmayı ve birine ulaşmayı düşünün.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kaçış, bağlantılarınızda sorunlar yaratıyor olabilir. Sorunlarınızla uğraşmak yerine, eğlenmek veya dikkatinizi dağıtacak şeylerle meşgul olmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu anlaşılabilir bir durumdur, ancak uzun vadede sağlıklı bir başa çıkma mekanizması değildir. Özellikle de korkularınızdan kaçmaya çalışırken sevdiklerinizi ihmal ediyorsanız bunun sonuçları ağır olabilir. Her gün kaçacağınıza, bugün yüzleşin!

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geleceğinizi düşünmek sizi şimdiki zamandan uzaklaştırabilir. Gelecek zaman kipinde yaşıyor olabilirsin, bu anın olayları yanından geçerken yıllar sonra ne yapacağını hayal ediyor olabilirsin. Kafanız bulutlarda olabilir, ancak etrafınızdaki insanlar ve tamamen dâhil olmanız gereken deneyimler hala gerçekleşiyor! Kendinizi dünyaya geri getirmeye çalışın ve orada bulunan insanlarla ve yerlerle biraz zaman geçirin.

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