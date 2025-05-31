Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2025 Pazar

Ay günü Aslan burcunda geçiriyor; sadık, sevecen ve cömert bir enerji hâkim. Ay'ın bugün Güneş'le yaptığı altmışlık açı, iş birliği ruhunu işaret ediyor. Merkür'ün bugün Satürn ile yaptığı açı, düşünceli ve pratik iletişimlere yardımcı oluyor. Ancak, Güneş ile Şiron arasındaki yarım kare açı biraz garip bir etki yaratıyor. İlişkilerimiz ve deneyimlerimiz yoluyla öğrenme ve gelişme arzumuz güçlü olsa da, özgüven eksikliği veya farklı olma korkusu bu isteği engelleyebilir.

Yine de öğreniyoruz; hedeflerimizi daha iyi anlıyor ve bu hedeflerin bağımsızlık ve kişisel gelişim ihtiyacımızla nasıl örtüştüğünü ya da çeliştiğini fark ediyoruz.