Günlük burç yorumları! (1 Ekim 2019 Salı)

1 Ekim salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Akrep’teki Ay Oğlak’taki Satürn ile açıda. Bu bize sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjisini kullanabilirsiniz. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve niyetinizden ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için çok yararlı olacak. Akrep’teki Ay Balık’taki Neptün ile açıda. Ay ve Neptün arasındaki açı, hoş bir şekilde şaşırmanıza izin veriyor. Hayal gücünüzü hissedersiniz ve iyi bir sezginiz vardır. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır. Akrep’teki Ay ve Oğlak’taki Pluto arasındaki açı, zengin duygular doğuracak. Maceracı ve cesaretli olacağız. Bu da seyahate olan ilginin artması anlamına gelecek.

  • 2
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    Bugün dürüst duygularınızı göstermeniz sorun olmayacak. Bugün başkalarının sizi nasıl hissettirdiğini anlatmaya hazır olun çünkü cömert davranışlarıyla çevrili olacaksınız.

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    Bir konuda gergin bir halde pazarlık etmeye çalışacaksınız ancak büyük silahları çıkarmanın ne zaman gerekli olduğunu da bilmek zorundasınız. Aksi takdirde, biraz zorlama olarak görülebilir.

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