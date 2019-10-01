Akrep’teki Ay Oğlak’taki Satürn ile açıda. Bu bize sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjisini kullanabilirsiniz. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve niyetinizden ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için çok yararlı olacak. Akrep’teki Ay Balık’taki Neptün ile açıda. Ay ve Neptün arasındaki açı, hoş bir şekilde şaşırmanıza izin veriyor. Hayal gücünüzü hissedersiniz ve iyi bir sezginiz vardır. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır. Akrep’teki Ay ve Oğlak’taki Pluto arasındaki açı, zengin duygular doğuracak. Maceracı ve cesaretli olacağız. Bu da seyahate olan ilginin artması anlamına gelecek.