1 Ekim salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
01 Ekim 2019 Salı
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Akrep’teki Ay Oğlak’taki Satürn ile açıda. Bu bize sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjisini kullanabilirsiniz. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve niyetinizden ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için çok yararlı olacak. Akrep’teki Ay Balık’taki Neptün ile açıda. Ay ve Neptün arasındaki açı, hoş bir şekilde şaşırmanıza izin veriyor. Hayal gücünüzü hissedersiniz ve iyi bir sezginiz vardır. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır. Akrep’teki Ay ve Oğlak’taki Pluto arasındaki açı, zengin duygular doğuracak. Maceracı ve cesaretli olacağız. Bu da seyahate olan ilginin artması anlamına gelecek.
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Bugün dürüst duygularınızı göstermeniz sorun olmayacak. Bugün başkalarının sizi nasıl hissettirdiğini anlatmaya hazır olun çünkü cömert davranışlarıyla çevrili olacaksınız.
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Bir konuda gergin bir halde pazarlık etmeye çalışacaksınız ancak büyük silahları çıkarmanın ne zaman gerekli olduğunu da bilmek zorundasınız. Aksi takdirde, biraz zorlama olarak görülebilir.
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Bugün kendinizi sandalyenize yapıştırmayı düşünebilirsiniz. Bir anda hiç planda olmayan işlerin içine çekilebilirsiniz. Akşam yemeğinizi masanızda yemeyi düşünebilirsiniz.
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Bugün savurganlık gününüz. Finansal realitenizi aklınızda tuttuğunuz sürece, bugün biraz alışveriş yaparak kendinizi rahat hissettirebilirsiniz. Tabii abartmadığınız sürece.
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Bugün yaptıklarınızla diğer insanlar sizi bir çeşit rol modeli olarak görecek ve davranışlarını size göre düzenleyecek. Bu bir onurdur ama aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu nedenle buna göre hareket edin.
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İyi bir şey yaptığını düşünüyorsanız, o zaman sizi önemseyen insanlarla paylaşın! Yaptıklarınızı açıklarsanız ve kendinizle gurur duyduğunuzu itiraf ederseniz, herkes sevinir. En iyi arkadaşınızın hedeflerinden birine ulaştığını hayal edin. Gurur duymaz mısınız?
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Hayatta kendi mutluluğunuzu yaratmaya her zaman hazırlıklı olmalısınız. Arkadaşlarınızla aktif bir şeyler planlayın, örneğin uzun bir yürüyüş olabilir. Bowling salonundaki bir akşam bile grubunuza harika bir enerji getirecektir.
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Her küçük ayrıntı bugün yerine oturmayabilir, ancak genel planınız çok iyi sonuç verecektir. Sonuçlar tam olarak beklediğiniz gibi görünmese bile. Küçük şeylerden stres yapmayın, çünkü onları düzeltmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
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Alışılmadık bir gün, size ne sürprizler getireceğini tahmin edemiyorsunuz. Artık etrafınızda iyi niyet bolluğu var, bu da size gün boyu harika bir his verecek. Grup halinde geçirdiğiniz zaman kahkaha, mizah ve dürüstlükle dolu olacaktır.
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Bugün bir akran veya bir rakibinizin performansını mütevazı bir şekilde alkışlamakta hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bu kişiyi kıskanacak biri olacak, onu susturmazsanız dram yaratabilir.
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Hayatınızda, arkadaşlarınız, aileniz ve ortaklarınızla olan bağlarınızı güçlendiren birçok uzlaşma yaşadınız. Ancak herkes uzlaşmanın bu kadar zenginleştirici olduğunu düşünmüyor. Çok bencil biri hayatınıza girecek ve bu kişiyle pazarlık yapmanız hiç de olası değil.
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Kesinlikle size vaaz verilmesinden hoşlanmıyorsunuz, bu yüzden başkalarının da önerilerden hoşlanmamasını normal görmelisiniz. Yeni bir diyetle veya yeni bir tasarruf planıyla büyük bir başarı elde ettiyseniz, sizin için harika! Ancak herkesin tavsiyenizi istediklerini varsaymayın.
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