Günlük burç yorumları: 1 Aralık 2022 Perşembe

Her şeyin en kötüsünü görmek, her an yararsız tepkileri körükleyebilir. Olumsuz bir bakış açısına sahip olmanın sadece rasyonel olduğunuz anlamına geldiğini düşünebilirsiniz ancak bundan daha fazlası ve daha yararsızı olabilir. Bugün, varsayımlarınıza dayanarak düşüncesizce hareket etme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Herkes, birbirini dinleme merhametine sahip olmalı. Gün, ilerledikçe daha mantıklı bir bakış açısına yönlendirir.