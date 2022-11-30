Günlük burç yorumları: 1 Aralık 2022 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün inançlarınızı tutkuyla savunmanız için size ilham gelebilir. İnançlarınızı desteklemek için önemli nedenleriniz olsa da şu anda sizi kızdıran tek şeyin sizi harekete geçiren şey olmama olasılığını göz önünde bulundurun. Ayrıca ifade etmesi daha zor olan daha kişisel bir düzeyde bastırılmış hissedebilirsiniz. İzolasyon duygunuzu gerçekten besleyen şeyin ne olduğunu bulmak için çabalarken, en azından bazı insanların sizin görüşlerinizi paylaştığı bilgisinin sizi rahatlatmasına izin verin.