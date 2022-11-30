Günlük burç yorumları: 1 Aralık 2022 Perşembe

1 Aralık 2022 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 30 Kasım 2022 11:10
ABONE OL

  • Her şeyin en kötüsünü görmek, her an yararsız tepkileri körükleyebilir. Olumsuz bir bakış açısına sahip olmanın sadece rasyonel olduğunuz anlamına geldiğini düşünebilirsiniz ancak bundan daha fazlası ve daha yararsızı olabilir. Bugün, varsayımlarınıza dayanarak düşüncesizce hareket etme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Herkes, birbirini dinleme merhametine sahip olmalı. Gün, ilerledikçe daha mantıklı bir bakış açısına yönlendirir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Önemli konularda görüşlerinizi paylaşan bir topluluğun parçası olmak muhtemelen sizin için yüksek bir önceliktir. Siyasi veya manevi inançlarınız hakkında heyecanlanmak ve sizinle aynı fikirde olmayan insanların yanında biraz rahatsız hissetmek sorun değil. Bununla birlikte, tatmin edici bir kişisel bağlantı için ortak bir ideoloji yeterli olmayabilir. Bu ilişkiden ne elde etmeyi umduğunuza dair gerçekçi bir anlayışa sahip olun, çünkü duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamanın tek yolu bu olmayabilir.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Umursamaz bir otorite figürü, sizi mevcut mali hedefinizden alıkoyuyor gibi görünebilir. Şu anda herhangi bir bürokrasiye karşı sabrınız muhtemelen sınırlı olsa da, belki de aslında istediğinizi elde etmeniz engellenmiyor. Bunun yerine, size sordukları sorular, onu başka sorunlara yol açmayacak şekilde elde etmenizi sağlamalıdır. Düşünceli cevaplar vermek için yavaşlayın, tercih ettiğiniz kadar muhteşem olmasa bile ilerleme kaydediyorsunuz!

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Görünümünüzü değiştirmek ikna edici olabilir ancak size yakın birinin stratejinizle ilgili soruları olabilir. Bu mutlaka düşündüğünüz şeyi yapmamanız gerektiği anlamına gelmez. Şüpheli hissetmek can sıkıcı olabilse de, aldığınız bazı soruları derinlemesine düşünmek eylem planınızı gerçekten daha sağlam hale getirebilir. Nihayetinde, doğru olduğuna inandığınız şeyi yapmak zorunda kalacaksınız, başkalarını mutlu etse de etmese de. Bir konuşmanın artık verimli bir yere gitmediğini bilin.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Muhtemelen şu anda tüm yapılacaklar listenizi baştan sona döşemem istiyorsunuz, ancak işler tamamen kontrolünüz altında olmayabilir. Önemli bir görev için katkısı gerekli olan bir başkası ayaklarını sürüyerek sizi çok uzağa gidemeyecekmiş gibi hissedebilir. Perde arkasında düşündüğünüzden daha fazlası olabilir. Sonunda ne kadar çok veya ne kadar az kontrol edilirseniz edin, muhtemelen aradığınız çözüme eskisinden daha yakın olacaksınız!

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ait olduğunuz bir topluluk şu anda büyük bir planla hızla ilerliyor olabilir ancak, biraz fazla hızlı ilerlediklerini düşünebilirsiniz, bazı önemli sorular hala yanıtlanmadı! İtirazlarınızı dile getirmeniz sizi popüler yapmaz. Karşılaştığınız kişiyle olan kişisel ilişkinizi muhtemelen projenin kendisiyle ilgili şikayetlerinizden dikkatlice ayırmanız gerekecek. Sizin ve onların egolarını aradan çıkarmak, dahil olan herkes için en iyi sonuca yol açacaktır.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son aile ve kariyer taahhütlerini dengelemek zor olabilir. Evde önemli görünen her şeyi tamamlamanız özellikle zor olabilir. Gerçekten acil işlere odaklanmak ve kendinizi yormamak için gerisini sonraya bırakmak için kendinize izin verin. En yakın ilişkilerinizi daha ön planda tutmaya çalışın, diğer insanlar için fark yaratacak görevleri öncelemeye çalışın.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün inançlarınızı tutkuyla savunmanız için size ilham gelebilir. İnançlarınızı desteklemek için önemli nedenleriniz olsa da şu anda sizi kızdıran tek şeyin sizi harekete geçiren şey olmama olasılığını göz önünde bulundurun. Ayrıca ifade etmesi daha zor olan daha kişisel bir düzeyde bastırılmış hissedebilirsiniz. İzolasyon duygunuzu gerçekten besleyen şeyin ne olduğunu bulmak için çabalarken, en azından bazı insanların sizin görüşlerinizi paylaştığı bilgisinin sizi rahatlatmasına izin verin.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda başka biri, önemli bir işbirliğinde ilerlemeniz için size baskı yapıyor olabilir. Sorularınızın hoş karşılanmadığı izlenimini edinebilseniz de, bir taahhütte bulunmadan önce kendinizi güvende hissetmeniz için gerekli bilgileri öğrenmek önemlidir! Karşı taraftan gelen gerçek sorun ile kendi engellemeleriniz arasındaki farkı söylemek zor olabilir. Ne olursa olsun kendiniz için ayağa kalkın, eşit söz sahibi olmana izin vermeyen bir düzenlemeyi takip etmeye değecek biri yok.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Görünüşte masum bir soru, yakınınızdaki birini uyarmadan harekete geçirebilir. Muhtemelen kendi düşüncelerinize ve potansiyel olarak doyumsuz bilgi arzularınıza odaklanıyorsunuz, etrafınızdakilerin ağrılı noktalarını tam olarak hatırlamayabileceğiniz bir noktaya kadar. Zorla yapıldığında bile düzeltilmek, nasıl iletişim kuracağınız konusunda daha dikkatli düşünmeniz gerektiğini hatırlatabilir. Bastırılmış hissetmek ile başınızı belaya sokmak veya başkalarını incitmek arasında bir orta noktaya ulaşabilirsin.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eksik bilgiler şu anda işleri halletme çabalarınızı engelleyebilir. Tüm hikayeyi anlamadan ilerlemek büyük bir risktir. Herhangi bir karışıklıkla karşılaşırsanız, yaptığınız işi bırakın ve parayı kaynağına kadar takip etmeye çalışın. Pek çok konu kendi payına düşen esneklik payına sahipken, konu maddiyat olunca banknotlar beklediğiniz yerdedir ya da değildir! Kendi sınırlarınızı zorlayın, bütçenizin değil.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Muhtemelen bugün arkadaşlarınızla iyi vakit geçirmeye can atıyorsunuz. Ne yazık ki, başkaları aklınızdaki belirli bir faaliyetle ilgilenmiyorsa veya siz müsait olduğunuzda müsait değilseniz, planlama sinir bozucu olabilir. Gün sonunda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz! Bir arkadaşa sahip olmanın mı yoksa her şeyi kendi tarzınıza göre yapmanın mı daha tatmin edici olacağına karar vermeniz gerekebilir. Yalnız uçmanın avantajları vardır, bu yüzden gerektiğinde bunu yaptığınız için kendinizi suçlu hissetmeyin.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dış dünyadan gelen haberler sizi yoruyor olabilir. Gelen genel iletişimle boğulduğunuzu hissettiğinizde, size sunulan fırsatlardan herhangi birinin peşine düşmeye değer olup olmadığını doğru bir şekilde belirlemek zor olabilir. Telefondan veya bilgisayardan bir süre uzaklaşmak, size net bir şekilde düşünmek için gerekli alanı sağlayabilir. İnsanlar hızlı bir evet veya hayır yanıtı isteseler de, dahil olan herkes için en iyi çözüm muhtemelen daha inceliklidir. Onu bulmak için ihtiyacınız olan zamanı ayırın!

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.