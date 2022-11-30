Günlük burç yorumları: 1 Aralık 2022 Perşembe

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Görünümünüzü değiştirmek ikna edici olabilir ancak size yakın birinin stratejinizle ilgili soruları olabilir. Bu mutlaka düşündüğünüz şeyi yapmamanız gerektiği anlamına gelmez. Şüpheli hissetmek can sıkıcı olabilse de, aldığınız bazı soruları derinlemesine düşünmek eylem planınızı gerçekten daha sağlam hale getirebilir. Nihayetinde, doğru olduğuna inandığınız şeyi yapmak zorunda kalacaksınız, başkalarını mutlu etse de etmese de. Bir konuşmanın artık verimli bir yere gitmediğini bilin.
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