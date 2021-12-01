Günlük burç yorumları! (1 Aralık 2021 Çarşamba)

1 Aralık 2021 Çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
01 Aralık 2021 Çarşamba

  • Merhamet ve şefkat arzusunun sağduyunuzu geçersiz kılmasına izin vermemelisiniz. Kuşları kovalamak onları yakalamayı nasıl daha zor bir hale getiriyorsa, çok fazla çabanın de sizi bazı şeylerden uzaklaştırabileceğini bilmelisiniz. İstediğinizi elde etmenin en iyi yolu, ona sahip olduğunuzu hayal etmektir. Hayalleri gerçekleştirmek için çalışmak, onlara inandığınızda daha kolaydır! Dileklerin gerçekleşmesi için birçok yardımcı var.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sabır her zaman bir erdemdir, ancak şu anda özellikle faydalı olabilir. Gerektiğinde başkalarına öncelik vererek önemli bir otorite figürünün saygısını kazanabilirsiniz. Birlikte çalışmak ve görevleri devretmek, gücünüzü koruma konusunda size değerli dersler verebilir. Geçmişte, tüm enerjinizle projelere atlamak için hızlı davranmış olabilirsiniz, ancak meslektaşlarınızın yardımıyla, kritik bir anda mümkün olduğunca güçlü olmak için ne zaman geri durmanız gerektiğini keşfedebilirsiniz.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İstediğiniz şeyleri yapamamak veya istediğiniz yerlere seyahat edememek üzücü olabilir. Bununla birlikte, yapamadıklarınızın üzerinde durmak yerine, sahip olduklarınız için şükredin. Bir ilişkinin, hobinin veya işin size getirdiği olumlu duygularla zihninizi doldurduğunuzda, tatmin yeni biçimlerde gelebilir. Ayrıca, iyi bağlantıları olan bir arkadaşınızın bir şeyi elde etmenize veya gerçekten istediğiniz bir yere gitmenize ne zaman yardımcı olabileceğini asla bilemezsiniz. Bu, dağları yerinden oynatabileceğinizi bildiğiniz günlerden biri.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mevcut bir ittifak veya işbirliği, özellikle bir başkasının yerini doldurmak ve her iki işinizi de aynı anda yapmak zorundaysanız, tükeniyor olabilir! Daha fazla sorumluluk almaya istekli değillerse, yalnız ilerleme zamanı gelebilir. Herhangi bir ölü ağırlıktan kurtulduğunuzda, daha kolay bir şekilde zirveye çıkabilirsiniz. Hatta kendinizi daha başarılı ve tatmin olmuş hissetmenizi sağlayacak yeni bir alanda bir iş peşinde koşmanız bile mümkün olabilir.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sırf yalnızsınız diye biriyle güçlerini birleştirmek kötü bir fikirdir. Bugün kendi en iyi arkadaşın olmak için iyi bir zaman. Bugün ne yapacağınızla ilgili sorularınız varsa, dikkatinizi içe çevirin ve sezginizin izlenecek en iyi yolu hissetmesine izin verin. İç rehberliğinize her güvendiğinizde, duyarlılığını biler ve güçlenirsiniz. Bu, sizin ince yeteneklerinize layık kişisel veya profesyonel bir ilişkinin yolunu açabilir.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aşırı düşkünlük başınızı belaya sokabilir! Şu anda yiyecek ve içecek söz konusu olduğunda ölçülü olmak en iyisidir ve sağlıklarına kayıtsız olan yaşıtlarınızdan uzak durmak isteyebilirsiniz. Herhangi bir zorlukla başa çıkmak için enerjiye ihtiyacınız olacak ve görünüşe göre bazı iç karışıklıklar yaşanabilir. Zorlu bir aile üyesine karşı çıkmak, ilişkinizi değiştirebilir. Büyüklerinize saygı duymak başka, onların kötü davranışlarını mümkün kılmak başka şeydir.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğlenceye çok fazla vakit ayırmak bugün sizi zor durumda bırakabilir! Mola hakkı kazanmış olsanız bile, muhtemelen hala yapılacak işler var. Kutlama söz konusu olduğunda, dikkatinizi tekrar yükümlülüklerinize çevirebilmeniz için iyi bir durak noktası bulmaya çalışın. Bir grup çalışması veya ekip projesi özellikle sizin katkınız olmadan zorlanabilir. Kendi sorumluluklarını yerine getiremeyen biriyle doğrudan olmaktan korkmayın. Onları kurtarmak sizin sorumluluğunuz değil.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dünyadan saklanmak artık hiçbir şeyi çözmeyecek. Zor bir kariyer meselesiyle karşı karşıya olabilirsiniz ve bununla yüzleşmek için kendinizi zorlamanız önemlidir. İş bulmakta zorlanıyorsanız, becerilerinizi güncellemeyi düşünün. Piyasanın hayalinizdeki işe sahip insanlardan ne beklediğini öğrenin, cevap sizi şaşırtabilir! Basit bir kurs, sizinle harika bir fırsat arasında duran tek şey olabilir.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mevcut durumunuz ne kadar rahat olursa olsun, orada kalamamanızın bazı bariz nedenleri olabilir. Kulağa ne kadar ürkütücü gelse de yeni maceralara atılmanın zamanı gelmiş olabilir. Normalde zorlukları memnuniyetle karşılasanız bile, son birkaç yıldaki dünya olayları sizi alışılmadık durumlara karşı temkinli hale getirmiş olabilir. Duygularınızın sizi yenmesine izin vermek yerine, risk alarak ve tüm korkularınızı aşmak için kendinizi cesaretlendirerek güveninizi yeniden geliştirin.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Maddi varlığınıza çok fazla önem vermek şu anda size yardımcı olmaz. Muhtemelen sahip olduklarınızın veya olmadıklarınızın sizi ezmesine izin veren biri değilsiniz ve bunu şimdi yapmaya başlamanız için hiçbir neden yok! Tutkularınızın peşinden gitmeniz için size daha fazla boş zaman veren bir iş için maaş kesintisi yapmanız gerekiyorsa, bunu yapmayı düşünün. Kalbinizin sesini dinlediğinizde, hayatınızın her yönü sizi etkileyebilir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendi imajınıza sarılmak, başkalarından gelen bazı önemli sinyalleri kaçırmanıza neden olabilir. Arkadaşınız, komşunuz veya meslektaşınız gibi tanıdığınız biri bazı duygusal sorunlarla boğuşuyor olabilir. Tüm enerjinizi harika bir izlenim yaratmaya harcamak yerine, onların acısını dindirmek için yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını sorun. Cevapları sizi şaşırtabilir. Kendinizi bir kenara bırakıp bu kişiye elinizden geldiğince yardım etmekten çekinmeyin.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sağlık ve arkadaşlığa bakış açınızı değiştiren büyük bir sır şimdi ortaya çıkabilir. Bir sağlık durumuyla mücadele ettiğini keşfettiğiniz birine karşı daha şefkatli olmak, tüm ilişkilerinize yaklaşımınızı iyileştirebilir. O kadar bağımsız bir insan olabilirsiniz ki sağlık sorunlarının ne kadar sınırlayıcı olabileceğini hayal etmekte zorlanabilirsiniz. Bu kişiye işlerinde yardım etmenin bir yolunu bulmak, içinde bulundukları kötü durumda büyük bir fark yaratabilir ve gerçek bir destek ve topluluk duygusu yaratabilir.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İlgi alanlarınızı anlamayan arkadaşlarınıza anlatmaktan bıkmış olabilirsiniz. Bu insanlardan belirli nedenlerle hoşlansanız bile, sizi destekleyemiyorlarsa onlardan uzaklaşmanın zamanı gelmiş olabilir. En sevdiğiniz konulardan hoşlanan bir grup insana katılmak, kaçırdığınız aidiyet duygusunu size getirebilir. Bu akraba ruhlar aynı zamanda diğer hayallere doğru ilerlemenize yardımcı olabilir, bu yüzden gerçekten ne kadar eşsiz ve yetenekli olduğunuzu göstermekten korkmayın!

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.