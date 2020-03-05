YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş yerinizde kulaktan kulağa dolaşan bir dedikodunun olduğu ortada. Bu dedikodu sizinle alakalı olmasa da insanları yine de uyarmanız gerekiyor. Bu durumun odağında olan kişinin zarar görmemesi için bunu yapmalısınız.