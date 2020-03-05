05 mart perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
05 Mart 2020 Perşembe
1
13
Mars’ın Jüpiter ile yaptığı eğimli açı bedensel olarak yorgun hissetmenize sebep olabilir. Dinlenmek için zaman ayırmaya özen gösterin aksi taktirde hastalık kapınızda!
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Salgınlara rağmen sağlığınızı korumakta hiç zorlanmadığınız bir dönemdi. Ancak bugünlerde biraz daha titiz olmanızda fayda var. Sık sık ellerinizi yıkamayı ve taze meyve yemeyi unutmayın.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla birlikte güzel bir gece planı yapmış olabilirsiniz fakat sizin kontrolünüzde olmayan bazı sebeplerden dolayı ertelemeniz gerekebilir. Bu konu hakkında yapabileceğiniz bir şey yok, üzülmemeye çalışın.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşınızın başına gelen talihsiz bir olay yüzünden moraliniz bozulabilir. Arkadaşınıza destek vermek için elinizden geleni yapmalısınız.
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinizde kulaktan kulağa dolaşan bir dedikodunun olduğu ortada. Bu dedikodu sizinle alakalı olmasa da insanları yine de uyarmanız gerekiyor. Bu durumun odağında olan kişinin zarar görmemesi için bunu yapmalısınız.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel ilişkilerinizde olaylar istediğinizden daha yavaş ilerlediği için biraz huzursuz gibisiniz. Bazı şeylerin daha uzun zaman aldığını biliyorsunuz; bu yüzden sakinleşin.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız iş size hiç keyif vermiyor gibi ancak para kazanmak uğruna buna katlanıyorsunuz. Kendinize yeni fırsatlar çalışmaya başlamalısınız. Daha mutlu olmak sizin de hakkınız.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeteneklerinizden emin olmamanız ve kendinize güvenmemeniz sizin için büyük dezavantaj. Yaptığınız işlerle çok önemli yerlere gelme ihtimaliniz var. Kendi ayağınıza kendiniz çelme takmayın.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı alanlara ilgi duyduğunuzu fark ettiğiniz bir dönemdesiniz. Hatta bu alanla ilgili profesyonel bir eğitim de almak istiyorsunuz. Seçenekleri araştırmaya başlayabilirsiniz.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınızdaki kişinin size çok iyi davranmasının altında ne yazık ki art niyetli olması yatıyor. Bu kişinin tuzağına kesinlikle düşmeyin ve ondan bir an önce uzaklaşın.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaşanılan bir tartışmada karanlık tarafınız ortaya çıkabilir. Ağzınızdan çıkan kelimelerden muhtemelen daha sonrasında çok pişman olacaksınız.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birlikte çalıştığınız kişiler motive olma konusunda biraz zorlanıyor olabilirler. Onları gaza getirmek için küçük ödüllendirmeler yapmaya ne dersiniz?
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle beraber gitmeyi düşündüğünüz bir etkinliğe son dakikada çıkan bir işiniz yüzünden gidemeyebilirsiniz. Üzülmeyin, ilerleyen günlerde daha iyi bir fırsat çıkacak.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.