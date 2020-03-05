Günlük burç yorumları! (05 Mart 2020 Perşembe)

05 mart perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Mars’ın Jüpiter ile yaptığı eğimli açı bedensel olarak yorgun hissetmenize sebep olabilir. Dinlenmek için zaman ayırmaya özen gösterin aksi taktirde hastalık kapınızda!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Salgınlara rağmen sağlığınızı korumakta hiç zorlanmadığınız bir dönemdi. Ancak bugünlerde biraz daha titiz olmanızda fayda var. Sık sık ellerinizi yıkamayı ve taze meyve yemeyi unutmayın.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınızla birlikte güzel bir gece planı yapmış olabilirsiniz fakat sizin kontrolünüzde olmayan bazı sebeplerden dolayı ertelemeniz gerekebilir. Bu konu hakkında yapabileceğiniz bir şey yok, üzülmemeye çalışın.

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