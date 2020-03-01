01 mart pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
01 Mart 2020 Pazar
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Bahar aylarına yavaş yavaş adım atmaya başlarken gönlünüzde bahar getirecek biriyle tanışmaya hazır olun. Bu kişi aklınızı başınızdan alacak, bizden söylemesi.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizde bir değişiklik hissediyor olabilirsiniz. Geçmişteki travmalarınızın etkilerinden arınmanızın ve hayatınızdaki stresin azalmasının en güzel sonucundan kaynaklı bir değişiklik bu.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmeyen derin bir sohbet olası bir sevgili adayıyla birbirinize daha çok bağlanmanıza sebep olabilir. Birbiriniz hakkında çok fazla şey öğrenmeniz ilişkiye bakış açınızı değiştirebilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Derinlemesine araştırmalar yapmak işte çok fazla zaman kaybetmenize sebep oluyor. Bunun yerine sadece güvenilir kaynakları tarayarak işinize devam etmeniz daha iyi olur.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partneriniz size karşı çok ilgili ve sevgi dolu. Bu çok güzel hissettirse de biraz bunalmaya başlamış gibisiniz. Elinizdekinin değerini bilin!
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yıllar önce bir kitapta okuduğunuz ancak daha sonrasında unuttuğunuz bir cümle bugün sizi darmadağın edebilir. Bu cümlenin doğruluğuna gözlerinizle şahit olmak sizi çok şaşırtacak.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir grup aktivitesine katılmak zorunda kalabilirsiniz. Orada uzun zamandır görmediğiniz ve hiç hazzetmediğiniz biriyle karşılaşmak sizi sinirlendirebilir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Modern teknolojiyle iç içe olduğunuz yeni bir proje kariyerinize çok farklı bir yön vermenize neden olabilir. Belki de bu hayallerinizdeki iş fırsatıdır, sakın geri tepmeyin!
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın zamanda bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız yolda sizi çok etkileyecek biriyle tanışmaya hazır olun. Bu durum yolculuğunuzu daha da ilginç bir hale sokacak.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok yorgun hissetmenize rağmen halletmeniz gereken çok fazla iş var. Katılmanız gereken toplantılar, konuşmanız gereken insanlar ve bulunmanız gereken yerler… içinizi daha fazla daraltmayın ve psikolojik olarak kendinizi bu duruma hazırlayın.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinde son günlerde kendinize çok fazla yükleniyor olmalısınız. Bu yüzden bugünü evde dinlenerek geçirmenizde fayda var. Evdeyken de kendinize yapacak işler bulmaya çalışmaktan vazgeçin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizi güzel bir hale sokmak için çabalıyorsunuz. Ancak bunu sadece temizliğe dikkat ederek başaramayabilirsiniz. Evinizdeki renklere uygun yeni aksesuarlar almaya ne dersiniz?
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün mükemmel hissetmiyor olabilirsiniz. Zaman zaman modunuzun düşmesi normal fakat siz yine de bu durumu ailenize yansıtmamaya çalışın.
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