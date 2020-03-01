Günlük burç yorumları! (01 Mart 2020 Pazar)

01 mart pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Bahar aylarına yavaş yavaş adım atmaya başlarken gönlünüzde bahar getirecek biriyle tanışmaya hazır olun. Bu kişi aklınızı başınızdan alacak, bizden söylemesi.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizde bir değişiklik hissediyor olabilirsiniz. Geçmişteki travmalarınızın etkilerinden arınmanızın ve hayatınızdaki stresin azalmasının en güzel sonucundan kaynaklı bir değişiklik bu. 

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Beklenmeyen derin bir sohbet olası bir sevgili adayıyla birbirinize daha çok bağlanmanıza sebep olabilir. Birbiriniz hakkında çok fazla şey öğrenmeniz ilişkiye bakış açınızı değiştirebilir.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Karşımızdaki "biz" değil!

Karşımızdaki "biz" değil!

Bebeğinize şapka takmayın

Bebeğinize şapka takmayın

Bir dilim ıslak keke kim hayır diyebilir?

Bir dilim ıslak keke kim hayır diyebilir?

Zor zamanlarda ruhunuza iyi gelecek 20 öneri

Zor zamanlarda ruhunuza iyi gelecek 20 öneri

Zor zamanlarda umut verecek şarkılar

Zor zamanlarda umut verecek şarkılar

Gündemdeki olaylar çocuklara nasıl anlatılmalı?

Gündemdeki olaylar çocuklara nasıl anlatılmalı?

Duygularınızı tanımak için Duygu Çarkı’ndan faydalanın

Duygularınızı tanımak için Duygu Çarkı’ndan faydalanın

Stresin saç beyazlamasını hızlandırdığı bir gerçek

Stresin saç beyazlamasını hızlandırdığı bir gerçek

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X