Günlük burç yorumlar! (25 Ekim 2019 Cuma)

25 Ekim cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Başak’taki Ay Başak’taki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır. Ay ve Jüpiter arasında oluşan kare açı, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabileceğini gösteriyor. Savurganlığa eğilimimiz olabilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar görülebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Sağlık açısından, safra ve karaciğer zayıflayabilir. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dış benliğiniz ve iç benliğiniz bugün senkronize olmayacak, ancak yavaştan alırsanız eşitsizliğin üstesinden gelebilirsiniz. İyi haber, harika görünüyorsunuz. Kötü haber, muhtemelen harika hissetmeyeceksiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hangi yöntemleri kullanmak zorunda olursanız olun, bugün tüm özel şeylerinizi özel tutmanız gerekir. Arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla sohbet ederken sırrınızın sızmasına izin vermeyin, bu durumu göze alamazsınız.

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