Göz seğirmesine ne iyi gelir?

Göz seğirmesi, herkesin başına arada sırada gelebilen küçük bir fiziksel olaydır ancak bazen, günlerce, haftalarca sürdüğünde insanı canından bezdirebilir. Sağ gözün seğirmesi hayır, sol gözün seğirmesi şer olarak yorumlanırken, belirli seğirme şekilleri çok paranızın veya mevkinizin olabileceğine işaret ettiği düşünülürken bu batıl inançların nasıl ortaya çıktığını tahmin etmek zor değil. İnsan bu kadar uzun süre böyle sinir bozucu bir şeye maruz kalınca, bunun önemli bir şeylere işaret edeceğine inanmak istiyor.

Oysaki göz seğirmesi, basitçe göz çevresindeki kasların spazmı ile ortaya çıkıyor ve çoğunlukla stresten kaynaklanıyor. Uzmanlar, uzun süren göz seğirmesinin bazı göz hastalıklarına veya göz bozukluğunuzun arttığına işaret ediyor olabileceği konusunda da uyarıyor. Bu yüzden birkaç günden fazla süren göz seğirmesi yaşıyorsanız, göz doktorunuza danışmanız en doğru çözüm olacaktır. Ancak stresli bir dönemdeyseniz ve çözümler arıyorsanız, denediğim ve işe yaradığına emin olduğum bazı yöntemleri siz de deneyebilirsiniz:

1- Gözlerinizi nemli tutun

Sürekli bilgisayar ekranı karşısında olmanızı gerektiren bir işiniz varsa, özellikle mesaiden sonraki dinlenme saatlerinizi de ekran karşısında bir şeyler izleyerek veya telefonunuzla haşır neşir olarak geçiriyorsanız, gözleriniz normalden fazla kuru kalıyor ve ekstra neme ihtiyaç duyuyor olabilir. Gözlerin kuruması, seğirme sıklığını artıracaktır, bu yüzden gözlerinizi nemli tutmanız gerekir. Eczacınıza ya da doktorunuza danışarak yapay göz yaşı damlası alabilir, gerektikçe gözlerinize damlatabilirsiniz.

Bunun haricinde bazı gözler, kurumaya daha elverişlidir. Yeterince su tükettiğinizden emin olun, kontakt lens kullanıyorsanız gözün nemli kalmasını destekleyen, hava alan lensler kullanın ve mümkünse kapalı ve kuru ortamlarda uzun süre lens takmayın.

2- Stresle baş edin

Yaşadığımız sorunların birçoğu gibi, göz seğirmesi de çoğunlukla stresten kaynaklanıyor. Düzenli olarak gevşeme egzersizleri yapmak, meditasyon yapmak, yoga pratiğini günlük hayatınıza dahil etmek stresle baş etmede bilinen en iyi yöntemler. Özellikle yüz kaslarınızı gevşeterek yapacağınız nefes egzersizleri, farkındalık meditasyonları ve yoga, göz seğirmesi sıklığını azaltacaktır.

Ben artık gözlerimin seğirmeye başlamasını bedenimin stresle ilgili verdiği net sinyallerden biri olarak algılıyorum ve hemen, hayatımdaki stres faktörlerini bilinçli bir şekilde gözlemleyip baş etme yöntemlerimi güncelliyorum. Herkesin strese karşı en az bir ya da birkaç tane baş etme yöntemi olmalı. Gözleriniz seğiriyorsa, bu yöntemleri tekrar gözden geçirmenin zamanı gelmiş demektir.

3- Göz kaslarınızı dinlendirin

Uzun süre ekrana bakmak sadece gözleri kurutarak değil, göz kaslarımızın yorulmasına da neden olarak seğirmeyi tetikleyebilir. Karanlıkta tüm vücudu gevleterek dinlenmek, gözlerin üzerine bir lavanta yastığı koymak, papatya çayına batırdığınız ılık pamukları gözlerinizin üzerine koymak harika birer gevşeme yöntemi olacaktır. Gül suyu da hem göz çevresini temizlemek, hem de gözleri aromaterapik olarak rahatlatmak için iyi bir tercih. Birkaç günlüğüne gerekmedikçe ekranlardan uzak kalmayı da ihmal etmeyin, bu sadece gözlerinize değil, ruhunuza da iyi gelecek.

4- İyi beslenin

Tıpkı stres gibi, beslenme düzensizlikleri de birçok fiziksel ve psikolojik sorunu tetikleyebiliyor. Göz seğirmesi de bunlardan biri. Uzmanlar özellikle magnezyum eksikliğinin vücutta spazmlara neden olabileceğini söylüyor. Yeterince magnezyum aldığınızdan emin olun ve beslenme düzeninizi gözden geçirin. Muz, badem, hindistan cevizi, bitter çikolata ve yeşil yapraklı sebzeler, bol miktarda magnezyum içeren besinler arasında.

5- Ovuşturmayın, masaj yapın

Gözleri ovuşturmak, yorgun olduğumuzda bazen otomatik olarak yaptığımız bir şey. Ancak özellikle göz kuruluğu ya da alerji benzeri nedenlerle gözleriniz seğiriyorsa, gözlerinizi ovuşturmak iyi gelmeyecektir. Bunun yerine göz çevrenize parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapmak hem göz kaslarınızı dinlendirmenize yardımcı olur, hem de bedeninize nazikçe dokunuyor olmanızın verdiği his strese karşı çalışan hormonları salgılamanızı destekler.