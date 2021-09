Göz yogasının faydaları nelerdir?

Göz yogası olarak da adlandırılan yogik göz egzersizleri, göz kaslarını güçlendirdiğini iddia edilen hareketlerdir. Göz yogası yapan kişiler genellikle görüşlerini iyileştirmeyi, kuru göz semptomlarını tedavi etmeyi ve göz yorgunluğunu azaltmayı umarlar.

Göz yogasının astigmat, miyop veya uzağı görememe gibi durumları gerçekten düzeltebileceği iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt henüz yok. Fakat bu durum, göz yogasının hiçbir amaca hizmet etmediği anlamına gelmiyor...

Göz yogasının, gözlerinizi odaklama yeteneğinize ve göz yorgunluğu semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var.

Göz yogasının faydaları

Glokoma faydası

Bazıları, göz yogasının göz içindeki göz içi basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Eğer öyleyse, bu, optik sinirinizi aşındıran bir durum olan glokomun ilerlemesini yavaşlatabilir. International Journal of Yoga'daki 2018 tarihli bir önerme, göz yogasının göz içi basıncını düşürmek için işe yarayabileceğini kanıtlamak için bir derleme şeklindeydi fakat şimdiye kadar, bu teoriyi kanıtlamak için hiçbir klinik çalışma yapılmadı.

Katarakt ameliyatı sonrası

Bazı insanlar katarakt ameliyatından sonra göz yogası yapmanın oküler gücü yeniden oluşturmaya yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Maalesef katarakt alındıktan hemen sonra bunu denemek iyi bir fikir değil. Gözünüzün iyileşmesi ve katarakt ameliyatı sırasında takılan yapay merceğe uyum sağlaması için zamana ihtiyacı vardır. Katarakt ameliyatından sonra herhangi bir göz egzersizi veya genel olarak egzersiz yapmadan önce göz doktorunuzla konuşun.

Göz yorgunluğuna faydası

Göz yogası, göz yorgunluğunun semptomlarını önlemek ve hafifletmek için işe yarayabilir. 60 hemşirelik öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada, 8 haftalık göz yogası uygulamasının gözleri daha az yorgun ve bitkin hissettirdiği gösterildi.

Göz yorgunluğu stresle ilişkilidir, bu nedenle göz yogası yapmak iki şekilde işe yarayabilir: Gözünüzü hareket ettiren kasları gerçekten uyararak ve onları güçlendirerek stres seviyelerini düşürebilir ve öğrencilerin odakta kalmasına yardımcı olabilir.

Göz yogası nasıl yapılır?

Göz yogası da dahil olmak üzere göz egzersizleri, stresi azaltmanın yanı sıra göz yorgunluğuna yardımcı olabilir. Daha az stres hissetmek daha iyi odaklanmanıza yardımcı olabilir, bu nedenle görme yeteneğinizi iyileştirmiyor veya sabitleyemiyor olsanız da çevrenizde olup bitenleri daha iyi görebilir ve tanıyabilirsiniz.

Bu egzersizleri birkaç saat boyunca ekrana baktığınız günlerde, rahatsızlığı gidermeye yardımcı olup olmadıklarını görmek için denemek isteyebilirsiniz. Kontakt lens veya gözlük kullanıyorsanız, bu egzersizleri denemeden önce bunları çıkarmak isteyebilirsiniz.

Odak değiştirme

Bu egzersiz, odaklanma yeteneğinizi geliştirmek için çalışırken göz kaslarını da çalıştırır:

Sol elinizi gidebildiği kadar uzatın ve başparmağınızı yukarıya doğru kaldırın.

Gözleriniz dümdüz ileriye bakacak şekilde dik oturun. Gözlerini baş parmağına odakla.

Gözleriniz başparmağınızı takip ederek kolunuzu mümkün olduğunca yavaşça sağa doğru hareket ettirin.

Boynunuzu veya çenenizi hareket ettirmeden baş parmağınızı gözünüze kadar takip ederek kolunuzu diğer yöne doğru hareket ettirin. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın.

Göz devirme

Bu, göz yorgunluğunu gidermeye yönelik başka bir göz egzersizidir:

Koltuğunuzda dik oturun ve derin bir nefes alın.

Yavaşça tavana bakın, yukarıya odaklanmanıza izin verin.

Her iki gözünüzü de sonuna kadar sağa bakacak şekilde yuvarlayın.

Her iki gözünüzü de aşağı doğru bakacak şekilde yuvarlayın.

Her iki gözünüzü de sola doğru bakacak şekilde yuvarlayın.

Tavana bakmaya geri dönün, sonra dümdüz ileriye bakın ve bir nefes alın. Yön değiştirmeden ve gözlerinizi saat yönünün tersine hareket ettirmeden önce birkaç kez tekrarlayın.

Avuç içi

Göz egzersizlerinizi, sizi sakinleştirmeye ve odaklanmanıza yardımcı olacak birkaç dakikalık avuç içi hareketiyle bitirmek isteyebilirsiniz:

Ellerinizi ısıtmak için birbirine sürtün.

İki elinizi de gözlerinizin üzerine koyun. Parmak uçlarınızı alnınıza koyun ve avuçlarınızın gözlerinize değmesine izin vermeyin - avuçlarınız elmacık kemiklerinizin üzerinde veya çevresinde olacak şekilde yüzünüzden hafifçe çekilmelidir.

Yavaşça nefes alın ve zihninizi boşaltın. Ellerinin karanlığına bakarken hiçbir şey düşünmemeye çalışın.

Derin nefes alıp verirken birkaç dakika tekrarlayın.

Referans: Ann Marie Griff ve Kathryn Watson. "Everything You Want to Know About Eye Yoga". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/eye-health/eye-yoga#purported-benefits. (6 Şubat 2020).