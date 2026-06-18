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Seyahat

Gökyüzünde şölen: Hilal ve Venüs

Gökyüzünde beliren hilal ve hemen üzerindeki Venüs, Türk bayrağını andıran eşsiz bir manzara oluşturdu. Özellikle açık havanın etkisiyle net şekilde görülebilen gök olayı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Giriş: 18 Haziran 2026, Perşembe 11:10
Güncelleme: 18 Haziran 2026, Perşembe 11:10
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Dün akşam saatlerinde gökyüzünde meydana gelen doğa olayı, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu.

İstanbul

Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

 

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Gökyüzünün en parlak iki nesnesi olan Hilal şeklindeki ay ve Venüs gezegeni, bulutların arasında yan yana gelerek muazzam bir manzara oluşturdu.

Edirne 

Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

 

3

Zaman zaman bulutların arasına girip çıkan hilal ay ve Venüs, ortaya etkileyici görüntüler çıkardı.

Ankara

Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

 

 

4

Gökyüzünde oluşan bu doğal tablo, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Muğla 

Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

5

Rize 

Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

6

Antalya

Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

 

7

Manisa

Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

 

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Gümüşhane

Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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Kayseri

Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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Konya

Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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