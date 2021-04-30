Goji Berry'nin fayfalarını biliyor musunuz?

Türkçesi "kurt üzümü" olan goji berry, C vitamini açısından oldukça zengin bir süper gıda olarak dikkat çekiyor...

Goji Berry'nin fayfalarını biliyor musunuz?
Sağlık
30 Nisan 2021 Cuma

Goji berry, Uzak Doğu'da yetişen bir bitki. Asya'daki insanlar bu parlak renkli meyveyi 2.000 yıldan uzun süredir şifalı bitki ve besin takviyesi olarak kullanıyorlar. Faydaları yaşlanma karşıtı etkilerden, glikoz düzenlemesine ve bağışıklık fonksiyonu desteğine kadar uzanıyor. İşte "kurt üzümü"nün faydaları:


1- Göz sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor

Goji Berry'nin yaşa bağlı göz hastalıklarına karşı koruma sağladığına inanılıyor. Goji berry, yüksek düzeyde sağlıklı antioksidan, özellikle zeaksantin içerdiği için görmeye yardımcı olmasıyla biliniyor. Aynı antioksidanlar UV ışınlarından, serbest radikallerden ve oksidatif streslerden kaynaklanan hasarı da durdurmaya yardımcı. Amerikan Optometri Akademisi'nin "Optometri ve Vision Science" dergisinde yayınlanan bir çalışmada, 90 gün boyunca goji berry suyu içen yaşlıların zeaksantin ve diğer antioksidan seviyelerini önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı. "Drug Design, "Development and Therapy" dergisinde bildirilen ikinci bir çalışma, Goji Berry'nin retinayı glokomdan sorumlu ganglion hücrelerinden koruduğunu gösteriyor.


2- Bağışıklık sistemini destekler

Goji berry, sağlıklı antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, bağışıklık güçlendirici nitelikleri ve zararlı serbest radikaller ve iltihaplanma ile savaşma yetenekleriyle bilinir. Goji berry, yaban mersini ve ahududu gibi diğer meyvelere benzer şekilde büyük miktarlarda A ve C vitamini içerir. A ve C vitaminleri, bağışıklık oluşturmak ve soğuk algınlığından kansere kadar çeşitli hastalıkları önlemek için hayati öneme sahiptir.


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3- Kansere karşı koruma sağlar

Kanser hücreleriyle savaşmakla C vitamini, zeaksantin ve karotenoidler dahil olmak üzere yüksek düzeyde antioksidanlar sorumludur. Antioksidanlar tümörün büyümesini yavaşlatır, iltihabı azaltır ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. "Drug Design, Development and Therapy" dergisinde yayımlanan bir araştırma, Goji Berry'nin tümör büyümesini engelleyebileceğini ve kanser tedavilerinin etkinliğini artırabileceğini ortaya koyuyor.


4- Cilt dostudur

Goji meyveleri, temel bir bitki fitokimyasal olan beta-karoten içerir. Beta-karoten, sağlıklı cildi destekleme kabiliyetiyle bilinir. Beta-karoten, cilt kremlerinde şu amaçlarla kullanılan bir bileşendir:

-Cilt sağlığını iyileştirmek

-Cilt tahrişini azaltmak

-Güneşin zararlı etkilerini önlemek

-Yaşlanma etkilerini önlemek


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5- Kan şekerini dengeler

Goji berry, şekerin kana salınınımı kontrol etmede yardımcıdır. 2015 tarihli bir araştırma, Goji Berry'nin kandaki insülin ve glikoz seviyelerini dengelediğini gösteriyor. Aynı çalışma, goji berry ile tip 2 diyabetli kişilerde HDL seviyelerini artırdı. HDL, iyi kolesterol olarak biliniyor.


6- Depresyon, kaygı ve uykusuzluğa iyi gelir

Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların kullanıldığı bir araştırmada, Goji berry suyu içmenin enerjiyi, ruh halini ve sindirim sağlığını iyileştirebileceğini belirtiliyor. Bu çalışmada, sağlıklı yetişkin katılımcılar 14 gün boyunca günlük 120 mililitre goji berry suyu veya bir plasebo içeceği tüketti.


Nörolojik, psikolojik, kas-iskelet sistemi semptomları ve sindirim ve kardiyovasküler şikayetlerin yanı sıra her gün meyve suyunun olumsuz etkilerini kaydetmek için anketleri doldurdular. Araştırmacılar, 14 günlük çalışmanın öncesinde ve sonrasında her katılımcının kan basıncını, vücut kütlesini, ağırlığını, nabzını ve görüşünü kaydetmek için ölçümler aldı. Goji berry suyu verilen grup, 15. güne kadar enerji, odaklanma yeteneği, atletik performans, sakinlik ve memnuniyet duygularının arttığını bildirdi. Çalışma ayrıca goji berry suyunu tüketenlerde uyku kalitesinin arttığını gösterdi ve hiçbiri suyu içmeyle ilgili olumsuz etkiler yaşamadı.


7- Karaciğer rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur

Goji berry, geleneksel Çin tıbbında karaciğer hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir meyve. Karaciğer kanseri hücreleri üzerinde yapılan araştırmalar, Goji Berry'nin tümör büyümesini engelleyebildiğini ortaya koydu.


Referans: Natalie Butler & Lana Barhum. "What are the health benefits of goji berries?". Şuaradn alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322693. (7 Ağustos 2018)


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