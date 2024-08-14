Gençlerin yapmayı bilmesi gereken işler

Bir tariften yemek yapmak

Bir yemeğin sofraya nasıl geldiğini bilselerdi, pişirdiğiniz yemeklere bu kadar burun kıvırmazlardı... Çocuklar küçük yaştan itibaren onlara uygun araç-gereçlerle bazı yemekleri yapmayı öğrenebilir. Genç bir insan bıçak kullanma konusunda artık yetişkinle aynı becerilere sahiptir. Sadece biraz pratiğe ihtiyacı vardır. Alışveriş aşamasından başlayın ve birkaç saatinizi genç çocuğunuza yemek yapmayı öğretmeye ayırın. Makarna yapmaktan daha fazlasından bahsediyoruz. Soğan doğramak ve kavurmak, sebze yıkayıp doğramak, bıçak ve sebze soyucu kullanmak gibi beceriler aslında çok küçük yaşlarda edindikleri becerilerle yapılabilir. Yemek yapmanın püf noktalarını ona öğrettikten sonra kesme tahtasını yıkamak, tezgâhı temizlemek ve ortalığı toparlamak konularında da bilmesi gerekenleri ona aktardıktan sonra aradan çekilin ve onun hazırladığı bir yemeği yemenin keyfini çıkarın. Onu tebrik ederek motive etmeyi sakın ihmal etmeyin.