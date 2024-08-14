Gençlerin yapmayı bilmesi gereken işler

Genç insanların yetişkin yaşamına hazırlanırken bilmesi gerekenler!

Anne - Baba
Giriş: 14 Ağustos 2024 14:05 Güncelleme: 14 Ağustos 2024 14:16
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  • Bavul toplamak

    Şöyle dediğinizi duyar gibiyiz; "Bavul toplamakta ne var?" Genç insanların hava durumuna göre giyinme konusunda pek de dikkatli olmadığını hesaba katarsak, doğru valiz hazırlama taktiklerini onlara öğretmek hiç de kötü bir fikir değil. Hava koşullarına ve girilecek ortamlara uygun giysiler seçmek, onları fazla kırışıklığa sebep olmadan katlamak, doğru sırayla yerleştirmek, iç çamaşırı ve aksesuar gibi malzemeleri giysilere karıştırmadan yerleştirmek, ilaç ve kişisel bakım malzemelerinin ambalajlarını sıkıca kapatmak, kirli torbası bulundurmak gibi birçok detayı çocuğunuzla birlikte gözden geçirebilirsiniz.

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  • Çamaşır yıkamak

    Siyah-beyaz ve renklileri ayırmak, çamaşırları uygun sıcaklıkta yıkamak için etiket okumak, deterjan ve çamaşırları uygun gözlere koymak... Çamaşır yıkamaya dair ne çok detay var, değil mi? Ancak bunları öğretmek, özellikle çalışan anne-babalar için hayat kurtarıcı olmakla birlikte genç insanlara önemli bir yaşam becerisi kazandırır. Kendi çamaşırını yıkamak temel özbakım becerilerinden biri sayılabilir. Dış görünüşüne önem verdiği kadar giydiği kıyafetlerin bakımına da özen göstermek önemlidir. Giysilere zarar vermeden onları temizlemek de... Özellikle öğrenci evi, yurt veya misafir evine kalmaya gidecek olan gençler için çamaşır yıkamayı öğrenmek şarttır. Elbette ütü yapmayı öğrenmek de...

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  • Bir tariften yemek yapmak

    Bir yemeğin sofraya nasıl geldiğini bilselerdi, pişirdiğiniz yemeklere bu kadar burun kıvırmazlardı... Çocuklar küçük yaştan itibaren onlara uygun araç-gereçlerle bazı yemekleri yapmayı öğrenebilir. Genç bir insan bıçak kullanma konusunda artık yetişkinle aynı becerilere sahiptir. Sadece biraz pratiğe ihtiyacı vardır. Alışveriş aşamasından başlayın ve birkaç saatinizi genç çocuğunuza yemek yapmayı öğretmeye ayırın. Makarna yapmaktan daha fazlasından bahsediyoruz. Soğan doğramak ve kavurmak, sebze yıkayıp doğramak, bıçak ve sebze soyucu kullanmak gibi beceriler aslında çok küçük yaşlarda edindikleri becerilerle yapılabilir. Yemek yapmanın püf noktalarını ona öğrettikten sonra kesme tahtasını yıkamak, tezgâhı temizlemek ve ortalığı toparlamak konularında da bilmesi gerekenleri ona aktardıktan sonra aradan çekilin ve onun hazırladığı bir yemeği yemenin keyfini çıkarın. Onu tebrik ederek motive etmeyi sakın ihmal etmeyin.

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  • Gerçek bir ev temizliği yapmak

    Elektrik süpürgesini çalıştırmak, uygun süpürge uçlarını takmak ve hatta iş bittikten sonra süpürgenin içini boşaltmak... Kulağa çok mu geliyor? Yoğun bir ders programının üstesinden gelen lise ve üniversite öğrencileri elbette yaşadıkları mekânı temizlemeyi öğrenebilir. Temizlik sırasını, hijyenik temizliğin püf noktalarını lafı fazla uzatmadan, uygulamalı olarak çocuğunuza öğretmeniz önemlidir. Yerleri paspaslamak, toz almak, lavabo ve tuvaletleri ovmak küçük yaştan itibaren öğrenebilecekleri becerilerdir. Nevresimleri rutin olarak değiştirmek, çıkarılabilir koltuk kılıflarını yıkamak, perde yıkamak... Bunların hepsi öğrenilebilir. "İyi yapamıyor" diye düşünürseniz hiçbir zaman öğrenemez. Ona temizlik bezini verin ve arkanızı dönün!

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  • Toplum içinde yaşamak

    Bireyselleşme son yıllarda önemli olsa da toplum içinde yaşadığımızı unutmamak gerek. Birey, toplum içinde birey haline gelebilir! İnsanı diğerlerinden farklılaştıran ve öne çıkaran şeylerden bazıları, toplum içinde ortaya koyduğu imajıyla bağlantılıdır. Göz teması kurmak, el sıkışmak, selamlaşmak, hatırını soranlara cevap vermek, nazikçe teşekkür etmek, yaşlılara yer vermek ve kapıyı açmak; toplum içinde yaşayan kişilerin bilmesi gereken temel becerilerdir. Kimseyle samimi olmak zorunda olmadığını ama güvenli bir mesafede kalarak da nazik olabileceğini çocuğunuza öğretin. Komşularla selamlaşmak bile ihtiyaç olduğunda kapısını çalacağı insanların olmasını sağlar. Bu da yaşam boyu ihtiyacımız olan bir şeydir.

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  • Temel para yönetimi becerileri

    Nakit para kullanımının oldukça azaldığı bir dönemdeyiz. Birçok insan çocuğuna nakit olarak harçlık verse de kart kullanımı üniversite döneminde oldukça yaygın. Özellikle de okumak için farklı şehirlere giden gençler için para yönetimi önemli bir beceri. Para transferi yapmak, teknik aksaklıklarla baş etmek, aylık bütçeyi yönetmek, ihtiyaçları önceliklendirmek genç insanların para yönetiminde öğrenmesi gereken temel becerilerdir. Artık bir klasik haline gelen "İstek mi, ihtiyaç mı?" sorusunu sık sık kendilerine hatırlatın. Kısıtlı bütçe ile yaşamak, diğer yandan sosyal medyada görülen renkli hayatlara özenmek sadece gençleri değil yetişkinleri de zorlayan bir durum. İhtiyaçlarının neler olduğunu doğru şekilde değerlendirmesi, ara sıra kendini ödüllendirebilecek şekilde bütçesini yönetmesi, arkadaşlık ilişkileri içindeki para tutumunu belirlemesi için ona rehberlik edin. Zaman zaman hata yapma ihtimaline açık olun.

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  • Zaman yönetimi

    Hangimiz zaman yönetiminde gerçekten başarılı olduğumuzu iddia edebiliriz ki? Hızlı hayatlar yaşıyoruz ve dikkatimizi dağıtacak birçok etkinin altındayız. Genç insanlar da öyle! Küçük yaşlardan itibaren "Hadi"leyen bir ebeveyn iseniz, çocuğunuz gençlik yıllarına geldiğinde adeta saç baş yolabilirsiniz. Zamanını yönetmeyi geç kalarak ve bunun sonuçlarına katlanarak öğrenmelidir. Çocuğunuzun yetişkinler dünyasında kendine yer edinebilmesi için, davranışlarının sonuçlarını yaşaması gerekir. Bir derse geç mi kalıyor? Ona tek bir hatırlatma yapın ve sabırla bekleyin. "Hadi, geç kalacaksın" cümlelerini sürekli tekrar etmenin etkisi olmadığını çoktan öğrenmiş olmalısınız. Geç kalmayı kendi başına yaşamalı, otobüsü kaçırmalı, tutamadığı ders notlarının peşine düşmelidir. 10 dakika daha erken kalkmak, eşyalarını akşamdan hazırlamak, güne hazırlanırken telefonu uzağında tutmak gibi küçük taktikleri ona hatırlatabilirsiniz. Gerisini ona bırakın.

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