Gençlerin yapmayı bilmesi gereken işler

Gerçek bir ev temizliği yapmak
Elektrik süpürgesini çalıştırmak, uygun süpürge uçlarını takmak ve hatta iş bittikten sonra süpürgenin içini boşaltmak... Kulağa çok mu geliyor? Yoğun bir ders programının üstesinden gelen lise ve üniversite öğrencileri elbette yaşadıkları mekânı temizlemeyi öğrenebilir. Temizlik sırasını, hijyenik temizliğin püf noktalarını lafı fazla uzatmadan, uygulamalı olarak çocuğunuza öğretmeniz önemlidir. Yerleri paspaslamak, toz almak, lavabo ve tuvaletleri ovmak küçük yaştan itibaren öğrenebilecekleri becerilerdir. Nevresimleri rutin olarak değiştirmek, çıkarılabilir koltuk kılıflarını yıkamak, perde yıkamak... Bunların hepsi öğrenilebilir. "İyi yapamıyor" diye düşünürseniz hiçbir zaman öğrenemez. Ona temizlik bezini verin ve arkanızı dönün!
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