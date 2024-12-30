Gelişim raporu nedir? İlkokulda karne kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılının genel bir değerlendirmesini yaptı ve 2025 yılında hayata geçirilecek yeni uygulamalara dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı değerlendirme kapsamında ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu verileceğini duyuran Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız” dedi.

Gelişim raporu nedir?

Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanan gelişim raporları, her dönem sonunda e-Okul sistemine kaydedilir ve bir kopyası velilere iletilir. Bu raporlar, öğretmenlere öğrencilerin gelişim süreçlerini tarafsız bir şekilde takip etme imkânı sunar. Raporlarda öğrencilerin sınıf içindeki davranışları, öğrenme hızları ve sosyal becerileri gibi temel unsurlar detaylı bir şekilde değerlendirilir. Gelişim raporlarının en önemli özelliklerinden biri, öğrenciye özel geri bildirim sağlamasıdır. Bu raporlar, öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik somut öneriler içerir. Eğitimle ilgisi olmayan ya da gizliliği gerektiren bilgiler raporlara dahil edilmez, bu nedenle sadece eğitimle bağlantılı veriler odak noktasıdır. Böylece öğrencilerin potansiyelleri daha iyi analiz edilerek onlara uygun yönlendirmeler yapılabilir.

Bakan Tekin’in açıklamalarında dikkat çeken diğer başlıklardan bazıları ise:

Özel okul ücretleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okul ücretlerine ilişkin şu ifadeleri kullanıd: “Kamuoyunda çok fazla gündeme getirilen ücretler, geçen yıl için söyleyeyim; mesela bir anaokulu 1 milyon 100 bin liraya öğrenci kaydediyor. Sanki tamamı bu rakamla öğrenci kaydediyormuş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Halbuki Türkiye'de Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 10 binin üzerinde özel okul var. Dolayısıyla özel okul ücretlerinin skalasını da takip ediyoruz. Bu yıl okulların ortalaması 180-200 bin lira bandındaydı. Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna geçmişlerdi. Orada da bir yönetmelik çalışmamız var. Orada da bir düzenleme yapıyoruz. Mesela bizim bedava dağıttığımız benzer kitap seti için 50 bin - 60 bin lira ücretler isteyen özel okullar vardı. Orada da bir düzenleme getiriyoruz. Biz tabii bu ücretleri özel okulların sisteme girmesini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz.”

Okullarda yılbaşı kutlaması yasaklandı mı?

“Ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı öğrencilere, bizim o konudaki yaklaşımımız oydu. Bakanlıktan giden yeni bir şey yok bu anlamda. Bizim daha önce işte içerisinde cadılar bayramı gibi şeylerin de olduğu mevzuat hatırlatıldı. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığımız değişiklik. Benzeri şekilde orada da anlatıldı. O sadece kamuoyuna biraz farklı lanse edildi ama bizim bu konudaki yaklaşımımız belli. Okulların bu şekilde öğrencileri, velileri zan altında külfet altında bırakacak şekilde kullanılmasına karşıyız. Onun dışında zaten başka bir şeyimiz yok.”

Mezuniyet törenleri de bu çerçevede mi?

“Mezuniyet törenlerini ve baloları yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Biz sadece şunu söyledik, dedik ki velilere buralarda belki çok fazla problem olmuyor ama Anadolu’da bir tane 5 yıldızlı otel var. Yani otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor, velileri zorluyor. Otelin balo salonları sanki sadece bu işe entegre. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyorlar. Biz çocuklarımızın mezuniyet programları okullarda yapılsın, okulların salonlarında yapılsın, ilave bir külfet getirilmesin dedik. Oradaki yaklaşımımız da oydu.”

Cep telefonu ve sosyal medya kısıtlaması

“Dijital bağımlılıkla ilgili sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Avustralya'da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere'de ve birçok ülkede de var. Onun öncesinde de birçok yerde yasaklandı. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz, ben şahsen girmek istiyorum yani. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil.”