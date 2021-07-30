Gelirlerini ağaçlandırmaya bağışladılar

Spor kulüplerine ve sanatçılara ek olarak çok sayıda dernek de harekete geçti. Onlardan biri de Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)

Haytap'ın konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Manavgat'ta mahsur kalan, yangından etkilenen her türlü hayvanın tüm nakil ve veteriner klinik masrafları HAYTAP tarafından karşılanacaktır. Lütfen bize ulaşın. bilgi@haytap.org Ayrıca: Haytap Tedavi olarak kliniğimize gelen tüm yangınzede canların tedavisini ücretsiz yapmaya hazırız. Adres: Musa Şahin Bulvarı Osmaniye İrtibat: 05442998974."