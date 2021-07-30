Gelirlerini ağaçlandırmaya bağışladılar

Türkiye'nin 21 ilinde çıkan 63 yangından 21'ini söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınların ardından yardım ve ağaçlandırma kampanyaları başlatıldı. Ünlüler ve bazı spor kulüpleri ise yaşanan bu acı olaya sessiz kalmayıp çeşitli bağışlarda bulundular. İşte o kampanyalardan bazıları...

Yaşam
30 Temmuz 2021 Cuma

  • Kaan Sekban

    "Hep birlikte yeniden bu ülkeyi yeşerteceğiz."

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  • Refika Birgül

    "Şu an elimizden gelebilen ne yazık ki bu ilerleyen zamanlarda memleketçe birlik içerisinde daha iyi daha kökten çözümlerinde gelmesi dileklerimizle..."

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  • Yasemin Sakallıoğlu

    "Hepimize çok geçmiş olsun. Son olsun , son olsun, son olsun."

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  • Bülten Serttaş

    "Canımız yanıyor."

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  • Bursa Spor Kulübü

    "Bu sezon oynayacağımız tüm maçlarda alacağımız her galibiyet başına 1963 fidan bağışında bulunacağımız kampanyamızı 1963 fidan ile başlatıyoruz."

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  • Adana Demirspor Kulübü

    "Adana Demirspor Kulübü olarak 6 Ağustos tarihinde Beşiktaş ile oynayacağımız hazırlık maçından itibaren, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere sezon boyunca atacağımız her gol için 1.000 fidan bağışı yapacağımız kampanyamızı 10.000 fidan bağışı ile başlatıyoruz.Bütün Süper Lig kulüplerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."

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  • Spor kulüplerine ve sanatçılara ek olarak çok sayıda dernek de harekete geçti. Onlardan biri de Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)

    Haytap'ın konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

    "Manavgat'ta mahsur kalan, yangından etkilenen her türlü hayvanın tüm nakil ve veteriner klinik masrafları HAYTAP tarafından karşılanacaktır. Lütfen bize ulaşın. bilgi@haytap.org Ayrıca: Haytap Tedavi olarak kliniğimize gelen tüm yangınzede canların tedavisini ücretsiz yapmaya hazırız. Adres: Musa Şahin Bulvarı Osmaniye İrtibat: 05442998974."

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