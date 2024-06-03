Gabor Mate'nin ebeveynliğe dair sözleri

Sosyal medyada Dr. Gabor Maté'nin çeşitli videolarından anne-baba olmak ile ilgili kısa kestilerin paylaşılması üzerine Maté'nin ebeveynliğe dair görüşlerini bir araya getirdik...

Anne - Baba
Giriş: 03 Haziran 2024 11:36
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  • Bağlanma ve ilişki

    Gabor Maté, erken çocukluk döneminde güvenli bağlanmanın ilişkilerde kritik rolünü olduğu görüşünde... Çocukların ebeveynleri veya birincil bakım verenleri ile güçlü, sağlıklı bağlar kurması gerektiğine inanıyor ve bu bağlanmanın duygusal ve psikolojik istikrar için önemli bir temel sağladığını savunur. Maté, modern toplumun bu bağlanmaları sıklıkla bozduğunu ve bu durumun çocuklarda çeşitli gelişim sorunlarına yol açtığını söylüyor.

    Referanslar:

    "The Secret to Healthy Child Development (with Gabor Maté)". Şuradan alındı: https://lemonadamedia.com/podcast/the-secret-to-healthy-child-development-with-gabor-mate/

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  • Modern toplumun etkisi

    Maté, çağdaş toplumsal yapıların özellikle çekirdek ailenin ve teknolojinin etkisinin, çocuk gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusunda eleştirilerde bulunur. Tarihsel olarak, çocuklar geniş ailelerde ve birbirine sıkı sıkıya bağlı topluluklarda büyürdü ve bu da daha destekleyici bir ortam sağlardı. Ancak günümüzde, çekirdek ailelerin izolasyonu ve teknolojinin ağır kullanımı, çocukların ebeveynlerinden ziyade akranlarına daha fazla bağlanmalarına yol açabilir ve bu durumun ilişkiler için pek de iyi bir şey olmadığını savunur.

    Referanslar:

    Luminita D. Saviuc. "Dr. Gabor Mate's Great Parenting Advice: How Not to Damage Your Child". Şuradan alındı: https://purposefairy.com/94750/gabor-mate-parenting-advice/

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  • Ebeveynlik uygulamaları

    Maté, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını besleyen ve saygı gösteren ebeveynlik uygulamalarını savunur. Zaman aşımı ve "ağlatma" gibi cezalandırıcı yöntemlere karşı çıkar çünkü bu yöntemlerin çocuğun güvenlik ve bağlanma duygusunu zedeleyebileceğine inanır. Bunun yerine, bağlanmayı teşvik eden, çocuğa karşı mevcut, dikkatli ve duygusal olarak erişilebilir olmayı destekleyen uygulamaları önerir. Çocukların, sadece belirli davranış beklentilerini karşıladıklarında değil, koşulsuz olarak sevildiklerini ve değer verildiklerini hissetmeleri gerektiğini vurgular.

    Referanslar:

    Christine Cissy White. "Dr. Gabor Maté & Full-Potential Parenting, Even When It Is Hard". Şuradan alındı: https://www.pacesconnection.com/g/Parenting-with-ACEs/blog/dr-gabor-mate-and-full-potential-parenting-even-when-it-is-hard

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  • Şifa ve farkındalık

    Özellikle kendi travmalarını veya olumsuz çocukluk deneyimlerini yaşamış ebeveynler için, Maté farkındalık ve kendini iyileştirmenin önemini vurgular. Ebeveynlerin kendi duygusal yaralarını ve streslerini ele alarak, çocukları için daha sağlıklı bir ortam sağlayabileceklerini belirtir. Bu şekilde, travma döngülerini kırabilir ve çocukları için daha istikrarlı ve besleyici bir yetiştirme sağlayabilirler .

    Referanslar:

    Christine Cissy White. "Dr. Gabor Maté & Full-Potential Parenting, Even When It Is Hard". Şuradan alındı: https://www.pacesconnection.com/g/Parenting-with-ACEs/blog/dr-gabor-mate-and-full-potential-parenting-even-when-it-is-hard

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