Gabor Mate'nin ebeveynliğe dair sözleri

Ebeveynlik uygulamaları
Maté, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını besleyen ve saygı gösteren ebeveynlik uygulamalarını savunur. Zaman aşımı ve "ağlatma" gibi cezalandırıcı yöntemlere karşı çıkar çünkü bu yöntemlerin çocuğun güvenlik ve bağlanma duygusunu zedeleyebileceğine inanır. Bunun yerine, bağlanmayı teşvik eden, çocuğa karşı mevcut, dikkatli ve duygusal olarak erişilebilir olmayı destekleyen uygulamaları önerir. Çocukların, sadece belirli davranış beklentilerini karşıladıklarında değil, koşulsuz olarak sevildiklerini ve değer verildiklerini hissetmeleri gerektiğini vurgular.
Referanslar:
Christine Cissy White. "Dr. Gabor Maté & Full-Potential Parenting, Even When It Is Hard". Şuradan alındı: https://www.pacesconnection.com/g/Parenting-with-ACEs/blog/dr-gabor-mate-and-full-potential-parenting-even-when-it-is-hard
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