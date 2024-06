Gabor Mate'nin ebeveynliğe dair sözleri

Modern toplumun etkisi

Maté, çağdaş toplumsal yapıların özellikle çekirdek ailenin ve teknolojinin etkisinin, çocuk gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusunda eleştirilerde bulunur. Tarihsel olarak, çocuklar geniş ailelerde ve birbirine sıkı sıkıya bağlı topluluklarda büyürdü ve bu da daha destekleyici bir ortam sağlardı. Ancak günümüzde, çekirdek ailelerin izolasyonu ve teknolojinin ağır kullanımı, çocukların ebeveynlerinden ziyade akranlarına daha fazla bağlanmalarına yol açabilir ve bu durumun ilişkiler için pek de iyi bir şey olmadığını savunur.

