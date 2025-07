Fıstık ezmesinin faydaları nelerdir?

Fıstık ezmesi neredeyse her evin vazgeçilmezidir. Popüler bir ezme olan fıstık ezmesi, lezzetli tadı ve benzersiz dokusuyla sevilir. Aynı zamanda besleyicidir. Alerjiniz yoksa, fıstık ezmesi iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağıdır. Fıstık ezmesi genellikle ekmeğe sürülerek veya elma dilimleriyle birlikte tüketilir. Peki ya yatmadan hemen önce bir kaşık fıstık ezmesi yemeye ne dersiniz? Kulağa biraz tuhaf gelebilir, ancak düşündüğünüzden sağlıklı olabilir…

Fıstık ezmesinin besin değeri

Fıstıkların öğütülmesiyle yapılan fıstık ezmesi besleyici bir lezzettir. 100 gr'lık (3,5 oz) fıstık ezmesi şunları içerir:

E Vitamini: Günlük değerin %60'ı

B3 Vitamini (niasin): Günlük ihtiyacın %84'ü

B6 Vitamini: Günlük ihtiyacın %29'u

Folat: Günlük ihtiyacın %18'i

Magnezyum: Günlük ihtiyacın %37'si

Bakır: Günlük Değerin %56'sı

Manganez: Günlük Değerin %65'i

Ayrıca biotin, selenyum, B5 vitamini, demir, potasyum ve çinko da içerir.

Fıstık ezmesi nasıl yapılır?

Fıstık ezmesi yemenin faydaları nelerdir?

Alerjiniz yoksa, bitkisel proteinin iyi bir kaynağıdır.

Karbonhidratı düşüktür.

Kalp sağlığına faydalı tekli doymamış yağlar içerir.

İltihabı azaltan antioksidanlar açısından zengindir.

Daha uzun süre tok kalmanızı sağlayarak açlık hissini azaltır.

E vitamini, magnezyum ve niasin gibi temel besin maddeleri açısından zengindir.

Yatmadan önce bir kaşık fıstık ezmesi yediğinizde ne olur?

Yatmadan önce fıstık ezmesi yemek daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Dr. Kunal Sood, bu alışkanlığın beyin üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğunu belirtti. Instagram'da paylaştığı bir videoda Dr. Sood, "’Yatmadan önce fıstık ezmesi yemek neden uykuya dalmanıza yardımcı olur?’ Bunun birkaç nedeni var. Fıstık ezmesi, beyniniz üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip olabilen serotoninin öncüsü olan triptofan içerir. Fıstık ezmesi de iyi bir gece uykusu sağlar. Nasıl mı? Fıstık ezmesi ayrıca sizi rahatlattığı ve uyku kalitenizi artırdığı gösterilen magnezyum içerir” dedi. Dr. Sood ayrıca yatmadan önce fıstık ezmesi yemenin, gecenin bir yarısı sebepsiz yere uyanmayı önleyebileceğini de ekledi. "Ayrıca sağlıklı yağlar açısından da zengindir ve kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olabilir. Bunu, karbonhidrat emilimini yavaşlatarak yapar. Bazen geceleri uyanmanızın nedeni, kan şekerinizin ani yükseliş ve düşüşleridir, diye ekledi. Yatmadan önce fıstık ezmesi yemenin birçok faydası olabilir ancak bu herkes için uygun değildir.

Referanslar

“A spoonful of peanut butter before bed: Top US doctor explains why this could be beneficial”. Şuradan alındı: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/a-spoonful-of-peanut-butter-before-bed-top-us-doctor-explains-why-this-could-be-beneficial/articleshow/122862032.cms (24.07.2025).