Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde

Türkiye-Çin Voleybol maçı sonuçlandı: Filenin Sultanları yarı finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçı için Çin ile karşı karşıya geldi. 6 Ağustos TSİ 10.00'da başlayan maç Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynandı. Çin’i 3-2'lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi.

Kadın A Milli Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyatları yarı finalinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları C grubunda bugüne kadar 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, C grubunun ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup eden milliler, 6 Ağustos günü gerçekleşen karşılaşmada Çin’i 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı.

3 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6 olimpiyat madalyası bulunan Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda olimpiyat madalyasına bir adım daha yaklaştı.

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosu

Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge, Beyza Arıcı (+1 Oyuncu)

* Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.