Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde

Türkiye-Çin voleybol maçında Türkiye galip! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin’i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde
Yaşam
Giriş: 06 Ağustos 2024 12:33 Güncelleme: 06 Ağustos 2024 12:48
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Türkiye-Çin Voleybol maçı sonuçlandı: Filenin Sultanları yarı finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçı için Çin ile karşı karşıya geldi. 6 Ağustos TSİ 10.00'da başlayan maç Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynandı. Çin’i 3-2'lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi.


Kadın A Milli Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyatları yarı finalinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları C grubunda bugüne kadar 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, C grubunun ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup eden milliler, 6 Ağustos günü gerçekleşen karşılaşmada Çin’i 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı.


3 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6 olimpiyat madalyası bulunan Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda olimpiyat madalyasına bir adım daha yaklaştı.


Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosu

Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge, Beyza Arıcı (+1 Oyuncu)


* Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.


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A Milli Kadın Voleybol Takımı: Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge, Beyza Arıcı (+1 Oyuncu) (Fotoğraf: İHA) Filenin Sultanları olimpiyat maç programında üç maç gerçekleşecek. Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı; grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. 29 Temmuz Saat: 10.00 Türkiye-Hollanda 1 Ağustos 2024 Saat: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 4 Ağustos 2024 Saat: 10.00 Türkiye-İtalya
Ayşe Tekdal (Yürüyüş) (Fotoğraf: İHA)
Buse Naz Çakıroğlu (Boks) (Fotoğraf: İHA)
Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş) (Fotoğraf: İHA)
Busenaz Sürmeneli (Boks) (Fotoğraf: İHA)
Derin Atakan (Formula Kite) (Fotoğraf: DHA)
Eda Tuğsuz (Atletizm-Cirit Atma) (Fotoğraf: E.Tuğsuz Instagram hesabı)
Elif Berra Gökkır (Okçuluk) (Fotoğraf: DHA)
Elis Özbay (Kürek) (Fotoğraf: DHA)
Esra Yıldız Kahraman (Boks) (Fotoğraf: İHA)
Evin Demirhan Yavuz (Güreş) (Fotoğraf: DHA)
Fidan Ögel (Judo) (Fotoğraf: İHA)
Gizem Özer (Boks) (Fotoğraf: İHA)
Hatice Akbaş (Boks) Fotoğraf: İHA
Hatice Kübra İlgün (Tekvando) (Fotoğraf: İHA)
İlayda Tarhan (Atıcılık) (Fotoğraf: Atıcılık Federasyonu)
İlke Özyüksel Mihrioğlu (Modern Pentatlon) (Fotoğraf: İHA)
Kayra Özdemir (Judo) (Fotoğraf: DHA)
Lara Nalbantoğlu, Ecem Güzel, Merve Vatan, Beste Kaynakçı (Yelken) (Fotoğraf: İHA)
Merve Dinçel Kavurat (Tekvando) (Fotoğraf: İHA)
Merve Tuncel (Yüzme) (Fotoğraf: DHA)
Meryem Bekmez (Yürüyüş) Fotoğraf: DHA
Nafia Kuş Aydın (Tekvando) (Fotoğraf: TTF)
Neslihan Yiğit Arın (Badminton) (Fotoğraf: Spor Bakanlığı)
Nesrin Baş (Güreş) (Fotoğraf: İHA)
Nisanur Erbil (Eskrim) (Fotoğraf: İHA)
Rümeysa Pelin Kaya (Atıcılık) (Fotoğraf: IG)
Sena Can (Atıcılık) (Fotoğraf: AA)
Sibel Altınkaya (Masa Tenisi) (Fotoğraf: AA)
Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık) (Fotoğraf: Atıcılık Federasyonu)
Şimal Yılmaz (Atıcılık) (Fotoğraf: IG)
Tuğba Danışmaz (Üç Adım Atlama) (Fotoğraf: DHA)
Tuğçe Beder (Judo) Fotoğraf: Judo Federasyonu
Yasemin Adar Yiğit (Güreş) Fotoğraf: İHA
Zeynep Yetgil (Güreş) (Fotoğraf: İHA)
Kadınlar Serbest Bayrak Takımı: Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin (Yüzme) (Fotoğraf: İHA)






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