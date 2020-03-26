Fantastik severlerin kitaplığında mutlaka olması gereken 6 kitap

Harry Potter serisi – J. K. Rowling

Genç, yaşlı herkesin çok severek okuyacağı bir grup çocuğun hayatlarını değiştiren büyücülük okulu ile ilgili büyülü bir dünya yaratmış yazar. Çok satanlar listelerini bile sarsarak fantastik edebiyatı dünyaya sevdiren seri olarak da tanımlayabiliriz. İlk bakışta bir çocuk romanı olarak görünse de aslında her yaş grubunu içine çekebilecek meselelere de değiniyor. Bu seri yıllarca tekrar tekrar dönüp okuyabileceğini, her okuduğunuzda da sizi mest edecek bir yedileme. Kitaplığınıza evladiyelik bir eser kazandırmak istiyorsanız bu seriyi mutlaka edinmenizi tavsiye ederiz.