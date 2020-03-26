Fantastik severlerin kitaplığında mutlaka olması gereken 6 kitap

Otostopçunun Galaksi Rehberi Serisi – Douglas Adams
Aslında bir radyo oyunu olarak üretilen bu eser çok fazla ilgi görünce kitaba evrilmiş. Tamamen hayal gücüne hitap eden, bu gezegenle yetinmeyip evrenin diğer gezegenleri arasında seyahat etmek isteyenlere rahatlıkla önerebileceğimiz bir eser. Serinin hayata bakışınızı değiştirip, size yeni bir vizyon kattığı gerçeğini de inkar edemeyeceğiz. Ayrıca bu beşleme fantastik olduğu kadar komik de... Eğer yaşamın amacını sorgulayanlardansanız bu beş kitabı mutlaka edinmelisiniz, zira sayfaların arasında aradığınız şeyi bulacağınızdan eminiz.