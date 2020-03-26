Fantastik severlerin kitaplığında mutlaka olması gereken 6 kitap

Yenidünyaları keşfetmeyi sevenlere hala okumadılarsa diye mutlaka edinmeleri gereken kitapları derledik.

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    Farklı kurallara sahip başka diyarlara yolculuk etmek bazen meditasyon bazen de yeni bir maceraya en önden bilet demek oluyor. Fantastik kitaplar hemen hemen bağımlılık yaratan bir etkiye de sahip. Bir kere elinizi sürdüyseniz daha fazlasını mutlaka istiyorsunuz. Elinizin altında yeni bir kitap kalmadıysa listemizde bulunan bu kitaplara bir göz atabilirsiniz.

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    Yüzüklerin Efendisi Serisi - J. R. R. Tolkien

    Oxford Üniversitesi’nde profesör olan filolojist J. R. R. Tolkien’in ilk kez 1954 yılında yayınladığı kitap bizim dünyamızınkinden farklı fizik kurallarına sahip. Başka başka ırkları ve başka başka dilleri yaratabilecek efsane bir zekâya sahip yazarın “Orta Dünya”sı günümüzde de son derece popüler. Bu popüleritenin büyük kısmı aslında filmlerden kaynaklanıyor olsa da kitapları okuduğunuzda çok başka tatlar aldığınız da bir gerçek. Bu kitaplar Tolkien’in 1937’de aslında çocuklar için yazdığı “Hobbit”in devamı niteliğinde kaleme aldığı bir eserdi fakat ondan daha sevilen bir eser haline geldi. Bu eser kitaplığınızda yoksa mutlaka edinin. Filmleri izlemiş olsanız dahi...

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    Otostopçunun Galaksi Rehberi Serisi – Douglas Adams

    Aslında bir radyo oyunu olarak üretilen bu eser çok fazla ilgi görünce kitaba evrilmiş. Tamamen hayal gücüne hitap eden, bu gezegenle yetinmeyip evrenin diğer gezegenleri arasında seyahat etmek isteyenlere rahatlıkla önerebileceğimiz bir eser. Serinin hayata bakışınızı değiştirip, size yeni bir vizyon kattığı gerçeğini de inkar edemeyeceğiz. Ayrıca bu beşleme fantastik olduğu kadar komik de... Eğer yaşamın amacını sorgulayanlardansanız bu beş kitabı mutlaka edinmelisiniz, zira sayfaların arasında aradığınız şeyi bulacağınızdan eminiz.

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