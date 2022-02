Evlilikte yapılan hatalar nelerdir?

İlişkilerde arada sırada sorunlar yaşaması normaldir fakat kötü günlerin iyi günlerden çokça fazla olduğu bazı birliktelikler, kişilerin yanlış insanla evlendiklerini düşündürtebilir. İnsanların daha eğitimli olduğu bu çağda, birçok insan için büyük götürüleri olabilen böylesi bir hatanın yaşanma sıklığı karşısında şaşırabilirsiniz ancak bu durum, birçok insan için aşağı yukarı aynı sebeplerden meydana gelir. Mutlu başlayan bir evliliği sona sürükleyen şeyler, 9 madde ile özetlenebilir.

1- Kendini tanımamak

Eş seçimi yaparken çoğu insan beklentilerini eğlenceli, nazik, heyecanlı biri gibi genel geçer sıfatlarla anlatır. Oysa sürdürülebilir bir ilişki, birbirlerinin yaralarına denk düşen insanlar arasında kurulabilir ve bunun için de tarafları dürüst ve çıplak bir şekilde kendilerini her yönden, en çok da olumsuz taraflarını gözeterek tanımaları gerekir. Bir evlilik dışındaki ilişkiler, genelde insanları bu en derindeki sorunlarıyla yüz yüze getirecek kadar zorlamazlar.

2- Karşınızdakini anlamamak

Çocukluk anılarını dinlemek, ailesiyle tanışmak ve arkadaşlarıyla arkadaş olmak bir insana dair size fikir verebilir ancak birini gerçekten tanımak bunun çok daha ötesinde bir süreçtir. İnsan beyni, elindeki ipuçlarına göre boşlukları tamamlamaya meyillidir ve bu yeteneği bir insanın karakterini çözümlerken kullanmak, hayal kırıklığına yol açabilir.

3- Mutluluğa alışkın olmamak

Herkes mutlu bir ilişki istediğini söyler fakat aslında durum biraz farklıdır. İnsanlar çocukluktan alışık oldukları durumları yaratmaya çalışırlar ve bu da zaman zaman mutluluğa eş değer olmaz. Tanıdık gelen acılar, insanlara çocukluklarını hatırlatır ve olması gerekenin bu olduğunu düşündürtebilir. Bu durum aslında doğru olan kişilerin fazla doğru oldukları için size yabancı gelmesiyle ve hayatınıza kabul etmemenizle sonuçlanabilir.

4- Yalnızlıktan korkmak

Bekar olmak, kişisel veya toplumsal görüşlerle kötü bir şekilde nitelendirilirse, sadece artık yalnız olmamak için dahi biriyle birliktelik kurmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Böyle bir düşünce yapısı size elbette ki doğru kişiyi getirmeyecek, sadece hayatınızda birinin olmasını sağlayacaktır. Bir ilişkinin en iyi yanı yalnız olmamaksa, orada bir sıkıntı var demektir.

5- Duygulara çok fazla güvenmek

Aşk evliliği kavramı aslında hayatımıza çok yeni katılan bir şey ve sağlıklı bir evlilik için yeterli değil. İki kişinin birbirine karşı olan hisleri, eğer diğer her şey buna karşı geliyorsa, çok uzun süre sürdürülebilir olamayabilir. Bu, duyguların işin içine karışmayacağı anlamına tabi ki gelmiyor ancak, duygulardan sadece bir ilişkiyi başlatmasını bekleyebiliriz, sürdürmesini değil.

6- Evlilik hakkında bilgisizlik

Hayatımız boyunca birçok konuda detaylı bir eğitim görürken, şaşırtıcı bir şekilde ilişkiler hakkında hiçbir zaman bir eğitim almayız. Bu gibi konuların insanlara doğuştan yüklendiği düşüncesi oldukça yanlıştır. Birçok insan evli bir çift tarafından yetiştirilse de bu hiçbir zaman köprünün diğer tarafını yeteri kadar tasvir etmez. Ebeveynlerinizin ilişkisi ve sizin ilişkisiniz sade içinde bulunduğunuz çağa bağlı olarak bile çok fazla değişeceğinden, bu konularda kendinizi geliştirmek önemlidir.

7- Sonsuza kadar mutlu yaşamak istemek

Bu çağda mutluluk, insanlar için sürekli talep edilen bir şey. Herkes her zaman istediği şeye sahip olmak ve sahipliğin ilk anındaki mutluluğu sonsuza dek taşımak istiyor ancak işin gerçek yüzü pek öyle değil. Ömür boyu bir birliktelik istiyorsanız, cicim aylarının sonsuza dek sürmeyeceğini baştan kabullenmeniz gerekiyor.

8- Eşsiz olduğunuzu düşünmek

Etrafınızda mutsuz veya başarısız evlilikler görseniz dahi, özellikle ilk zamanların hisleriyle bunu siz olamayacağını düşünmek, sorunları hafife almanıza ve çözümsüz bir hale gelene kadar çözüm aramamanıza sebep olabilir.

9- Aşkın ne olduğunu unutmak

Birçok iyi veya kötü ilişki deneyiminden sonra artık o kişiyi bulmuş olmak geçici bir ilişkinin dramalarından kurtulacağınızı düşündürebilir ancak evliliğin bir ilişki olduğunu unutmanız bunun için çabalamayı bırakmanıza ve her bakım görmeyen şey gibi evliliğinizin solmasına yol açabilir. Bütün bunlar, evliliği sürdürülmesi zor veya imkânsız bir şey gibi göstermekten çok, çaba isteyen fakat her şey gibi verilen emeğin karşılığı alacağınız bir şekle getirmelidir. Mutlu evlilik, imkânsız değilse de hislere veya geleneklere bırakılamayacak kadar da önemlidir.

