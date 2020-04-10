Mutlu ve uzun soluklu bir evlilik için 13 basit numara
Evliliğin çaba gerektirdiği bir sır değil. Her şeyden önce biz insanız ve insanlar hata yapar. Bununla birlikte, bazı çiftler aslında bir ömür boyu mutlu ve sağlıklı bir evlilik sürdürebiliyor. Nasıl mı? İşte bunu başaranların önerileri...
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