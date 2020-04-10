Mutlu ve uzun soluklu bir evlilik için 13 basit numara

Evliliğin çaba gerektirdiği bir sır değil. Her şeyden önce biz insanız ve insanlar hata yapar. Bununla birlikte, bazı çiftler aslında bir ömür boyu mutlu ve sağlıklı bir evlilik sürdürebiliyor. Nasıl mı? İşte bunu başaranların önerileri...

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Kibar olun Tercih edebileceğiniz her durumda tavrınızı kibarlıktan yana koyun. Eşinize de en az yeni &ccedil;ıkmaya başladığınız bir yabancı kadar saygılı olmalısınız.
Kategori : Evlilik
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Kibar olun
Tercih edebileceğiniz her durumda tavrınızı kibarlıktan yana koyun. Eşinize de en az yeni çıkmaya başladığınız bir yabancı kadar saygılı olmalısınız.

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