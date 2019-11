Evliliğin ilk günlerinde bu hataları yapmayın

Evliliğin heyecanla geçen ilk günlerden sonra tadının hızla kaçmaması için bu konulara dikkat edin.

Aylarca hayalini kurdunuz, hazırlıkları tamamladınız ve büyük günü atlattınız. Tebrikler, artık evlisiniz! İlişkinizde ilk günlerin heyecanını kaybetmemek için bazı noktalara dikkat etmenizde ise fayda var. İşte bunlardan bazıları;

Hızlı başlamayın

Birbirinizden yoğun beklentileriniz olabilir ama evlilik kadar kapsamlı bir ilişki biçiminde zaman zaman yorulabilirsiniz. Acele etmeyin. Artık evlisiniz ve bir ömür boyu birliktesiniz! Evlilik hayatına yoğun bir giriş yaparsanız çabuk tükenmeniz de mümkündür. Akraba ziyaretleri, aile toplantıları, evliliğin coşkusuyla sık sık yapılan sosyalleşme işleri bir süre sonra deyim yerindeyse kabak tadı verebilir. Birbirinizin özel alanlarına ve tercihlerine saygı gösterin ancak tabi ki dengeyi de kaybetmeyin. Evlilik ayrı bir sorumluluk gerektirir. Bu sorumlulukların neler olduğunu gerekirse bir kere konuşun ve hemfikir olun. Ama birbirinizden çok yüksek beklentilere girmeyin. Unutmayın ki ikiniz de alışma dönemindesiniz.

Birbirinizin ebeveyni olmayın

Evlilik ilişkisi bir ömre yayılır ve uzun yıllar içinde birçok dönemeçten geçilir. İş değişikliği, akraba ilişkileri, sosyal yaşam, hastalık gibi zorlayıcı durumlar hayatın çeşitli dönemlerinde ortaya çıkabilir. İki tarafın birbirine sabır ve şefkat göstermesi gereken bu dönemlerin dışında, birbirinin bireysel sorumluluklarını üstlenme yanılgısına düşmemek gerekir. Bunun anlamı kısaca şudur; birbirinize destek olun ama bir diğerinin bakımını üstlenmeyin. Herkes kendi giyiminden, sağlığından, beslenmesinden sorumludur. Unutmayın ki ikiniz de evlilik sorumluluğu almış birer yetişkinsiniz. Hayatı paylaşın ama anne veya baba rolü üstlenmeyin.

Hayat gailesi sizi yormasın

Evlilik hazırlıkları büyük bir organizasyon gerektirir. Nişan ve düğün telaşları bir yana, sadece nikah kıyan çiftlerin bile ev kurmak veya resmi prosedürler için çok uğraştığı bir gerçek. Bütün bu hengâme arasında belki neden evlenmek istediğinizi bile unuttunuz! Yaşam telaşının evlilik hazırlıkları ile başladığını tecrübe ettiğinize göre artık şunu biliyorsunuz; günlük hayatın detayları ilişkiyi bir miktar yıpratabilir. Ancak merak etmeyin, her kriz aslında bir gelişme fırsatıdır. Yaşanan anlaşmazlıklar olduğunda, üzerinde konuşun ve uzlaşmaya varın. Beraber yılları paylaşacaksınız ve ilişkiniz, bu hayatın parçası olan birçok şey ile birlikte yürüyecek. Gelişen problemler ikinizin arasına girmesin. Takım gibi davranın ama küçük bulup aşkı taze tutmayı da ihmal etmeyin.

İletişimi koparmayın

Evlilikte ilk günler dengeyi bulana kadar bazı anlaşmazlıklar olabilir. Her ilişkide olduğu gibi uzaklaşmalar yaşanabilir. Ancak ilişkiye verilecek en büyük zarar, hoşa gitmeyen konuları açıkça ifade etmemek ve birikmeye başlayan sorunları halının altına süpürmektir. Bazı çiftler iletişim eksikliği ile yıllarını geçirebiliyor. Siz onlardan olmayın. Eşiniz bugüne kadar yaşadığı evde bazı alışkanlıklar edinmiş olarak evlilik hayatına başlar. Elbette siz de! Bazı şeyleri yapış şekli konusunda birbirinizi kendi içinizden eleştirmeyin. Pasif bir öfke ile beklemeyin. Diş macununu ortasından mı sıkıyor? Kulağa klişe gibi gelebilir ama aslında bu, evrensel bir durumun sembolik bir anlatımıdır. Olumlu bir dil kullanarak söyleyin, gitsin.

İhtiyaçlara duyarsız kalmayın

Aynı evi paylaşmak için can atıyordunuz ve nihayet her gün birliktesiniz! Belki araya seyahatler giriyor ve ilişkiniz canlı kalabiliyor. Yine de monotonluk ihtimali her zaman var, bunu unutmayın. Evliliğin heyecanını canlı tutmak için bireylerin kendine ait zamanlarının olması gerektiğini hatırlamak gerek. Her şeyi birlikte yapmak, her yere birlikte gitmek zorunda değilsiniz. Birlikte yaptığınız birçok şey olduğu kadar bireysel alanlarınızın da olması ve korunması gerekiyor. Çiftler birbirlerinin ihtiyaçlarına duyarlılık göstererek destek olduğunda sağlıklı bir karı-koca ilişkisi gelişebildiğinden bahsedilir. Birey olarak yalnız kalma ihtiyacı duyarsanız birbirinize anlayış gösterin ve alınganlık yapmayın. Nefes alma zamanları birer ihtiyaçtır.

Bazı şeyler istediğiniz gibi olmayacak

Güzellikle söylediniz ama eşiniz hala diş macununu ortasından sıkıyor. Boş verin. Evet, yanlış duymadınız. Eşiniz sizi bazı konularda hayal kırıklığına uğratabilir. Herkesin kendine göre bir tarzı vardır ve bunu kabullenmek zor olabilir. Hayatınızı bir arada geçirmeye karar verdiğiniz kişi bazı yönlerini size ilk defa evliyken göstermiş olabilir. Öncelikle, evliliğin doğasında bu tarz durumlar olabileceğini baştan kabul edin. Ancak kendi fikirlerinizi ortaya koymaktan asla vazgeçmeyin. Uzlaşmanın iletişimle sağlanacağını unutmayın. Birçok şey ikiniz için de yeni. Birçok şeyi, ilişki içinde yapmaya başladınız. Evlilik ilişkisi uzun bir yolculuktur ve bazen kendi doğrularınızı, bazen eşinizin doğrularını benimseyerek, bazen de çatışmalar sonucunda ilişkinin kendi tarzını yaratarak ilerlersiniz. Yaşla birlikte beklentileriniz de değişir. Orta yolu bulmaya niyet edin.

Zorlanma zamanlarını görmezden gelmeyin

Unutmayın ki ikiniz de zaman zaman zorlanacaksınız. Birlikte çıktığınız bu yolda yaşadığınız şeyleri birbirinize açık yüreklilikle paylaşırsanız, aynı takımın parçası olduğunuzu hissederek yol almanız daha kolay olur. Ev düzenini, sorumlulukları yürütmek için zorlandığınız zaman birbirinize karşı sessiz kalmayın. Karşılıklı çabaları görün ve öncelikle takdir edin. İletişimde olumlu yanları dile getirerek başlayın ve taleplerinizi çekinmeden dile getirin. Aksi halde evin sorumlulukları sevgililik ilişkisinin boyutunu aşar ve evliliğin geçtiği sınavlar haline gelebilir.

İlişkinin kölesi olmayın

Evliliğin ilk günleri için söylenen “cicim ayları” aslında hiçbir zaman modası geçmeyen bir kavram. Mutluluk sarhoşluğuyla ilk günler özen içinde geçse de günlük hayat görevleri sıklaştıkça eş olma rolleri yeni yükler getirir. Çamaşır yıkamak, yemek, alışveriş veya temizlik yapmak, aile ilişkileri sürekli tekrarlandığı için bir süre sonra bunaltıcı hale gelir. Ev işleri konusunda iyi bir iş bölümüne gidin ve hiçbir konuda kendinizi adamayın. Her işi eşitlikçi bir şekilde paylaşın. Çiftler birbirinin bazen fiziksel bazen de duygusal ihtiyaçları konusunda destek olurlar. Destek olmak ile kolaylaştırıcı olmayı karıştırmayın. Tek taraflı bir destek bir süre sonra bunaltıcı hale gelir. Vermeyi bildiğiniz kadar almayı da bilin. Tabi birlikte eğlenmeyi de asla ihmal etmeyin!

Senem Tahmaz