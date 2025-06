Osteopati hakkında bilmeniz gerekenler

Osteopati, vücuttaki dokuların ve kemiklerin fiziksel manipülasyonunu içeren, bütünsel iyileşmeyi desteklemeyi amaçlayan, alternatif ve doğrudan temas içeren bir sağlık yaklaşımıdır. Hâlâ yeterince çalışılmamış olsa da şimdiye kadar yayımlanan araştırmaları analiz eden yakın tarihli bir inceleme, osteopatinin çeşitli fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olabileceğine dair kanıtlar buldu. Osteopatinin artrit ve osteoporoz gibi rahatsızlıklar için etkili olduğu zaten yaygın olarak bilinirken, Fransa’da en azından, gerilim tipi baş ağrıları ve hatta endometriozis gibi birçok başka sağlık sorunu için de önerildiği sıkça görülür. Ancak eğer osteopati, kanıtlanmış ve potansiyel faydaları bu kadar genişse, neden daha fazla kişi osteopatlara başvurmuyor ya da bu seçeneği dahi bilmiyor?

Osteopati nedir?

Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde hastalar, doktorlar ve diğer sağlık uygulayıcılarının yanında, rutin olarak sağlık hizmetleri kapsamında osteopata danışırlar. Avrupalılar genellikle kas ve eklem ağrıları veya duruşlarını düzeltmek için osteopata başvururlar ancak osteopatinin tedavi edebileceği sorunlar bunlarla sınırlı değildir. Osteopat Arnaud Marguin şöyle diyor: "Osteopati, vücudun dokularına hareket kabiliyeti kazandırmayı amaçlayan manuel bir yaklaşımdır, bu da vücudun sağlıklı işleyişini ve kendi kendini iyileştirmesini destekler. Osteopatlar hareket kısıtlılığı olan bölümler üzerinde çalışarak vücudun doğal dengesine dönmesine yardımcı olur". Marguin’e göre, kas-iskelet sistemi ağrıları (bel ağrısı, boyun ağrısı, burkulmalar), sindirim sorunları (asit reflü, şişkinlik) ve baş ağrıları osteopatinin en faydalı olduğu durumlar arasında. Osteopatinin, kayropraktik ile birçok ortak yönü vardır ancak kayropraktik daha çok omurgaya odaklanırken, osteopati vücut çalışmasına daha bütünsel bir yaklaşım getirir. Bazı araştırmacılar da osteopatinin kaygıyı azaltma, stresi yönetme ve hatta depresif semptomları iyileştirme gibi zihinsel sağlık belirtilerini hafifletmede yardımcı olabileceğine inanıyor.

Osteopati seansı nasıl ilerler?

Tipik bir osteopati seansı 20 dakika ile bir saat arasında sürer ve Marguin’in belirttiğine göre, hastanın tıbbi geçmişinin detaylı incelenmesiyle başlar; ardından yaşam tarzı ve mevcut belirtiler hakkında sorular sorulur. Osteopat, hareket kısıtlılıklarını belirlemek için bir dizi nörolojik, postüral ve mekanik test uygular. Bu bulgulara dayanarak, nazik manipülasyon, mobilizasyon ve diğer uygulamalı teknikleri içerebilen kişiselleştirilmiş bir tedavi sunar. Osteopat Amberin Fur ise osteopatinin sadece uygulamalı tedaviyle sınırlı kalmayan bir “yaşam tarzı tıbbı” olduğunu vurguluyor. "Tavsiye, egzersiz ve iletişim sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Belirtileri etkileyen hem içsel hem dışsal faktörlere dair kapsamlı bir anlayışla, kişiyi bütün olarak anlamaya büyük özen gösterilir" diyor.

Osteopati Avrupa’da neden bu kadar popüler?

Marguin, osteopatinin Avrupa genelinde giderek daha popüler hale geldiğini ve bunun nedenlerinden birinin halkın önleyici sağlık ve bütünsel iyilik haline artan ilgisi olduğunu belirtiyor. Osteopatinin kapsamlı yaklaşımını ve geleneksel doktor randevularına kıyasla seansların genellikle daha uzun sürmesini önemli faktörler olarak vurguluyor. "Yaşlanan nüfus ve dünya genelinde sağlık sistemlerindeki kriz bağlamında, osteopati insanların yaşam kalitesini artırabilen etkili ve invazif olmayan bir alternatif sunmaktadır" diye ekliyor.

Fransa’daki çeşitli meslek kuruluşları, osteopatiyi kas-iskelet, sinir-duyu, akciğer, pediatrik, jinekolojik ve sindirim sistemi bozukluklarının (IBS dahil) tedavisinde önermektedir. Ancak, yapılan sistematik bir derleme, eldeki en güçlü kanıtların genellikle osteopatinin bel ağrısı ve siyatik gibi sorunları tedavi etmedeki etkinliğine işaret ettiğini gösteriyor. Ayrıca bazı kanıtlar, gerilim tipi baş ağrıları, endometriozis ve hamile kadınlarda bel ve pelvik ağrının tedavisinde de faydalı olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, giderek artan kanıtlar ışığında, osteopatinin anksiyeteyi azaltma, stresi yönetme ve hatta depresif belirtileri iyileştirme gibi zihinsel sağlık semptomlarının hafifletilmesinde yardımcı olabileceğine inanıyor.

Genel olarak ise, 2022 yılında McGill Bilim ve Toplum Ofisi’nde yayımlanan bir makalenin de belirttiği gibi, osteopatiyi destekleyen sağlam bilimsel kanıtların hâlâ eksik olduğu görülüyor. Fur, bunun büyük ölçüde finansman sorunundan kaynaklandığını düşünüyor: “Bu tür klinik denemeler çok pahalı ve büyük kurumların desteğine ihtiyaç duyuyor, bu kurumlar genellikle sonuçları sürekli olarak takip edebilecek kaynaklara sahip.” Dahası, Fur’un açıkladığı gibi, rasgele kontrollü çalışmalar, bilimsel doğrulama için altın standart olarak kabul edilir, osteopatiyi incelemek için uygun değil. Manuel terapiler, böyle katı bir çerçevede kontrol edilmesi veya tekrarlanması zor çok sayıda değişken içerdiği için, gerçek klinik uygulamayı doğru şekilde yansıtmak güç oluyor.

Türkiye’de Osteopati

Türkiye’de osteopati uygulamaları ise özellikle son yıllarda gittikçe yaygınlaşıyor. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, 2014 yılında osteopatiyi, tamamlayıcı tıp yönetmeliği kapsamına almıştır. Bu yönetmeliğe göre osteopatiyi, 5 yıllık eğitimi tamamlayan fizyoterapistler ve hekimler uygulayabilmektedir. Aynı zamanda 2013 yılında kurulan Osteopati Derneği de, verdiği eğitimlerle birçok hekimin uzman osteopat olarak yetişmesine de katkı sağlamaktadır.

