Evde yüz temizleme balsamı yapımı

Özellikle makyajınızı temizlemek ve kalıntılarından arınmak için kullanılan temizleme balsamını evde de yapabilirsiniz...

Evde yüz temizleme balsamı yapımı
Güzellik
Giriş: 01 Mart 2023 12:14 Güncelleme: 01 Mart 2023 12:14
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Birçok kişinin ilk kez temizleyici balsam almayı düşündüklerinde sordukları sorulardan bazıları; "İçeriği temiz mi?", "Hangi içeriklerden uzak durmalıyım?", "Fiyatını hak ediyor mu?"... Aşağıda belirtilen yöntemi izlerseniz kendi temizlik balsamınızı aslında kendiniz de yapabilir ve böylece aklınızdaki soruların bir kısmını bir köşeye bırakabilirsiniz.


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Evde yüz temizleme balsamı nasıl yapılır?

1. adım: Bir kase alın ve içine 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı jojoba yağı, 3 yemek kaşığı karite yağı ve 2-4 küçük balmumu topağı dökün.

2. adım: Çift kaynama yöntemini kullanarak her şeyi eritin.

3. adım: Erimiş karışıma 10-15 damla lavanta veya çay ağacı esansiyel yağı ekleyin.

4. adım: Karışımı küçük bir kaba dökün ve karışımın bir saat sertleşmesine izin verin.

5. adım: Temizleme balsamınız hazır! Serin ve kuru bir yerde sakladığınızdan emin olun ve eğer erirse her zaman dondurabilme imkanına sahipsiniz.


Temizleme balsamları esasen yağ bazlıdırlar. Bu nedenle yağlı cilde sahip kişilerin temizleme balsamlarını kullanırken dikkat etmeleri ve ciltlerine iyi gelmiyorsa kullanmaları gerek.


Bir temizleyici kullanmadan önce temizleyici balsamı kullanmak bundan sonra iyi bir aşama olabilir. Güneş kreminizi ve makyajınızı çıkarmak için temizleme balsamını kullanın ve ardından her zamanki temizleme, tonik ve nemlendirme rutininize devam edin.



Referans: Shivangi Sarkar. "DIY Cleansing Balms: How To Make Them & What Are Their Benefits". Şuradan alındı: https://www.herzindagi.com/beauty/diy-cleansing-balms-how-to-make-them-benefits-article-222872. (20 Şubat 2023).


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