Evde yapabileceğiniz sos tarifleri

Dışarıda yemeklerin üzerinde yerken bayıldığımız sosları evde kendimiz de yapamaz mıyız ki?

Yaşam
25 Mayıs 2022 Çarşamba

  • Ranch sos

    Malzemeleri: Mayonez, süzme yoğurt, yoğurt, maydonoz, dereotu, sarımsak, fesleğen, tuz, karabiber ve limon suyu.

    Hazırlanışı: Tüm malzemeleri doğrayı ve sarımsağı rendeledikten sonra karıştırın. Ardından yeşillik, limon suyu ve baharatlarınızı ilave edin ve tekrar karıştırın.

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  • Barbekü sos

    Malzemeleri: Soğan, sarımsak, zeytinyağı, kimyon tohumu, kişniş tohumu, rendelenmiş domates, limon suyu, pul biber, şeker ya da pekmez, zencefil, kırmızı şarap sirkesi, et suyu, tane karabiber ve tuz.

    Hazırlanışı: Soğan ve sarımsakları doğrayın. Tohumlu baharatlarınızı kavurduktan sonra onları ayırıp aynı tavada soğan ve sarımsağınızı zeytinyağıyla kavurun. İçine zencefili katın ve domates sosunuzu da ekleyip kaynamasını bekleyin. Ardından baharat, limon suyu ve pekmezinizi harmanladığınız sosunuzu ekleyin. Kırmızı şarap sirkesi ve et suyunu ekleyip 15 dakika kaynatın. Ardından sosunuzu rondodan geçirip servis edin.

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  • Pesto sos

    Malzemeleri: Fesleğen, kuruyemiş, sarımsak, zeytinyağı ve parmesan.

    Hazırlanışı: Tüm malzemeleri rondadan geçirin.

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  • Domates sosu

    Malzemeleri: Rendelediğiniz domates püresi, zeytinyağı, sarımsak ve arzu ettiğiniz baharatlar.

    Hazırlanışı: Tüm malzemeleri rondadan geçirin.

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  • Aioli sos

    Malzemeleri: Sarımsak, yumurtanın sarısı, deniz tuzu, dijon hardalı, limon suyu, zeytinyağı ve karabiber.

    Hazırlanışı: Aynı kabın içerisine karabiber, sarımsak ve deniz tuzunu alıp sarımsağınızı ezin. Başka bir kapta ise yumurta sarısını, limon ve dijon hardalını çırpın. Bu sırada zeytinyağını azar azar çırptığınız karşıma eklemeye başlayın. Kıvam aldığında içerisine ezilmiş sarımsağı ekleyebilirsiniz. Yeniden karıştırın ve afiyetle tüketin.

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  • Guacamole sos

    Malzemeleri: Avokado, jalapeno, domates, sarımsak, soğan ve limon.

    Hazırlanışı: Tüm malzemeleri rondadan geçirin.

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