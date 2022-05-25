Evde yapabileceğiniz sos tarifleri

Barbekü sos

Malzemeleri: Soğan, sarımsak, zeytinyağı, kimyon tohumu, kişniş tohumu, rendelenmiş domates, limon suyu, pul biber, şeker ya da pekmez, zencefil, kırmızı şarap sirkesi, et suyu, tane karabiber ve tuz.

Hazırlanışı: Soğan ve sarımsakları doğrayın. Tohumlu baharatlarınızı kavurduktan sonra onları ayırıp aynı tavada soğan ve sarımsağınızı zeytinyağıyla kavurun. İçine zencefili katın ve domates sosunuzu da ekleyip kaynamasını bekleyin. Ardından baharat, limon suyu ve pekmezinizi harmanladığınız sosunuzu ekleyin. Kırmızı şarap sirkesi ve et suyunu ekleyip 15 dakika kaynatın. Ardından sosunuzu rondodan geçirip servis edin.