Erkekler için doğum kontrol hapı

Çoğunlukla kadınlar üzerinden ilerleyen doğum kontrol yöntemlerinin aksine, erkekler için geliştirilen bir doğum kontrol hapı, insanlar üzerinde denenmeye başlandı.

Erkekler için doğum kontrol hapı
İlişki
18 Nisan 2022 Pazartesi

Doğum kontrol hapı veya oral kontraseptifler, kadınlar tarafından kullanılan gebelikten korunma yöntemleri olarak tanınıyor. Rahim içi araçlar, spiraller, hormon iğneleri gibi çoğu doğum kontrol yöntemi, gebeliği önleme yükünü kadınlara yüklüyor. Çoğunlukla hormon içerikli bu yöntemler, vücudun doğal hormon dengesini etkileyebileceğinden bazı yan etkiler ve soru işaretleri oluşturuyor. Geliştirilen erkek doğum kontrol hapları ise, hormon içermiyor.


Minnesota Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından oluşturulan yeni bir ilaç, proteinlerin memelilerde doğurganlık ve erkeklik için çok önemli olduğu bilinen A vitaminine bağlanmasını engelliyor. Amerikan Kimya Derneği'nin araştırmasına, ilaç farelerde hamileliği önlemede yüzde 99 etkili ve belirlenen herhangi bir yan etkisi yok.


Fareler üzerinde yapılan deneylerde dört hafta boyunca ilaç kullanan farelerin sperm sayıları, gebelik oluşturamayacak bir seviyeye gerilediği görüldü. İlaç kullanımı sonlandırıldıktan 4 ila 6 hafta sonra ise etkinin ortadan kalktı ve sperm sayıları tekrar normale döndü. Bu geri dönüştürülebilir etki, kalcı bir durum olmaksızın gebeliği önlemenin anahtarı olabilir.


Bu doğum kontrol yönteminin hormon içermediği için daha az yan etkiye sahip olması bekleniyor. Erkek doğum kontrol haplarına yönelik daha önceki girişimler, büyük ölçüde, depresyona, kilo alımına ve libido azalmasına yol açabilen testosteronu bloke ederek çalışıyordu. Bu yöntemde ise farelere normal dozun çok üstünde ilaç verilse dahi, böyle bir etki gözlemlenmedi.


Yürütülen bir başka çalışma ise omuzdan sürülen bir jelle doğum kontrolünü sağlamayı amaçlıyor. Her ne kadar araştırmalar tamamlanmamış olsa ve piyasada erkekler için doğum kontrol yöntemleri sınırlı olsa da bilim insanları, erkek doğum kontrolündeki bu son gelişmelerin, her cinsiyetten insanın üreme sağlığını kontrol altına almasına izin vereceğinden umutlu. Bu yeni gelişmelerle gebeliği önlemede her iki cinsiyetin yük paylaşımı daha adil olabilir.


Referans:

Corryn Wetzel. "Male Birth Control Pill Expected to Start Human Trials This Year". Şuradan alındı: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/male-birth-control-pill-expected-to-start-human-trials-this-year-180979814/ (25.04.2022)


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