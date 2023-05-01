Emek ile ilgili sözler

Emek olmadan hi\u00e7bir \u015fey yeti\u015fmez. - Sofokles. D\u00fcnyadaki en \u00f6nemli de\u011fer, emek vermek; \u00e7\u00fcnk\u00fc ya\u015famak demek, emek demek. - Kaz\u0131m Koyuncu. Emeksiz yaz\u0131lan yaz\u0131, keyifsiz okunur. - Samuel Johnson. Emek i\u00e7in \u00e7ekilmi\u015f her \u015fey, de\u011ferlidir. - Mimar Sinan. \u0130nsanlar k\u00f6t\u00fcl\u00fc\u011fe y\u0131\u011f\u0131nla ak\u0131n eder \u00e7\u00fcnk\u00fc yol d\u00fcz ve k\u0131sad\u0131r fakat iyili\u011fin \u00f6n\u00fcne Allah al\u0131n terini koymu\u015ftur. - Hesiodos. Eme\u011fin oldu\u011fu yerde daima bereket vard\u0131r. - T\u00fcrkmen Atas\u00f6z\u00fc. T\u00fcm zenginlik eme\u011fin \u00fcr\u00fcn\u00fcd\u00fcr. - John Locke. Emek, al\u0131n teri ve ba\u015far\u0131 el ele y\u00fcr\u00fcr. Niyazi F. Eres.
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