Ebeveynlerin en sık söylediği 5 yalan

Ebeveynler çocuklarına bazen farkında olmadan bile yalan söyler. Çocuğumuzu bir öfke krizinden uzak tutacağını düşünerek, zor bir durumu daha kolay hale getirmek için ya da onların duygularını incitmemek için farkında olmadan ağzımızdan yalanlar dökülür. Sebep ne olursa olsun, ebeveynler bazen çocuklarına yalan söyler. Ancak bunu yapmak zorunda değillerdir.

Neden çocuğunuza yalan söylememelisiniz?

Çocuğunuzu korumak için yalan söylemek yerine tercih edebileceğiniz daha doğru birçok yol bulunmaktadır. Hepsi de dürüst olmakla ilgilidir. Çocuklarınıza ve kendinize dürüst olarak çocuğunuzu gerçek dünyaya hazırlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Örneğin çocuklar yaşına uygun olmayan bir şeyler duyduğunda ebeveynlerin genel tepkisi çocukların duyduğu şey hakkında yalan söylemek ve reddetmek olur. Ancak bunun yerine çocuğunuzun bu konu hakkında konuşmak için daha çok küçük olduğunu ve büyüdüğünde onunla bu konuyu konuşabileceğinizi söyleyebilirsiniz.

Çocuklar dünya üzerinde daha hazır olmadıkları birçok şey olduğunu bilmelilerdir. Onları koruduğunuzu bilmeleri size güvenmelerini sağlar. Onlara zamanı geldiğinde bilmeleri gereken şeyleri anlatacağınızı söylemeniz yalan söylemenizden ya da yanlış bilgi vermenizden daha doğru olacaktır.

İşte ebeveynlerin çocuklarına en çok söylediği 5 yalan:

1- Durumsal yalanlar

"Her şey yoluna girecek, söz veriyorum."

Bir durumun iyi sonuçlanıp sonuçlanamayacağını her zaman bilemeyiz. Bu da zor olabilir. Bu deneyimlediğiniz en kötü şey olabilir. Bu nedenle çocuğunuza her şeyin iyiye gideceğine dair bir söz vermeniz doğru olmayabilir.

Bunun yerine şu cümleyi söyleyebilirsiniz:

"Ne olacağından emin değilim. Dua edelim ki Tanrı bunun üstesinden gelmemize yardımcı olsun. Neye ihtiyacın olursa burada olacağım."

Çocuklar işler kötüye gittiği zaman ne yapmaları gerektiğini bilmeliler. Bu durumlarda bizim tepkimiz işleri hafife almak ya da umutlu düşünmek olursa çocuklar da umutlarını nereye yerleştireceklerini bilemezler. Bu nedenle çocuğunuza zorluklarla karşılaştıklarında dua etmelerini söyleyin. Bu onlara "Her şey yoluna girecek, söz veriyorum." cümlesiyle boş bir umut vermekten daha iyidir.

2- Yeteneksel yalanlar

"Kafana koyduğun her şeyi yapabilirsin."

Çocuğunuzun performansı yerine verdiği çabayı övmeniz daha doğrudur ve yine boş umutlar vermekten iyidir. Çocuğunuz kafasına koyduğu her konuda başarılı olamayabilir ve ona başarısız olmanın da olağan olduğunu öğretmeniz gerekir.

Başarısız olmanın güzel tarafı kendinizi hangi konuda geliştirmeniz gerektiğini anlamanızı sağlamasıdır. Bu çocuğunuz için de geçerlidir. Başarısız olmak aynı zamanda yaptığınız şeyin sizin için doğru olmadığını fark etmenizi de sağlayabilir.

"Bir konuda gerçekten çok çalışırsan büyük olasılıkla başarılı olursun. Ancak bu süreç boyunca başarısızlıkla ve hatalarla karşılaşabilirsin. İşte bu şekilde bir şeylerler öğreniriz." demek çocuğunuza ve yeteneklerine karşı daha gerçekçi bir tutumunuz olmasını sağlar. Çocuğunuzun duygularını incitmemek adına olsa bile yalan söylememelisiniz. Unutmayın ki gerçeği sevgiyle doğruyu söylemenin her zaman bir yolu vardır.

3- "Hayır" dememek için söylenen yalanlar

Çocuğunuz parka gitmek istiyor diyelim ve siz de çok yorgun olduğunuz için gitmek istemiyorsunuz. Ona "Hayır" demek yerine "Tamam, bugün parka gidebiliriz." demekle çocuğunuzun sorun yaratmasından kaçıyor olabilirsiniz ancak bu doğru değildir. Çocuklarınıza "Hayır" demenizde hiçbir sakınca yoktur. Hatta çocuğunuza "Hayır" diyememeniz bazı sorunlara yol açabilir.

Çocuğunuza "Hayır" demezseniz ne olur?:

Diğer insanlara "Hayır" demenin normal olduğunu öğrenemez. Sınırlarını ve fikirlerini açıklamanın normal olduğunu anlayamaz.

Hayal kırıklığına uğramadığı için büyümeye başladığında bu konuda kötü deneyimler yaşar.

Tüm kuralları o koymaya başlar.

"Hayır" demeniz gereken yerlerde "Evet" dediğinizde de aslında yalan söylemiş olursunuz ve çocuklarınız da insanları memnun etmek için yalan söylemenin doğru olduğunu düşünmeye başlar.

Çocuğunuza nazik bir şekilde "Hayır" diyebilirsiniz. Neden "Hayır" dediğinizi açıklayabilirsiniz. Çoğu çocuk neden "Hayır" dediğinizi öğrenmek ister ve bu gayet normaldir. Ancak bunu saygı çerçevesinde yaptıklarından emin olmalısınız.

4- Peri masalı yalanları

Çocuklara Noel Baba'nın ya da Diş Perisi'nin gerçek olmadığını söylemek konusunda ebeveynler arasında birçok tartışma bulunmaktadır. Çocuğunuza bunların gerçek olmadığını söylemek istemiyorsanız ve o da bu konularda çok hevesliyse ona hayal kurmanın ne kadar güzel ve önemli olduğunu söyleyebilirsiniz.

Çocuğunuz film izlerken gördüklerinin hayal ürünü olduğunu ve gerçek olmadığını biliyorsa Noel Baba ve Diş Perisi gibi figürleri de bu kategoriye koymasını sağlayabilirsiniz. Merak etmeyin, çocuğunuz Noel Baba'nın ya da Diş Perisi'nin gerçek olmadığını öğrenince dünyası başına yıkılmayacak.

5- Koruma amaçlı yalanlar

Çocuklarımızı rahatsız edici, üzücü ya da zor durumlardan korumak için söylediğimiz yalanlar her zaman onların yararına olmayabilir. Bu durum çocuğunuz için yeni ve kafa karıştırıcı olan konularda daha açık bir şekilde görülebilir.

Örneğin çocuğunuzla bir belgesel izlediğinizi varsayalım ve avcı hayvanlar avlanmaya çıkmış olsunlar. Çocuğunuz "Tavşanlar avcı tarafından avlandığında canı acımıyor mu?" sorusunu yönelttiğinde ona hayatta bazı şeylerin adil olmadığını ve zorlayıcı olabileceği gerçeğini söylemek için fırsat doğmuş demektir. Bu gibi anlarda çocuğunuzla yapacağnız derin ve önemli konuşmalar sizi gerçekten şaşırtabilir.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: Word From The Bird. The 5 Most Common Lies Parents Tell Their Kids Without Thinking. Şuradan alınmıştır: https://wordfromthebird.blog/the-blog/common-lies-parents-tell-kids/