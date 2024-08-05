Dünyanın en ünlü 10 yanardağı

6. Krakatoa, Endonezya: "Kaydedilen En Yüksek Patlama Sesi"
Krakatoa, Cakarta'nın yaklaşık 160 kilometre batısında, yüksek volkanik ve sismik aktivite bölgesinde yer alıyor. 1883'teki patlama, tüm zamanların en ölümcül ama en gürültülü patlamalarından biriydi ve Mauritius yakınındaki Rodrigues'e kadar, tam 3000 mil uzaktan duyulmuştu. Patlama, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 10.000 kat daha güçlü bir kuvvet yarattı. Dağ, volkanologlar tarafından kapsamlı bir şekilde inceleniyor ve ziyaretçiler için bir çekim kaynağı olma halini koruyor.
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