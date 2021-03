Hamileyken okunacak kitaplar

Hamilelik yolculuğunda anne ve baba adaylarının aklına takılabilecek soruların haddi hesabı yoktur. Arama motorlarının dehlizlerinde kaybolmak istemeyenler için en ideali, doğru birkaç kaynak kitapla bilgi açlığını gidermek olacaktır.

Burada listelediğim 5 kitap, doula olarak çalıştığım ailelere mutlaka önerdiğim kitaplar. Aynı zamanda tanıdığım birçok doğum profesyoneli de bu kitapları kütüphanelerinin en görünür yerinde bulundurmaya devam ediyor. Kendine has yaklaşımı ile doğum konusunda uzmanlaşmış ve alanında tanınan isimler tarafından yazılmış olan bu kitapların her biri, doğuma ve ebeveynlik yolculuğuna hazırlanırken aklınızdaki soru işaretlerini gidermekle kalmayıp size doğuma ve ebeveynliğe dair yepyeni bir bakış açısı kazandırabilecek nitelikte kitaplar oldukları için bu listedeler.

1- İçsel Doğum

ABD’deki ilk doula kuruluşlarından biri olan "Birthing From Within", sadece doula yetiştirip doğuma hazırlık eğitimleri vermekle kalmıyor, doğuma bambaşka bir bakış açısı sunarak felsefesini canlı tutuyor. Ebe, eğitmen ve Birthing From Within’in kurucusu olan Pam England, dilimize "İçgsel Doğum" olarak çevrilmiş olan kitabında, kuruluşun eşsiz felsefesini basit ve anlaşılır bir dille açıklarken, anne ve baba adayları için doğal, içgüdüsel bir hazırlık yaklaşımını kolay uygulanabilir pratiklerle aktarıyor.

Doğuma hazırlanırken dönüp içimize bakarak neler keşfedebiliriz? Ağrıyla baş etme yöntemleri hayatımızın bir parçası haline gelirse ne olur? Hamilelik ve doğum yolculuğu bizi nereye götürürse götürsün, anda kalıp deneyimimize sahip çıkmak için neler yapabiliriz? İçgüdüsel Doğum, bu sorulara fazlasıyla cevap bulabileceğiniz bir kaynak.

Birthing From Within’in Türkiye’deki kız kardeşi sayılan İçsel Doğum Doula Eğitimi’nin de başucu kitabı bu. Hamile olan olmayan, doğuma ve hayata başka bir yerden, daha "içsel" bir açıdan bakmak isteyen herkese hevesle önerdiğim ilk kitap her zaman İçsel Doğum olmuştur.

“İçsel Doğum” - Pam England & Rob Horowitz, Gün Yayıncılık

2- Ina May’in Doğuma Hazırlık Rehberi

Ina May Gaskin de doğum aleminin efsane isimlerinden. 70’li yıllarda eşiyle birlikte ABD’de kurdukları bir komün çiftliği olan "The Farm", bugün hala çeşitli uzmanların hizmet verdiği ve dünyanın her yerinden ailelerin doğurmak için gittiği bir doğal yaşam ve doğum merkezi.

Ina May, şahsına münhasır bir ebe olarak hizmet verdiği yıllar boyunca doğal doğum felsefesini savunmuş; doğumu kolaylaştırabilecek hareket, şarkı söyleme, kahkaha atma gibi yöntemleri hemen her zaman yoğun medikal yöntemlerin berisinde tutmuş biri. “Ina May’in Doğuma Hazırlık Rehberi” kitabında, hamileliğe ve doğuma gerçekçi ve tamamen pozitif bir bakış açısı sunuyor.

Yayınevinin web sitesinde yer alan alıntı, kitabı övmek için gerçekten de ideal: “Anlatacaklarımı, kadın bedeninin hamilelik sürecindeki ve doğumdaki gerçek kapasitesini öğrenme yolunda bir davet olarak düşünebilirsiniz. Teknik dilden günlük dile çevrilmiş güncel tıbbi bilgilerden bahsetmiyorum; kitapçılarda bu gibi kitaplardan bolca bulmak mümkün. Benim 'kadın bedeninin gerçek kapasitesi' derken kastettiğim şey, tıp otoriteleri tarafından kabul edilmiş olsun ya da olmasın, gerçek kadınlar tarafından tecrübe edilmiş yeteneklerdir.”

Bolca doğum hikayesi, cesaretlendirici bilimsel dayanaklar ve yepyeni bakış açıları kazandıracak bölümler içeren bu kitap da, kendini doğumun aslında ne olduğunu hatırlatmaya adamış bir uzmanın yıllanmış emeğinin ürünü.

“Ina May’in Doğuma Hazırlık Rehberi” - Ina May Gaskin, Sinek Sekiz Yayınları

3- Doğal Doğum Felsefesi

Hamilelik ve doğum, müdahale edilmesi gereken acil tıbbi durumlar dışında tamamen doğal, fizyolojik süreçlerdir. Doğal Doğum Felsefesi kitabında Doç. Dr. Gülay Rathfisch, uzun yıllardır doğum alanında çalışan bir uzman gözüyle doğal doğuma dair deneyimlerini ve izlenimlerini aktarırken, bu doğal süreçlerin doğal akışında devam edebilmesi için nelerin gerektiğini de açık bir dille anlatıyor. Kitabın sunum kısmından bir alıntıyla kitabın kıymetini ve bakış açısını özetlemek mümkün:“Aslında, insanlığın varoluş sürecinden beri gerçekleşmekte olan doğum sürecinin, ilkel çağlardan beri var olan o büyüsü, kadınların ilkel beyninde saklıdır. Her şey orada bulunmaktadır. Milyonlarca yıldır yaşanmış olan o doğal akış, korunmuş bir haldedir. Sadece zamanı geldiğinde ve fırsat verildiğinde, ilkel beyinde bulunan ve unutmuş olduğumuz bu doğal akış serbest kalır ve sezgiler aracılığı ile doğum anında kadına ve bebeğine reh-berlik eder. İşte günümüzde daha sık konuşur olduğumuz doğal doğum bilinci, kadının do-ğum eyleminde, kendi içindeki büyülü arka bahçeye geçmesine yardımcı olmaktadır.”

İster doğal doğum, ister sezaryen doğum planlıyor olun; bu kitap doğumun "aslında" ne olduğunu hatırlamak ve annelik deneyimine uyumlanmak için harika bir rehber.

“Doğal Doğum Felsefesi: Milyonlarca Yıldır Gerçekleşen Serüven” – Doç. Dr. Gülay Rathfisch, Nobel Tıp Kitabevi

4- Hamilelik, Doğum ve Bebek

Herhangi bir kitapçının "Anne-Bebek" reyonuna uğrarsanız, birbirine benzeyen onlarca rehber kitapla karşılaşmanız mümkün. Aslında "Hamilelik, Doğum ve Bebek" kitabı da ilk bakışta bu yığından biri gibi gözüküyor ancak, içeriğine biraz göz attığımızda bu kitapta daha fazlası olduğunu hemen fark edebiliyoruz. Kitabın esas yazarlarından Penny Simkin de doğum dünyasının önemli isimlerinden biri. Anne ve bebek sağlığı ile ilgili onlarca araştırmaya katılmış, doğumda destek olmanın önemine dair çeşitli çalışmalar yapmış ve doulalık sanatına da yeri doldurulamaz katkılarda bulunmuştur.

Doğru bilgi ile desteklenen bir anne-baba adayının yolculuğunun nasıl kolaylaşacağını çok iyi bilen yazarlar, gebelik sürecinde, doğum sırasında ve sonrasında yaşananları pozitif bir dille özetlemiş, olası sorunlara karşı alınabilecek önlemleri de gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmışlar. Hamilelik, Doğum ve Bebek kitabı, ebeveyn kitaplığının olmazsa olmaz rehberlerinden biri.

“Hamilelik, Doğum ve Bebek” - Penny Simkin, Janet Whalley, Ann Keppler, Janelle Durham, April Bolding, Yakamoz Yayıncılık

5- Emzirme Sanatı

Doğuma hazırlanmak başlı başına bir iştir; emzirmeye hazırlanmak da öyle. Emzirmek de tıpkı doğum gibi doğal ve normal bir fizyolojik süreçtir ancak bu süreçle ilgili bilgi sahibi olmak, olası sorunlarda destek alabilmek hem fiziksel, hem de psikolojik sağlık bakımından çok önemlidir.

"Emzirme Sanatı" kitabı, emzirme ile ilgili her şeyi bulabileceğiniz bir kaynak. La Leche League International, emzirme desteği için kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşu ve 1956 yılından beri annelere ve bebeklere hizmet etmeye devam ediyor. Kuruluş tarafından hazırlanan bu rehber kitap, sadece nasıl emzireceğinizi anlatmıyor; bebeğinizle bağınızı nasıl kuvvetlendirebileceğinizden memeden keserken nelere dikkat edebileceğinize kadar birçok detaylı konuda da kıymetli ve kanıta dayalı bilgiler içeriyor.

“Emzirme Sanatı” – La Leche League International, Gün Yayıncılık