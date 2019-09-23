Dünyanın en küçük kedisi!

Yalnızca 40 santimetre boyundaki bu kedi, aynı zamanda dünyanın en vahşi kedigillerinden biri.

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    Paslı Kedi (Prionailurus rubiginosus), dünyanın en küçük yaban kedilerinden biri.

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    Bengal kedisi ile yakın akraba olan tür, Sri Lanka ve Hindistan’da yaygın olarak görülebiliyor.

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    40 santimetre boyu ve 20 santimetre uzunluğundaki kuyruğuyla sevimli bir yavru kediye benzeyen Paslı Kedi, yağmur ormanlarını yaşam alanı olarak bellemiş.

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