Dünyanın en küçük kedisi!

Yalnızca 40 santimetre boyundaki bu kedi, aynı zamanda dünyanın en vahşi kedigillerinden biri.
23 Eylül 2019 Pazartesi
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Paslı Kedi (Prionailurus rubiginosus), dünyanın en küçük yaban kedilerinden biri.
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Bengal kedisi ile yakın akraba olan tür, Sri Lanka ve Hindistan’da yaygın olarak görülebiliyor.
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40 santimetre boyu ve 20 santimetre uzunluğundaki kuyruğuyla sevimli bir yavru kediye benzeyen Paslı Kedi, yağmur ormanlarını yaşam alanı olarak bellemiş.
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Paslı Kedilerin gözlerinin insan gözünden 6 kat daha keskin olduğu biliniyor.
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Bu nadir kedi türünün varlığı yasalarla korunuyor ve özellikle Sri Lanka’da avlanmaları ve alınıp satılmaları yasak. IUCN’nin kırmızı listesinde yer alan türün popülasyonunun tehdit altında olduğu biliniyor.
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