Dünya mutfakları: Komşunun lezzetleri Yunan mutfağı

Yunan mutfağı özelliklerini merak edenlere özel... Şef Özlem Mekik Yunan mutfağını tanıttı, Yunan mutfağının en bilinen yemeklerinden birinin tarifini verdi!

Dünya mutfakları: Komşunun lezzetleri Yunan mutfağı
Yaşam
18 Eylül 2020 Cuma

Türk mutfağına en yakın mutfaklardan biri olan Yunan mutfağı, Patlıcanın, domatesin, limonun, üzümün, deniz ürünlerinin ve türlü türlü otların işliğinde çok iyidir.


Zeytinyağlı sebze yemekleri en çok pişirilen yemekler arasındadır. Bununla beraber balık ve diğer deniz ürünleri de Yunan halkının sık tükettiği lezzetlerdir. Her zaman taze balık bulunur Bu durumda Yunanistan’ın bir kıyı ülkesi olmasının ve birçok adaya sahip olmasının payı oldukça büyüktür. Caciki ismini verdikleri cacık, sofralarda kendine kesinlikle yer bulur. Kuru cacığa tzatziki adı verilir. İsimlerden yola çıkarak ne olduğunu tahmin edebileceğiniz yemekler arasında kefkedes (köfte), boureki (börek), fasolada (fasulye), homus (humus), moussaka (musakka), dolmades (dolma) bulunabilir. Bu yemeklerin sunumlarında bazen farklılıklar görülebilse de temel olarak Türkiye’de yapılanlarla birebir aynırdır. Balık adlarındaki benzerlik de bulabilecek çeşittendir: Barbuni, garides, kamarika, kefali… Yunan yeme içme kültüründe en önemli öğün ise öğle yemeğidir. Bu öğünde en fazla tüketilen yerel yemekler arasında Pita gelir. Pita, kurutulmuş balıkla yapılan bir yiyecektir ve farklı çeşitlerde sunumu yapılabilir.


Tatlıyla arası iyi olan Yunan mutfağında İncir, zencefil, üzüm, portakal, badem tatlı tariflerinde en fazla kullanılan malzemelerdir. Baklava, kadayıf gibi tatlılar, diğer Yunanistan’da da çok sevilir.


Yunanistan’da yeme içme kültürü bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin ülkenin kuzeyinde Makedon mutfak kültürünü etkisi görülürken; adalarda ise daha fazla balık ve deniz ürünleri ağırlıklı bir mutfak kültürüne sahiptir.


Yunan mutfağından bir tarif: Souvlaki Kalamaki



Souvlaki Kalamaki için malzemeler (4 kişilik):

  • 1 kg kadar dana bonfile / antrikot / kontrfile eti

  • 2 adet iri sivri biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 tane orta boy soğan

  • 1 yemek kaşığı kuru biberiye

  • ½ yemek kaşığı kekik

  • 2 diş sarımsak

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1-2 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

1- Soğanı rendeleyin ve rendelediğiniz soğanların suyunu elinizle sıkın. Soğanın suyunu bir kenara ayırın. Soğan suyunun içerisine biberiye, kekik, rendelenmiş sarımsak ve sirkeyi ilave edin ve karıştırın.


2- Etleri 2 cm’ lik parçalar halinde kesin. Hazırladığınız etleri daha önceden hazırladığınız soğan suyundan yapılmış olan karışıma yatırarak 1 gece dinlendirin. Etleri diğer gün marineden aldıktan biberleri de etlerin uzunluğunda kesin. Daha sonra sırasıyla et ve biberleri şişe dizin. İster ızgara tavasında ister mangalda şişlerin üzerine sürekli olarak zeytinyağı sürerek arkalı önlü 5’er dakika pişirin.


3- Etleriniz pişerken tuz ve karabiber serpin. Etlerinizin yanında yeşil salata, köz sebzeler tercih edebilirsiniz. Etleriniz piştikten sonra sıcak olarak servis edin.


Not: Etlerinizi alırken üzerinde yağ ve sinir olmamasına dikkat edin. Etlerinizi 1 gece önceden marine etme fırsatı bulamazsanız en az 45 dakika öncesinden marine edebilirsiniz.

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