Dünya Gönüllüler Günü

+ Sonra Oku
Dünya Gönüllüler Günü
Bütün Yazıları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1985 yılında aldığı bir kararla her yıl 5 Aralık tarihinin Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Amaç, gönüllülük duygusunun insanlar arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve gönüllülüğe ilgi çekmektir. Dünyada, Türkiye dâhil 123 ülkede 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktadır. Belki de Birleşmiş Milletler’in insanlığa hizmet yolunda aldığı en isabetli kararlardan biridir.

 

Gönüllülük, insanın insan olma sorumluluğunu taşıması demektir. Gönüllülük yaşamımızın bir parçası haline geldiği zaman insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygusu da doğal hale gelir. Savaşların bitmesi, dünyanın huzura kavuşması için gönüllülük, bugünü kutlayan tüm devletler tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmalı, gündemde tutulmalı ve teşvik edilmelidir. 

 

Her insan sahip olduğu her şeyle başka insanlara karşı borçludur. Bunun bilincine ulaşmadan, cömertçe vermeden, paylaşmadan sahip olmanın lezzetine ve mutluluğuna ulaşamayız. Sahip olduğumuz şeylere verdiğimiz değer ve şükür duygumuz ancak başka insanlara verdiklerimiz ve paylaştıklarımızla ifade bulur.

 

Hiç karşılık beklemeden vermek, her insanın kolayca yapabileceği bir iş değildir. Alıp satmaya, her verdiğinden bir karşılık beklemeye alışmış insanlar, karşılık almadan verdikleri her şeyi bir kayıp gibi görürler. Hele en sevdiği şeyi veren ve paylaşan bir kimseye ise endişeyle bakarlar. Ya “Bu insanın parası çok, aklı yok” derler veya “Gösteriş yapmak için verdi, ardından daha büyük şeyler isteyecektir” diye düşünürler. Gönüllülüğü bilmeyen ve yüceliğine erişemeyen açgözlü, doyumsuz insanlar başka türlü düşünemezler.

 

Üniversitedeki Gönüllülük dersimin vize sınavında bir öğrenci, “İlkokuldaki sınıfımda annesi olmayan bir çocuk vardı. Anneler Günü’nde, annemden söz ettiğim bir konuşmanın sonunda çok üzüldüğünü ve bir kenara çekilip sessizce ağladığını gördüm. Ben ondan daha çok üzülmüş, bir anneye sahip olmanın sevincini neredeyse kaybetmiştim. Düşündüm ve annemi onunla paylaşma kararı aldım. Bu kararımı ona söylerken duyduğum sevinç adeta beni kanatlandırmıştı. Önerimi anneme anlattım. Çok memnun oldu. Yıllardan beri arkadaşlığımız bir kardeş yakınlığı içinde geçiyor” diye yazmıştı.

 

Gönüllülüğü bu denli güzel anlatan bir öyküye pek az rastlanır. Ali İmran Suresi “Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe gerçek iyiliğe ulaşamazsınız” buyurur. İşte bu küçük yavru kendi safiyeti içinde en sevdiği varlığı olan annesini paylaşmayı düşünmüş; düşüncesi bile onu kanatlandıracak kadar mutlu etmişti. Hiç hesap yapmadan, karşılık beklemeden sahip olduğunuz bir şeyi muhtaç olan kimseyle paylaşmak insanın yüceldiği, gerçek insanlığa ulaştığı noktadadır.

 

Bir insanın yaşam kalitesi, başka insanların yaşamına karşılık beklemeden yaptığı katkılarla ölçülür. Başka insanların yaşamını güzelleştirmek için çalışan gönüllülerin yaşamı onlardan önce güzelleşir, zenginleşir. Başka insanların yaşamını aydınlatmak için çalışan gönüllü, ilk aydınlığı kendi içinde hisseder. Her gününe coşku, sevinç, yücelik ve kutsallık katmak isteyen insan, karşılık beklemeden hizmet etmeli, öncellikle bu dilekleri başka insanların gönlünde gerçekleştirmelidir. Gönüllülük; birlikte gülmek, birlikte sevmek, birlikte yücelmektir.

 

Dünya Gönüllüler Günü tüm dünyada sevgi, barış, şefkat ve merhamet günü olarak kutlanmalıdır.

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Engelli çocuk annesi olmak...
Engelli çocuk annesi olmak...
Yorulan ve duran kadınlar; Çağrı’ya kulak verenler
Yorulan ve duran kadınlar; Çağrı’ya kulak verenler
Gece bir otuz dörtte
Gece bir otuz dörtte
Kaçan kovalanıyor mu gerçekten?
Kaçan kovalanıyor mu gerçekten?
Biraz ayıp olmuyor mu?
Biraz ayıp olmuyor mu?
Kompleksler
Kompleksler
İyileşmeyi seçenler
İyileşmeyi seçenler
Kadınlığını reddetme
Kadınlığını reddetme

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
    Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

    Süresi : 01:39 İzlenme : 6628

  • Nasıl para biriktirebilirim?
    Nasıl para biriktirebilirim?

    Süresi : 01:16 İzlenme : 927

  • Sezaryen sonrası normal doğum mümkün mü?
    Sezaryen sonrası normal doğum mümkün mü?

    Süresi : 04:32 İzlenme : 4161

  • Bedene göre kot pantolon nasıl seçilir?
    Bedene göre kot pantolon nasıl seçilir?

    Süresi : 01:11 İzlenme : 3582

  • Pet şişelerin altındaki numaralar ne demek?
    Pet şişelerin altındaki numaralar ne demek?

    Süresi : İzlenme : 1945

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X