Dudak bakımının 6 adımı

Dudaklarımızı yoğun bir çabayla nemli tutmaya çalışsak da genelde yeterli sonucu elde edemiyoruz, çatlak ve nemsiz dudaklar kaçınılmaz oluyor. Sağlıklı dudaklara nasıl sahip olacağınızı öğrenmek istiyorsanız haberimizin devamına davetlisiniz.

Dudak bakım rutini

Dudaklarınızın hassas bir yapıya sahip olduğundan, hava koşullarından bakım eksikliğine kadar her şey dudaklarınızı kurutabilir, kaşıntı ve çatlama gibi rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Yumuşak ve pürüzsüz dudaklar için yapmanız gerekenler aslında oldukça eğlenceli:

1- İlk adım temizlik

Herkes gün boyu pürüzsüz dudaklara sahip olmayı hak ediyor. Piyasada çok sayıda ruj formülü ve tonu olmasına rağmen pek çok kişi dudakların düzgün bir şekilde nasıl temizleneceğini bilmiyor. Dudaklarınızı temiz ve sağlıklı tutmak için ılık suyla birlikte hafif temizleyiciler kullanın. Bu temizlik; kir, yağ ve geride kalmış olabilecek makyaj kalıntılarını temizleyecektir. Bu adım için nemlendirici yapıda dudak makyajı temizleyicilerini kullanalabilirsiniz. Özellikle gece bakım rutininizde pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz.

2- Eksfoliasyon

Dudaklarınıza peeling yapmak, onların en iyi şekilde görünmesini sağlamanın en önemli anahtarıdır. Birçoğumuz dudak rutinimizde bu basit adımı gözden kaçırıyoruz ya da aşırı peeling yaparak derimizi yıpratmaktan korktuğumuz için tereddüt ediyoruz. Ancak dudak peelingleri, yalnızca gün içinde biriken dudak balsamları ve rujlardan kaynaklanan ölü cilt hücrelerinden kurtulmanın harika bir yolu olmakla kalmaz, aynı zamanda dudaklarınızın sağlıklı ve pürüzsüz görünmesine de yardımcı olabilir.

Yeterince yumuşak bir dudak peelingi seçtiğinizden ve bunu dikkatli kullandığınızdan emin olun; haftada bir veya iki kez dudak peelingi ile nazikçe peeling yapmak büyük fark yaratacak.

3- Dudak bantlarından faydalanın

Dudak bantları, dudak bakım rutininize eklemeniz gereken en önemli ürünlerden biri. Bu bantlar, dudak derinizin derinliklerine nüfuz eden ve onu yumuşatıp nemlendirmeye yardımcı olan hindistancevizi yağı, shea yağı, hyaluronik asit ve vitaminler gibi yumuşatıcılarla dolu nemlendirici dudak serumları ile dolu olurlar. Bantlar, dudağınıza yaptıracağınız işlemlere gerek kalmadan size dolgu benzeri dolgun bir görünüm sağlayabilir. İyi sonuçlar elde etmek için haftada 2-3 kez uygulayın.

4- Nemlendirin

İşte bu adımda nemlendirici dudak balsamları devreye giriyor. Sadece hassas dudaklarınıza koruma ve nem katmanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda seçtiğiniz ürüne bağlı olarak yüzünüze renk katabilir. Bu ürünleri gün boyu ve yatmadan önce de uygulayabilirsiniz.

Dudak balsamlarının en önemli özelliği dudaklarda pullanmanın getirdiği kaşıntı ve çatlaklara rahatlık sağlamasıdır. Ayrıca bu ürünlerdeki nemlendirici bileşenler, nem kaybını önleyen ve suyu cilde çeken bir kalkan görevi görerek dudaklarınızı nemli tutar.

Dudaklarınızın ne kadar hassas olduğuna ve dışarıda ne kadar zaman geçirdiğinize bağlı olarak, sizin için en uygun sıklığın ne olduğuna siz karar verebilirsiniz. Dudaklarınız çok kuruysa, açık hava alerjiniz varsa veya havanın o günkü durumu dudaklarınızı rahatsız ediyorsa nemli kalabilmeleri için yaklaşık her saat başı veya nemsiz hissetmeye başladığınızda bol miktarda dudak balsamı uygulamanız önerilir. Nemlendirici balsamdan hoşlanmıyorsanız besleyici bir yağ kullanabilir ve arada sırada uygulayabilirsiniz.

5- Koruyun

Güneş koruması söz konusu olduğunda genellikle sadece yüzümüz için güneş kremi düşünürüz ve pek çok kişi dudak korumasını unutur. Dudaklarımızın derisi en hassas bölgelerden biri ve kağıt kadar ince olduğundan, onları güneşe maruz bırakırken ekstra önlem almak önemlidir. Çok yüksek olmasa da en az SPF 15 içeren, krem gibi bir dudak ürünü arayın. Bu sayede dudaklarınızın her türlü güneş hasarından veya renginin solmasına karşı tamamen korunduğuna dair rahat olabilirsiniz.

6- Dudak maskesi uygulayın

Özellikle gece yapılan dudak maskeleri, çatlak dudaklarla uyanmaya veda edip, tatlı ve canlanmış dudaklara merhaba demenin mükemmel bir yolu. Bu ürünler, adından da anlaşılacağı gibi, gece boyunca dudak hasarını onarmak ve cildi derinlemesine nemlendirmek ve aydınlatmak için çalışır, böylece daha yumuşak ve pürüzsüz dudaklar elde edilir. Dudak maskelerinin en sevilen içerikleri balmumu, shea yağı, hyaluronik asit ve E Vitamini gibi bileşenlerdir.

Son olarak dudak kuruluğunun önüne geçen 3 ipucu:

Gün boyu su içmeyi ihmal etmeyin.

Dudaklarınızı çok sık yalamaktan ve tükürükle temas ettirmekten kaçının.

Favori dudak balmınızı sürekli yanınızda taşıyıp gün içinde uygulayın.

Referans: Lauren Petrullo. "6-Step Lip care routine: Because we kiss and tell!". Şuradan alındı: https://asianbeautyessentials.com/blogs/the-idol-beauty-blog/lip-care-routine. (23 Mart 2023).