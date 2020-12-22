Doğumdan sonra nasıl egzersiz yapılır?

‘Dördüncü trimester’ olarak bilinen doğum sonrası süreçte beden toparlanıp iyileşirken, egzersiz programına da dikkat etmek gerekiyor.

Doğumdan sonra nasıl egzersiz yapılır?
Hamilelik
22 Aralık 2020 Salı

Hamileliğin her üç aylık periyodu ‘trimester’ olarak anılıyor. Hamilelikten sonraki ilk üç ay ise son zamanlarda ‘dördüncü trimester’ olarak anılmaya başlandı. Çünkü kadınların deneyimleriyle bildiği ve yapılan araştırmaların da doğruladığı üzere, kadın bedeni doğumdan sonra toparlanmak için zamana ihtiyaç duyuyor.


Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Koleji (ACOG), doğumdan sonraki üç hafta içinde kadınların kontrol için doğum hekimine gitmesini ve 12 hafta içinde ikinci kontrolü de ihmal etmemelerini öneriyor. İyileşme sürecinde her şeyin yolunda olup olmadığının takip edilmesi ve varsa sorunların teşhis edilerek tedavi edilmesi, annelerin sağlığı açısından önemli.


Doğum, ister vajinal yolla ister sezaryenle gerçekleşmiş olsun, bedende önemli değişikliklere yol açar. Pelvik taban ve karın kasları gerilebilir, zayıflayabilir veya hasar görebilir, pelvisteki kemiklerde de bazı değişimler görülebilir. Böyle durumlarda doğal olarak doğum kilolarını vermek ve bedeni hamilelikten önceki formuna döndürmek zaman alacaktır.


Anneyim, güzelim!
Anneyim, güzelim!


Bedeninize ve ruhunuza iyi bakın

Uzmanlar, doğum sonrasındaki egzersiz programını düşünürken fiziksel, ruhsal ve duygusal iyileşme süreçlerini bir arada düşünmek gerektiğini söylüyor. Doğumdan sonraki ilk bir-iki haftayı tamamen dinlenmeye ayırmak, vücudun doğal iyileşme sürecini desteklemek için çok önemlidir. Yeterince uyumak, beslenme düzenine dikkat etmek, yeterince su içmek ve bedeni zorlamadan hareket etmek gerekir.


Bir uzmana danışın

Hareketlerinizi artırmaya başladığınızda, özellikle egzersiz programı yaparken bir kadın doğum uzmanına, hatta daha detaylı bir destek için pelvik taban alanında çalışan bir fizyoterapiste danışmak tavsiye edilir. Alanında deneyimli bir uzman, karın bölgesindeki kaslarla yeniden bağlantı kurabilmeniz için nefes çalışmaları da içeren hafif egzersizler önerebilir. Ek olarak, kadın sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir fizyoterapist, pelvis çevresindeki kemikleri, eklemleri ve kasları inceleyerek dengesizliklerin giderilmesi için uygulamalar yapabilir. Aynı zamanda, sezaryen ameliyatına bağlı gelişen yara dokuları için de tedavi önerilebilir.


Kademeli olarak artırın

Düzenli olarak egzersiz yapmayı planlıyorsanız, yine bir uzmandan destek almanız en iyi seçenek olacaktır. Eğer kendi imkanlarınızla egzersiz programı geliştirecekseniz, kendinizi zorlamadan egzersiz yoğunluğunuzu kademeli olarak artırmanız önerilir. Bedeninizi dinleyin, kendinize karşı nazik olun.


Hamilelikte spor ve egzersiz hakkında her şey
Hamilelikte spor ve egzersiz hakkında her şey


Referanslar:

Nicole Radziszewski. "What to Know About Postpartum Exercise". Şuradan alındı: https://experiencelife.com/article/what-to-know-about-postpartum-exercise/. (04.2019).

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