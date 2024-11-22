Doğukan Güngör kimdir?

Do\u011fukan G\u00fcng\u00f6r, 1 Temmuz 1996 y\u0131l\u0131nda Ankara'da do\u011fdu.. Beykent \u00dcniversitesi Oyunculuk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde okurken, okulun tiyatro kul\u00fcb\u00fcnde oyunculu\u011fa ba\u015flad\u0131. Harika Uygur'dan oyunculuk e\u011fitimi ald\u0131. \u0130lk olarak "Meryem" dizisinde profesyonel oyunculu\u011fa ad\u0131m att\u0131.. Sonras\u0131nda Z\u00fcmr\u00fcd\u00fcanka dizisinde Hamit karakterine hayat verdi. Dilber Ay K\u00fc\u00e7\u00fck Dev Kad\u0131n ve Her \u015eeye Ra\u011fmen filmlerinde rol ald\u0131.. \u015eu s\u0131ralar K\u0131z\u0131lc\u0131k \u015eerbeti Dizisinde Fatih karakterine hayat veren Do\u011fukan G\u00fcng\u00f6r, dizinin en \u00e7ok dikkat \u00e7eken karakterleri aras\u0131nda bulunuyor.. Do\u011fukan G\u00fcng\u00f6r'\u00fcn oynad\u0131\u011f\u0131 filmler\n2021 Her \u015eeye Ra\u011fmen - Erdal Murat Akta\u015f\n2021 Dilber Ay K\u00fc\u00e7\u00fck Dev Kad\u0131n - Hakan Kava\u00e7. Do\u011fukan G\u00fcng\u00f6r'\u00fcn oynad\u0131\u011f\u0131 diziler \n2022-2023 K\u0131z\u0131lc\u0131k \u015eerbeti - Fatih \u00dcnal\n2020 Z\u00fcmr\u00fcd\u00fcanka- Hamit\n2018 Meryem. Do\u011fukan G\u00fcng\u00f6r'\u00fcn oynad\u0131\u011f\u0131 oyunlar \nOthello, Umut, Bizim K\u00f6y\u00fcn Adeti, Hi\u00e7 Kimsenin \u00d6yk\u00fcs\u00fc. \u0130\u015fte Do\u011fukan G\u00fcng\u00f6r'\u00fcn Instagram payla\u015f\u0131mlar\u0131.... . .
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