Doğduğunuz ayın rengi ve hayatınıza etkisi

Zodyak işaretlerimiz için yıldızlara bakıyoruz. Kendimizi daha fazla keşfetmek için renklerimize de bakabiliriz. İlişkilerimizde, iş ve özel yaşantımızda bize tavsiyelerde bulunmamıza yardımcı olacak burçlar yerine, "colorstrology" adı verilen bir sistem, bizi farklı bir düzeyde yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Astroloji
11 Mayıs 2022 Çarşamba

  • Sezgisel, astrolog ve numerolog Michele Bernhardt, yılın her gününe bir rengi atamak için bireyin güneş burcunu, yönetici gezegenlerini, numeroloji ve astroloji ile birleştirdi. 366 doğum günü rengine ek olarak, doğum ayınızı en iyi şekilde kapsayan bir renkle 12 aylık bir rehber tasarladı.

    Renginizi öğrenmeden önce; tam olarak kim olduğunuzdan çok neye ihtiyacınız olduğuna göre seçildiğini bilmeniz gerekiyor. Daha dengeli hissetmenize yardımcı olabilecek bir renge dayanıyor. Bu açıdan renk astrolojisini, gök cisimlerinin yaşamlarımız üzerindeki etkisini yorumlayan astrolojiden farklıdır. Ve size bir zodyak işareti atandığı için renginize bağlı kalmak zorunda değilsiniz.

    Neleri kaçırdığınızı ve bunu kendinize nasıl uygulayabileceğinizi görmek için diğer doğum günü ve ay renklerine bakabilirsiniz. Giyebilirsiniz, o renk ile sarabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Renkleri dahil etmek için çok yaratıcı yollar kullanabilirsiniz.

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  • Ocak

    Renk Karamel

    Özellikler Mantıklı, sağlam, pratik, gerçekçi

    Ne zaman dahil etmelisiniz? Kararlı ve sorumlu hissetmeniz gerektiğinde

    Anlamı Bu renk, dünyevi hırslarımızı disiplin ve sebat yoluyla temellendirmeye bizi teşvik eder.

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  • Şubat

    Renk Leylak

    Özellikler İlham veren, yaratıcı, canlandırıcı

    Ne zaman dahil etmelisiniz? Duygusal olarak dolaşmış hissettiğinizde size yardımcı olur

    Anlamı Leylak, insanlığın ruhunu anlamamıza yardımcı olur ve arkadaşlarımızı ve topluluğumuzdaki insanları aile olarak deneyimlememize izin verir.

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  • Mart

    Renk Su rengi

    Özellikler Empatik, sezgisel, ince

    Ne zaman dahil edilmeli? İlhama, sezgiye ihtiyacınız olduğunda veya moralinizin yükseltilmesi gerektiğinde

    Anlamı Rüya gibi ve yanıltıcı olan bu renk, insanları bilinçli ve bilinçaltı dünyalar arasında yönlendirmeye yardımcı olur.

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  • Nisan

    Renk Kırmızı

    Özellikler Ateşli, enerjik, tutkulu, cesur

    Ne zaman dahil etmelisiniz? Bir enerji artışı ya da korkusuzluk istediğinizde

    Anlamı Hevesinizi ve kazanma arzunuzu destekler ve size spor etkinliklerinde rekabet avantajı sağlayabilir.

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  • Mayıs

    Renk Tomurcuk yeşili

    Özellikleri İstikrarlı, başarılı, gençleştirici

    Ne zaman dahil etmelisiniz? Bir güç ve madde dengesine ihtiyacınız olduğunda

    Anlamı Hayati ve güven verici, bu istikrar ve iyileşmenin rengidir.

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  • Haziran

    Renk Altın sarısı

    Özellikler Uyarıcı, ışıltılı, canlandırıcı

    Ne zaman dahil edilmeli? İletişim ve hafıza konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda

    Anlamı Enerji veren ve harekete geçiren, bu parlaklık ve ışıkla dolu bir renktir.

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  • Temmuz

    Renk Blush pembesi

    Özellikler Besleyici, nazik, alıcı

    Ne zaman dahil edilmeli? Özellikle değişim ve travma zamanlarında, duygusal iyileşmeye veya başkalarından sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduğunuzda

    Anlamı Coral Blush, dişil enerjiyle hizalanır ve alıcılığı artırır. Sevgiyi ve tatlılığı hayatınıza çekmeye yardımcı olur.

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  • Ağustos

    Renk Güneş turuncusu

    Özellikler Parlak, kendinden emin, güçlü

    Ne zaman dahil etmelisiniz? Kendinizi bilinçli hissettiğinizde ve daha fazla yaratıcılığa ve neşeye ihtiyacınız olduğunda

    Anlamı Grand ve kraliyet, bu güç ve büyüklük ile rezonansa giren bir renktir.

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  • Eylül

    Renk Baja mavisi

    Özellikleri Zeki, bilge, artistik

    Ne zaman dahil etmelisiniz? Huzura ihtiyacınız olduğunda ve hayatınızı düzenlemeye yardım ettiğinizde

    Anlamı Bu, güzellik, saflık ve bilgelikle rezonansa giren ilahi ve çekici bir renktir.

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  • Ekim

    Renk Gök mavisi

    Özellikler Sakin, yatıştırıcı, dengeli

    Ne zaman dahil etmelisiniz? Barış, sakinlik ve verme ile alma arasındaki dengeyi sağlamak istediğinizde

    Anlamı Cerulean, bize güçlü olmamız ve kararlı adımlar atmamız için ilham verirken, barış ve dinginliğin özünü temsil eder.

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  • Kasım

    Renk Bordo

    Özellikler Tutkulu, motive edici, yoğun

    Ne zaman dahil edilmeli? Bir geçiş sırasında yardıma ihtiyacınız olduğunda, duygusal blokajları kaldırmak için veya cinsel bir yükselmeye ihtiyacınız olduğunda

    Anlamı Yoğun ve tutkulu, bu renk derinlik, güç ve sevgiye ilham veriyor.

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  • Aralık

    Renk Pagoda mavisi

    Özellikler Aydınlatıcı, bilge

    Ne zaman dahil edilmeli? Seyahat ederken, keşfederken veya mistik bir maceraya özlem duyarken

    Anlamı Derin ve meditatif olan bu renk, bilgeliği, gerçeği ve iyimserliği ifade eder.

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