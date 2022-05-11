Doğduğunuz ayın rengi ve hayatınıza etkisi

Sezgisel, astrolog ve numerolog Michele Bernhardt, yılın her gününe bir rengi atamak için bireyin güneş burcunu, yönetici gezegenlerini, numeroloji ve astroloji ile birleştirdi. 366 doğum günü rengine ek olarak, doğum ayınızı en iyi şekilde kapsayan bir renkle 12 aylık bir rehber tasarladı.

Renginizi öğrenmeden önce; tam olarak kim olduğunuzdan çok neye ihtiyacınız olduğuna göre seçildiğini bilmeniz gerekiyor. Daha dengeli hissetmenize yardımcı olabilecek bir renge dayanıyor. Bu açıdan renk astrolojisini, gök cisimlerinin yaşamlarımız üzerindeki etkisini yorumlayan astrolojiden farklıdır. Ve size bir zodyak işareti atandığı için renginize bağlı kalmak zorunda değilsiniz.

Neleri kaçırdığınızı ve bunu kendinize nasıl uygulayabileceğinizi görmek için diğer doğum günü ve ay renklerine bakabilirsiniz. Giyebilirsiniz, o renk ile sarabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Renkleri dahil etmek için çok yaratıcı yollar kullanabilirsiniz.