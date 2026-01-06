Çevre dostu bir düğün planlamak için 19 fikir

Yeşil düğün, düğün mekanınızdan hediyelerinize kadar her küçük karar, israfı azaltmaya ve sevgiyi daha sorumlu bir şekilde kutlamaya yardımcı olabilir. İşte amaç odaklı planlamaya nasıl başlayabileceğiniz:

1- Düğününüzü açık havada yapın

Bahçeler, parklar veya plajlar gibi açık hava mekanları, doğal ışık ve temiz havaya dayandıkları için daha az elektrik ve ısıtma kullanırlar. Bu alanlar ayrıca, ek dekorasyon ihtiyacını azaltan güzel arka planlar sunarlar. Sadece hava koşullarını ve ulaşım imkanlarını göz önünde bulundurarak plan yapmayı unutmayın. Doğa, çevre dostu bir düğün için mükemmel bir ortam sunuyor.