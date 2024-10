Diş fırçasında ve duş başlığında yüzlerce virüs var!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, banyonuza her adım attığınızda, muhtemelen diş fırçanız ve duş başlığınız gibi yüzeylerde gizlenen yüzlerce farklı virüsle aynı ortamı paylaşıyoruz. Araştırma için, bilim insanları insanlardan kullanılmış diş fırçalarını ve duş başlıklarından alınan örneklerle birlikte pamuklu çubuklar göndermelerini istedi. Daha sonra araştırmacılar bu örnekleri bir laboratuvarda DNA dizileme yöntemiyle analiz etti. 600’den fazla farklı virüs buldular, bulgular Frontiers in Microbiomes dergisinde yayınlandı.

Northwestern Üniversitesi’nde Doçent Dr. Erica Hartmann: "Bu kulağa iğrenç gelse de ve her şeyi dezenfekte etmek için çamaşır suyuna sarılmanıza neden olabilecek olsa da, panik yapmanıza gerek yok. Her yerde mikroplar var ve bunların büyük çoğunluğu bizi hasta etmeyecek. Onlara dezenfektanlarla ne kadar çok saldırırsanız, o kadar çok direnç geliştirme veya tedavi edilmesi zor hale gelme olasılıkları artar. Hepimiz onları kabul etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Bakterilere saldıran virüsler

Bilim insanlarının laboratuvarda buldukları şey, bakteriyofajlar olarak adlandırılan ve insanları enfekte etmeyen virüsler kategorisine aitti. Bunun yerine, bakteriyofajlar bakterileri hedef alıyor — ki bu bakteriler arasında ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden insan hastalıklarına neden olabilen birçok organizma bulunuyor.

Diş fırçalarından veya duş başlıklarından alınan iki örnek aynı değildi ve bilim insanları belirli banyo ortamlarında gelişebilecek ortak organizma kümelerini belirlemek için çok az örüntü buldular. California Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar ve küresel sağlık profesörü Robert Schooley: "Ağzımızdaki bakteriler duş başlıklarındakilerden farklıdır, bu yüzden iki konumdan gelen bakteriyofaj popülasyonlarının farklı olması beklenmelidir" ifadelerini kullandı.

Ancak bilim insanları bir tür virüse daha sık rastladı: Mikobakteriyofajlar, mikobakterileri enfekte ediyor. Çalışmaya göre bunlar, insanlar arasında cüzzam, tüberküloz ve kronik akciğer enfeksiyonları gibi spesifik hastalıklara neden olan bakterilerdir.

Geleceğin ilaçları olarak virüsler

Bakteriyofajların gelecekte bu hastalıklara ya da diğer insan hastalıklarına neden olan bakterileri hedef almak için kullanılabileceği ve antibiyotiklere yanıt vermeyen bakterilerin neden olduğu hastalıkları tedavi etmede bir gün yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

“Penisilin küflü ekmekten geliyor,” diyor Hartmann. “Bir sonraki büyük antibiyotik, diş fırçanızda büyüyen bir şeyden kaynaklanabilir.”

Tabii ki, yeni çalışma sadece laboratuvar bulgularını sunuyor ve bu bulguların tıbbi tedavi olarak bakteriyofajların potansiyelini test etmek için deneylerin temelini oluşturması yıllar sürebilir. Laboratuvar testlerinden insan deneylerine ve onaylanmış bir ilaç haline gelmesi genellikle yıllarca süren araştırmaları ve sık sık çıkmazları içerir.

Şimdilik, banyo rutininizi ya da nasıl temizlediğinizi değiştirmeniz gerekmiyor. Banyonuzu ve banyo malzemelerinizi mümkün olduğunca temiz tutmak elbette iyidir, çünkü bu, potansiyel olarak zararlı bakterilerin sayısını azaltmanın etkili bir yoludur, tıpkı elleri sık sık yıkamanın faydalı olduğu gibi. Ama fajlar için endişelenmeyin. Onlar bizim dostlarımız.

